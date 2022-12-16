Oltu Taşının Oluşumu ve Faydaları

Oltu, binlerce yılda emprenye olmuş ve siyah bir taşa dönüşmüş fosil odundur. Oltu aynı zamanda yüzyıllardır şifa taşı olarak da kullanılmaktadır. Taşın adı, günümüz Türkiye’sinde Erzurum şehrine bağlı olan ve aynı adı taşıyan bir ilçeden gelmektedir…

Oltu Taşı Nedir?

Oltu taşı, linyitten taşkömürüne geçiş aşamasında olan humus jeli veya bitüm ile emprenye edilmiş fosil odundur. Rengi siyah, görünümü opak ve çok hafif bir taştır. Parlaklığı ve kolay işlenebilirliği nedeniyle tarih öncesi çağlardan beri takı olarak kullanılmıştır. Adını, taşın ilk bulunduğu Erzurum ilinin kuzeydoğusunda yer alan Oltu ilçesinden alır.

Oltu, ticari olarak ham taş, eskitme taş, tesbih ve ayrıca kolye olarak mevcuttur. Oltu taşı dünyanın farklı bölgelerinde de bulunur. Bugünün ana madencilik alanı ABD’dir. Ancak İngiltere, Fransa, Rusya ve Brezilya’da çıkarılan oltu taşı yatakları da vardır.

Taşın kendine özgü bir siyah rengi vardır. Cilalandığında veya honlandığında koyu siyah bir parlaklık ortaya çıkar. Bu özelliklerinden dolayı taş, geçmiş yıllarda yas takıları yapmak için yaygın olarak kullanılmıştır. Çeşitli toplumlarda yas döneminde dul kadınların taktığı oltudan yapılmış epeyce takı vardır.

Mineraloji ve Oltu Oluşumu

Fosil odun uzun bir süre emprenye edildiğinde oltu oluşur. Bunun olabilmesi için ortamın belirli şartları sağlaması gerekir. Özellikle bataklık alanlarda bu taşın oluşumu için uygun koşullar vardır.

Oltu taşı %80’den fazla karbon içermesine rağmen, klasik tanıma göre minerallere ait değildir. Aslında, çok fazla bitüm içeren kahverengi kömürdür. Milyonlarca yıl boyunca güçlü basınç altında bu kömür taşlaştı. Mineralojik olarak, oltu büyük ölçüde karbondan oluşur. Ancak siyah malzemede az miktarda hidrojen ve oksijen de bulunabilir.

Kimyasal bileşim : Kömür kayalarına aittir (C, O, H, N)

: Kömür kayalarına aittir (C, O, H, N) Sertlik, Mohs sertliği : 2,5 – 4

: 2,5 – 4 Yoğunluk : 1,30 – 1,35

: 1,30 – 1,35 Şeffaflık : Opak

: Opak Kristal sistemi: Amorf

Oltu, antrasit kömürü veya sapropel kömürü ile karıştırılabileceği gibi renkli cam, sert kauçuk ve plastik ile de karıştırılabilir ve taklit edilebilir.

Oltu taşı yanar, su üzerinde yüzer, konkoidal olarak kırılır ve hatta sürtünerek elektrik yüklenebilir. Bununla birlikte, yakıldığında kömür (linyit) gibi koktuğu fark edilebilir. Kehribardan farklı olarak oltu, fosil reçinesi değil, bitüm veya diğer organik toprak maddelerini içerir.

Oltu Taşının Faydaları

Oltu taşı milyonlarca yıl yeraltında enerji toplamıştır ve bu nedenle en etkili şifalı taşlardan biri olarak kabul edilir. Eski Romalılar bile taşın olası kullanımlarına aşinaydı. Taşın insanları talihsizlikten ve nazardan koruyabileceğine inanılırdı. Ayrıca şifalı taşın zehirli yılanları caydırdığı ve çeşitli ağrıları dindirdiği söylenmektedir. Ek olarak, yas evresindeki insanlara destek verdiğine de inanılırdı.

Vücut Üzerindeki Etkisi

Oltu, diş ağrılarını gidermek ve baş ağrılarını azaltmak için tercih edilir. Aynı zamanda epilepsi ve bu hastalığa bağlı nöbetlere karşı da kullanılıyordu. Taşın enerjileri insan sinir sistemini yatıştırır. Bu sayede şiddetli ağrıların kolaylıkla azalmasına ve kişilerin fiziksel iyilik hallerinin iyileşmesine katkıda bulunur.

Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı bronşiyal hastalıklarda solunum yollarının şifalı taşıdır. Böyle durumlarda taşın kolye olarak kullanılması tavsiye edilir. Başta romatizmal hastalıklar olmak üzere kemik ve eklemleri aşınma, yıpranma ve iltihaplanmalardan da korur.

Not: Taşlarla tedavi, doktor ziyaretinin yerine asla geçemez.

Zihin Üzerindeki Etkisi

Oltu, özellikle büyük üzüntü ve zihinsel düşüklük gibi durumlarla daha kolay başa çıkmak için yardımcı olduğu söylenen bir taş olarak kabul edilir. Bu bağlamda depresyonu yaşama sevincine dönüştürür, özellikle sevilen birinin veya hayvanın kaybından sonra hayatla yüzleşmek için yeni cesaret verir, her türlü yeni başlangıcı kolaylaştırır, kötü düşünülmüş eylemlere karşı korur, kişisel inisiyatif sağlar, değişmezi daha kolay kabul ettirir, katılığı, dayanıklılığı ve özdenetimi güçlendirir, depresyonu hafifletir, kazalara, entrikalara, sahte arkadaşlara ve kara büyüye karşı korur.

Oltu Taşının Meditasyonda Kullanımı

Oltu ayrıca meditasyon için mükemmel bir arkadaştır. İnsanın aurasını karanlık etkilerden ve kişiyi kötülüklerden veya endişelerinden korur. Taşın derin siyah rengi, birçok kişi açısından meditasyon öncesi konsantrasyon için idealdir.

Oltu taşının göz çakrası üzerinde etki gösterebilmesi için baş bölgesinde kullanılması gerekir. Boynuna veya kulağa takılması da bu çakra üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Oltu, belirli bir burçla ilişkili değildir. Herkes tarafından eşit olarak kullanılabilir.

Meditasyonda ilk kez kullanılmadan önce temizlenmeli ve ılık su banyosunda enerjisi boşaltılmalıdır. Şifalı taş daha sonra bir kaya kristali jeotu üzerinde yeniden şarj edilebilir veya bir kaya kristalinin yanına güneş ışığına yerleştirilerek enerjiyle zenginleştirilebilir. Bu seçeneklerin her ikisi de taşın tekrar tamamen şarj olmasını ve daha olumlu bir etki yaratmasını sağlayabilir.