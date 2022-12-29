Numeroloji Nedir, Yaşam Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Numeroloji, sayıların yorumlanmasıyla ilgilenir. Belirli sayıların bir kişinin doğum tarihine ve adına kodlandığı varsayılır. Prensip olarak, 1’den 9’a kadar her sayının hayatımıza farklı şekillerde uygulanabilecek belirli bir manevi anlamı vardır. Bu da kişinin karakteri, aynı zamanda yaşamı ve kaderi hakkında sonuçlara varılmasına olanak tanır…

Yaşam sayısı, numerolojide özel bir öneme sahiptir. Kişinin kendi kişiliği ve yaşam yolu hakkında bilgi sağlaması amaçlanır. Numerolojisini hesaplayan herkes, kendi kişiliği ve yaşam yolu hakkında fikir edinmek için yaşam sayılarını kullanmalıdır.

Numerolojinin Tanımı

Numeroloji, sayıların yorumlanmasıyla uğraşan en eski gizli bilimlerden biridir. Herkesin adı ve doğum tarihi, belirli bir anlamı olan sayısal değerler içerir. Bu kişisel sayılar, karakter ve yaşam yolu hakkında sonuçlara varılmasını sağlar. Bunları belirlemek ve yorumlamak numerolojinin görevidir.

Sayı sembolizmi olarak da adlandırılan numeroloji, sayıları yalnızca matematiksel nesneler olarak anlamakla kalmayarak, aynı zamanda onlara sembolik bir anlam da verir. Numerolojinin temel ilkelerinden biri, “iyi” veya “kötü” sayı diye bir şeyin olmadığıdır. Her sayı kendi benzersiz olumlu niteliklerini ve zorluklarını beraberinde getirir.

Başlangıçta, numeroloji ve astroloji ortak bir bilgi dalıydı. Ancak MÖ 4000 ila 2000 gibi erken bir tarihte alan o kadar genişledi ki ikiye ayrıldı. Bununla birlikte, Orta Çağ’ın sonlarına kadar, ifadelerini numeroloji ile güçlendiren ve doğrulayan birçok astrolog olduğu bilinmektedir.

Numeroloji astroloji ile birlikte geliştiğinden ve tüm yorumları hala astral etkilere dayandığından, sistemi değerlendirmek için bir temel bulmak istiyorsak astrolojiyi kısaca incelememiz gerekir.

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Numerolojide Yaşam Yolu Sayısının Hesaplanması

Numerolojiye göre sayılar rastgele değildir. Örneğin, doğum tarihi çok önemlidir. Yaşam yolu sayısı, doğum gününüzün rakamlarından kaynaklanır ve size kimliğiniz ile doğanız hakkında bir şeyler söyler. Yaşamın temel anlamı ve ruhunuzun hangi niteliklerle vücut bulduğu gibi hallerle ilgilidir.

Yaşam sayınızı belirlemek için sadece doğum tarihinize ihtiyacınız var. Örneğin 15 Eylül 1983 doğumluysanız, aşağıdaki basit örneği baz alarak yaşam sayınızı nasıl hesaplanacağınızı öğrenebilirsiniz.

15.09.1983

→ 1 + 5 + 0 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3

→ 36 (kök sayı)

→ 9 (3 ve 6’nın toplamı)

= yaşam sayısı

15 Eylül 1983 doğumlu bir insanın yaşam sayısı 3 ve 6 rakamlarından oluşan 9’dur. Bu sayı numerolojide şu şekilde temsil edilir: 36/9.

Kök sayının ilk basamağı içsel yaşamımızı, yani özlemini çektiğimiz şeyi tanımlar. Burada bilinçaltı davranış kalıplarımızı ve arzularımızı tanırız. İkinci basamak, dışarıdan nasıl göründüğümüzü ve genellikle nasıl davrandığımızı gösterir. Öncelikle sayının olumlu nitelikleri ile özdeşleşmeniz oldukça olasıdır. İki rakamın çapraz toplamı, doğum tarot veya yaşam sayısı, yaşam yolumuzu tanımlar.

Üç parçalı basamak dizileri, örneğin basamak toplamı 10 ile sonuçlanan 19 karekökü ile sonuçlanabilir. Bu durumlarda, rakamları tekrar toplar ve yaşam sayısını alırsınız. Ancak 11, 22 veya 33 olarak hesaplarsanız, bunlar sözde ana sayılar olduğu için tekrar toplanmaz.

