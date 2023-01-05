Kartografya Nedir, Neyi İnceler?

Kartografya, haritaların tasarımı, üretimi, dağıtımı ve incelenmesi ile ilgilenen disiplindir. Kartografya sürekli değişen karmaşık bir alandır. Bilim, sanat ve teknolojinin eşsiz bir karışımı olan bu bilim dalı, haritacı açısından çeşitli derinlemesine bilgi ve beceriler gerektirir…

Bir harita, indirgeme, genelleştirme, seviyelendirme ve içerik sınırlaması gibi bir dizi haritaya özgü özelliklere sahip, dünyanın veya diğer gök cisimlerinin bir görüntüsüdür. Haritalar, esas olarak içerikleri, ölçekleri ve bozulmaları bakımından farklılık gösteren gerçekliğin temsilleridir. Topografik, tematik ve sayısal haritalar bulunmaktadır.

Kartografyanın Tanımı

Yunanca khartēs (harita) ve graphein (yazmak) kelimelerinden türetilen kartografya, haritalama çalışması ve uygulamasıdır. Bunu yapmaktan sorumlu kişi, farklı amaçlarla çeşitli türde haritalar hazırlayabilen, alanında profesyonel olan haritacıdır.

Uluslararası Kartografi Derneği (International Cartographic Association), kartografyayı harita yapma sanatı, bilimi, teknolojisi ve bunların bilimsel belgeler ile sanat eserleri olarak incelenmesi olarak tanımlar. Çünkü haritalar inkar edilemeyecek kadar yararlı nesneler olsalar da özgün sanatsal alıştırmalar da oluşturabilirler.

Kartografyanın Özellikleri

Haritalar, küreselleşen bir dünyada temel araçlardır ancak binlerce yıldır kullanılmaktadırlar. Bir ülkeyi, şehri veya şehrin içindeki bir konumu bulmak için hemen hemen herkes hayatında en az bir kere olsa bile harita kullanmıştır. Turistler onlarsız seyahat edemezler ve coğrafyacılar için görevlerinin amacı için temel bir kaynaktırlar.

Bir kartografik haritanın kullanımı, deniz seyrüseferinde temel bir anahtar olmuştur. Bu unsurlar, denizcilerin grafik ve matematiksel prosedürler yoluyla bir rotanın ideal açısını bulmasına olanak sağlamıştır.

Kartografik harita, dünyanın bir bölgesinin veya başka herhangi bir gök cisminin özelliklerinin coğrafi, jeolojik veya jeopolitik ölçekte ve genellikle düz bir yüzey üzerinde çizilen grafik gösterimidir. Bununla birlikte, harita yapma görevi kolay değildir.

Etkili kartografik haritaların oluşturulması, gezegenin karşı karşıya olduğu mevcut çevresel değişikliklere çözüm bulmak için çok önemlidir. Uzaktan algılama ile coğrafi bilgi sistemlerinin mükemmel veri toplama yetenekleri ve analitik gücü birleştiğinde, haritalama çoğu durumda bu sorunlara çözüm bulmanın anahtarıdır.

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Kartografya Neyi İnceler?

Haritacılık dinamik bir yapıya sahiptir. Diğer birçok disiplin gibi teknolojik yeniliklere dayalı olarak gelişmektedir. Bu teknolojinin temel işlevi, haritanın türüne bağlı olarak ilgilenilen kartografik unsurları detaylandırarak belirli bir alanın doğru temsilini sağlayan haritalar üretmektir.

Kartografya, genel ve tematik olmak üzere iki ana türe ayrılabilir. Genel kartografya, çeşitli referanslarla en geniş kitleye yönelik haritaların üretiminden sorumludur. Bir dünya haritası veya bir ülke haritası buna en basit örnekleridir.

Öte yandan tematik kartografya, Buenos Aires eyaletindeki soya fasulyesi mahsulleri veya New York’ta Latin nüfusunun baskın olduğu mahalleler gibi belirli temaların haritalarında uzmanlaşmıştır.

Ek olarak, topografik haritalar (arazinin yüksekliğini yansıtan) ve topolojik haritalar (coğrafi ayrıntılara veya ölçeğe değil, aktardıkları bilgilere odaklanan basitleştirilmiş haritalar) arasında başka bir ayrım yapılabilir.

Harita yapımı her zaman teknolojik değişimden etkilenmiş, bu da onu sürekli gelişen bir bilim haline getirmiştir. Daha önceki kalem ve mürekkeple harita yapma teknikleri, daha çok nostaljiyle ilgili olarak hâlâ izole kullanımda olsa da, günümüz haritacılarının en son özel haritalama yazılımı olan bir bilgisayar ile çalışmaları daha olasıdır.

Yeni teknolojiler, haritaların çok daha doğru ve hızlı gelişmesini sağlayarak, haritacıların görevlerini çok daha etkin hale getirmiştir. Bu alana adanmış bilgisayar yazılımlarını uzun zaman önceki süreçlerle karşılaştırırsak, profesyonel haritaların hazırlanması ve işlenmesi üzerinde inanılmaz bir kontrol sağlar.

Bu disipline adanmış çok sayıda yazılım sayesinde dijital haritalama veya dijital haritacılık geliştirilebilse de, şu anda esas olarak Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) olarak adlandırılan sistem kullanılmaktadır.

Kartografyanın Kısaca Tarihi

Dünyanın ilk haritasının belirlenmesi konusunda bir fikir birliği yoktur. Ancak ilk harita benzeri temsillerin gökyüzünü gösterdiği bilinmektedir. Bunlar Fransa’nın Lascaux mağaralarında bulunan resimlere karşılık gelirler ve MÖ yaklaşık 16.500 yıl öncesine aittirler.

Dünyanın en eski haritaları, bitki yaprakları veya kayaların üzerinde bulunabilir ve bir yerleşim yerinin etrafındaki araziyi gösterebilir. Tarihteki en eski haritalar, Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Çatalhöyük‘te bulunan ve kayaların üzerinde çizilen yerleşim planlarına kadar uzanabilir.

En eski haritalar, küçük alanları temsil etmekle karakterize edildi, yönlendirme veya yön kurallarına uymadı ve genellikle dünyanın referans belgelerinden ziyade resimli eserlerdi. Yani, haritaların hala dünyayı olduğu gibi göstermek gibi bir ana amacı yoktu.

Babil’de haritalar topografya teknikleri kullanılarak yapılmıştır ve hatta bazıları 4 ana noktayı göstermektedir. Sözde Babil Dünya Haritası, Babil’in merkeze yakın olduğu bir kil tablet üzerinde dünyanın bir temsilidir. Mitolojik bir temsil olması muhtemeldir ancak o dönemde bölgenin yerleşim yerleriyle ilgili olması da mümkündür.

Haritalama ihtiyacı muhtemelen ticaret yollarının kurulmasından ve askeri fetih planlarından kaynaklanıyordu. Çünkü o zamanlar hiçbir ülkenin toprağı yoktu.

Bilimsel kartografyanın kurucularının eski Yunanlılar olduğuna inanılmaktadır. Genel olarak, Yunanlılar dünyanın büyüklüğünü biliyorlardı ve enlem ile boylam koordinatları ızgarasını oluşturdular. Daha sonra Çin’de Pei Xiu, Pei Ju ve Jia Dan gibi ayrıntılı ve geometrik ızgaralı haritalar yapan haritacılar öne çıktı.

Orta Çağ boyunca kartografi, dini unsurları içeren haritaların yaratılmasıyla karakterize edildi. Avrupalı ​​haritacılar bir “T” ile bölünmüş bilinen üç kıtayı (Avrupa, Asya ve Afrika) temsil ediyorlardı ve bazen Kudüs’ü görüntünün merkezine yerleştiriyorlardı. Bu arada, Arap haritacılar ilk güvenilir küreleri üretme görevini üstlendiler. Eski dünyayı tamamen tasvir eden ilk küreler, İslam’ın Altın Çağı’nda yaratıldı.

Yüzyıllar sonra matbaanın, gravür ve litografi tekniklerinin gelişmesiyle haritalar büyük ölçekte çoğaltılabilir ve daha fazla insana ulaşabilir hale geldi. Amerika’nın ve sözde yeni dünyanın diğer bölgelerinin keşfi, dünyanın daha önceki zamanlarda sanıldığı gibi yeniden düşünülmesini ima etti ve haritacılar Amerika’yı ekledi.

Teknolojinin gelişmesi, daha doğru haritaların oluşturulmasında önemli bir faktördü. Orta Çağ’dan kalma bir haritaya bakarsanız, kıtaların şekli tuhaf görünür. Bunun nedeni, o zamanlar kartografyanın hâlâ gelişme aşamasında olmasıydı.