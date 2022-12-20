Aventurin Taşı Özellikleri ve Faydaları

Aventurin, en önemli şifalı taşlarından biri olarak kabul edilen değerli bir taştır. Eski zamanlarda bile şifalı ve dekoratif bir taş olarak değer görmüştür. Her şeyden önce sakin kalmak, ağrılara, cilt rahatsızlıklarına karşı ve kalp çakrasını açmak için kullanılır…

Aventurin Taşı Nedir?

Aventurin, kuvars ve oksit ailesine aittir. Birincil olarak magmadan, ikincil olarak çökelme ve ayrışmadan, üçüncül olarak metamorfizma adı verilen kimyasal bir reaksiyondan üretilen iç dönüşümden oluşur. Aventurin taşı yeşil rengini fuksit katkılarından, mavi rengini krosidolit ve rutil katkılarından, turuncu-kırmızı rengini ise hematitten alır. Turuncu-kırmızı aventurin genellikle güneş taşı olarak da bilinen aventurin feldspat ile karıştırılır.

Aventurin Taşının Özellikleri

Aventurin, içerisinde gömülü küçük mika pulları olan kaba bir kuvarstır. Taşın adı İtalyanca “a ventura” dan türemiştir ve “şans eseri” gibi bir anlama gelir. Taşa yakından bakarsanız, içinde küçük noktalar, çizgiler ve ince parlak pullar görebilirsiniz. Bu pulların yoğun olduğu kısımlarda taş doygun bir renk kazanırken, az mika pullarının dahil olduğu yerlerde ise renk oldukça soluktur.

Aventurin kuvars, trigonal kristal sistemine göre kristalleşir. Mineral ağırlıklı olarak, örneğin siyanit gibi katman benzeri bölünme sergileyebilen kaba kütleler şeklinde oluşur. Silikat mineralinin parlaklığı, mineral kapanımlarından dolayı camsı ila metaliktir.

Kimyasal formül : SiO2

: SiO2 Mineral Sınıfı : Oksit, Kuvars Grubu

: Oksit, Kuvars Grubu Oluşum : Magmatik kayaçlarda, tortullarda ve kristal şistlerde (metamorfitler) kaya oluşumu

: Magmatik kayaçlarda, tortullarda ve kristal şistlerde (metamorfitler) kaya oluşumu Renk : Gömülü mika pulları nedeniyle yeşil

: Gömülü mika pulları nedeniyle yeşil Parlaklık : Camsı

: Camsı Kristal sistem : Üçgen

: Üçgen Mohs sertliği : 7

: 7 Bulunduğu ana ülkeler: Brezilya (Minas Gerais), Hindistan, Rusya, Zimbabve

Aventurin Taşı Kullanımı

Aventurin, 200 yılı aşkın bir süre önce mücevher yapımında tercih edilen değerli bir taştı. O zamanlar küpeler, yüzük taşları, broşlar ve kol düğmeleri yapmak için kullanılırdı. Ayrıca çok daha geniş ölçekte vazolar, enfiye kutuları ve cep saati kılıfları yapımı için de çok ideal bir taştı.

Aventurin günümüzde hala takı (küpe, bilezik, pandantif, yüzük, gerdanlık) yapımında kullanılmaktadır. Taşın ince metalik ışıltısı en iyi pürüzsüz, cilalı yüzeylerde görüldüğünden, öncelikle boncuklar, yassı halkalar veya kabaşon olarak satılır.

Aventurin ayrıca bir çakra taşı ve şifa taşı olarak da sunulur. Boğa, Yengeç ve Yay burcuna atanır. Taşın iyileştirici etkisi klinik çalışmalarda doğrulanamamıştır ancak vücutta egzama, alerji, kepek, saç dökülmesi ve akne gibi cilt sorunlarına iyi geldiği söylenir.

Aventurin meditasyonda nihai gevşeme taşıdır. Yeşil taş, öfke anında sakinliği destekler ve sabrı teşvik eder. Bununla birlikte, diğer insanlara karşı açıklığı ve hoşgörüyü artırabilir, soğukkanlılık teşvik edilir. Aventurin ayrıca sağlıklı yaşam tedavilerinde masaj taşı olarak da sıklıkla kullanılır.

Aventurin Taşının Faydaları

Şifalı taşlara olan inanç, uzun bir geleneğe dayanmaktadır. Bu bağlamda, aventurin taşının bedene ve zihne titreşimli enerjiler yaydığı, bunun da takan üzerinde olumlu bir etki yarattığı söylenir. Yeşil renkli değerli taş, eski Yunanlılar arasında oldukça popülerdi. Taş, hasta insanların kalplerine onları hastalıklarından kurtarmak için konurdu.

Vücut Üzerindeki Etkileri

Her şeyden önce aventurin, kalbi fiziksel olarak güçlendiren kalp çakrasına doğrudan etki eder. İdeal olarak, kalp hizasında bir kolye şeklinde takılmalıdır. Kalp krizi ve kalp yetmezliğini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca damar duvarlarındaki birikintileri azaltır, kolesterol seviyelerini düşürür ve tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olur.

Aventurin şifalı taşı, kızarıklıklar, kaşıntılar, lekeler, cilt tahrişleri ve alerjiler gibi cilt problemlerine karşı yardımcı olur. İltihaplı reaksiyonları ve etkilenen bölgelerdeki ağrıyı azaltarak cilt iyileşmesini destekler. Kepek, sedef hastalığı, yanıklar, cilt kabarcıkları, güneş yanığı ve güneş çarpması için de etkilidir.

Aventurin taşı aynı zamanda akciğerler için de pek çok fayda sağlar. Astım problemlerinde ve nöbetlerinde rahatlama sağladığı söylenir. Solunum yolu ile ilgili sorunları olanlar, taşı kolye şeklinde takmalıdır.

Aventurin taşı, sırt ağrısı veya boğaz ağrısı gibi ağrıları hafifletmek için de kullanılır. Ayrıca kişide ateroskleroz gelişmesi durumunda, hastalığının iyileşmesine yardımcı olduğu söylenir. Şifalı taş öncelikle damar sertliği oluşmaması için bir önlem sunar.

Zihinsel Düzeydeki Etkileri

Aventurin taşı, huzursuzluk ve uyku bozukluklarına karşı yardımcı olarak, sahibini iyileşme ve yenilenme konusunda destekler. Yeni fikirler için açıklık oluşturur ve şevki artırır. Ayrıca sahibine önemli kararlar verme konusunda destek olur.

Kızgın ve küskün kişiler üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Olanı kabul etmeye ve tolere etmeye de yardımcı olur. Korkak insanlara cesaret ve hırs verir. Yaşam ve doğa sevgisi gibi nitelikleri de teşvik edebilir. Aventurin ayrıca bireyselliği güçlendirir ve neyin mutlu neyin mutsuz ettiğinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunur.

Aventurin, nedeni hala tam olarak bilinmese bile, özellikle her türlü endişe ve panik atakla başa çıkmak için kullanılır. Sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve kullanıcının sorunlu durumla başa çıkmasını, korku veya panik atağın nedenini bulmasını ve bunu başarılı bir şekilde aşmasını kolaylaştırır.

Aventurin kullanırken en iyi etkiyi elde etmek için değerli taşın düzenli olarak temizlenmesi ve şarj edilmesi esastır. Aventurin akan su altında temizlenir. Bunun için normal musluk suyu da kullanabilirsiniz. Taşı şarj etmek için sabah güneşine koyun.