Bu arada, aşağıda numerolojide bireysel sayıların anlamlarını bulacaksınız. Bu anlamlara dayanarak, sonucunuzu kendiniz için bireysel olarak yorumlayabilirsiniz.

Numerolojide Sayıların Anlamları

Numeroloji, sayıların bir kişiliğin yaşam koşulları, karakter özellikleri ve içsel hedefleri üzerindeki etkisini açıklar. Aşağıda anlamları açıklanan 1’den 9’a kadar olan sayılar, ruhsal yolunuz hakkında kabaca bir fikir edinmenize yardımcı olabilir.

1 : Doğuştan kaşif olan bağımsız ve enerjik bir kişiyi temsil eder. Bu yaşam sayısına sahip kişiler aynı zamanda sadık ve güvenilir ortaklardır.

: Doğuştan kaşif olan bağımsız ve enerjik bir kişiyi temsil eder. Bu yaşam sayısına sahip kişiler aynı zamanda sadık ve güvenilir ortaklardır. 2 : Çelişkiler de içeren nazik ve sabırlı bir insanı sembolize eder.

: Çelişkiler de içeren nazik ve sabırlı bir insanı sembolize eder. 3 : Yaratıcı fikirlere, güçlü iletişim becerilerine ve disipline işaret eder. Bu yaşam sayısına sahip insanlar genellikle çok iyimser ve sosyaldir.

: Yaratıcı fikirlere, güçlü iletişim becerilerine ve disipline işaret eder. Bu yaşam sayısına sahip insanlar genellikle çok iyimser ve sosyaldir. 4 : Zeki bir aklı ve mantığı temsil eder. Bu yaşam sayısına sahip insanlar, sosyal normlara bağlı kalmayı severler ve çok dengelidirler.

: Zeki bir aklı ve mantığı temsil eder. Bu yaşam sayısına sahip insanlar, sosyal normlara bağlı kalmayı severler ve çok dengelidirler. 5 : Maceraya susamış ve özgürlüğünü her şeyden çok seven insanları ifade eder. Bu yaşam sayısı, risk alma isteğini sembolize eder. Ancak bununla birlikte, biraz güvenilmez olan insanları da temsil eder.

: Maceraya susamış ve özgürlüğünü her şeyden çok seven insanları ifade eder. Bu yaşam sayısı, risk alma isteğini sembolize eder. Ancak bununla birlikte, biraz güvenilmez olan insanları da temsil eder. 6 : Mükemmeliyetçiliği ve liderlik için çabalamayı temsil eder. Bu hayat sayısına sahip insanlar biraz hayalperest ve çok yaratıcıdır.

: Mükemmeliyetçiliği ve liderlik için çabalamayı temsil eder. Bu hayat sayısına sahip insanlar biraz hayalperest ve çok yaratıcıdır. 7 : Maneviyat ve sezgiyi simgeleyen, numerolojiye göre büyülü ve çok güçlü bir sayıdır. Ek olarak, bu yaşam sayısına sahip kişilerin çok hassas olduklarına inanılır.

: Maneviyat ve sezgiyi simgeleyen, numerolojiye göre büyülü ve çok güçlü bir sayıdır. Ek olarak, bu yaşam sayısına sahip kişilerin çok hassas olduklarına inanılır. 8 : Pragmatik bir düşünce biçimini, irade gücünü ve başarı arzusunu temsil eder. Bu yaşam sayısını hesapladıysanız, biraz materyalist olmanız da olasıdır.

: Pragmatik bir düşünce biçimini, irade gücünü ve başarı arzusunu temsil eder. Bu yaşam sayısını hesapladıysanız, biraz materyalist olmanız da olasıdır. 9: Kolay anlaşılmayan ama gizemine rağmen çok sevecen bir kişiliği sembolize eder.

Numerolojide Özel Sayılar

11, 22 ve 33 sayıları, numerolojide sözde ana sayılar olarak kabul edilir. Bu sayılardan birini gerçek sayı olarak hesaplarsanız, tek basamaklı bir sayı elde etmek için rakamlarını toplamanız gerekmez. Yaşam sayınız olarak bu üç ana sayıdan birine sahipseniz bunun anlamı şudur: