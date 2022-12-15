Lapis Lazuli Taşı Özellikleri ve Faydaları

Lapis lazuli taşı, çoğunlukla mermer, gnays, amfibolitler ve peridotitlerde olmak üzere farklı kaya türlerinde metamorfik süreçlerle oluşur. Kükürt, afganit ve dolomit gibi bazı mineraller de değerli taşın gelişiminde büyük rol oynar. Taşın sahip olduğu belirgin mavi renk, kükürtteki radikal anyonlardan gelir…

Lapis Lazuli Taşı Nedir?

Lapis lazuli, katı ve doğal olarak oluşan, mikroskobik olarak heterojen bir mineral karışımdır. Bununla birlikte, mineral bileşimi ve dolayısıyla renk açısından da farklılıklar vardır. Bu taşın mineral bileşimine ilişkin ilk araştırmalar, Fransa’dan bir kimyager olan Nicolas Clément’e (1779 – 1841) kadar ve 1806 yılına kadar uzanır.

Nerede bulunursa bulunsun her lapis lazuli taşında bulunan ana mineral lazurittir ve oranı %25 ile %40 arasında değişir. Taşın diğer bileşenleri hauyn, sodalit, diyopsit, afganit, amfibol, feldispat, mika, apatit, titanit, zirkon ve pirittir.

Doğal lapis lazuli taşı mat bir yapıya sahiptir ve şeffaflığı opaktır. Bununla birlikte, ince katmanlara ayrıldığında yarı saydam görünür. Özellikle güzel mavi renginden dolayı sıklıkla kolye veya yüzük yapımında kullanılmasının yanı sıra insanlara iyi şans getirdiği ve şifa verici etkileri olduğu söylenir.

Lapis Lazuli Taşının Tarihçesi

Lapis lazuli bilinen en eski değerli taşlardan biridir ve tarih öncesi çağlarda takı veya kült amaçlı kullanılmıştır. “Lapis” kelimesi Latince’den gelir ve “taş” anlamına gelir. “Lazuli” terimi aslen gök mavisi olarak tercüme edilen Farsça Lāžward kelimesinden türetilmiştir. Mısır, Meksika ve Doğu İmparatorluklarının eski kültürlerinde kutsal bir taş olarak değerlendirilmiştir.

Mısırlı rahipler bu taşa “Cennetin Taşı” adını verdiler. Sonraki dönemde Büyük İskender tarafından Avrupa’ya getirilmiş ve birçok sanat eserinde kullanılmıştır. Örneğin, Roma’daki Chiesa del Gesu’da (İsa Kilisesi) lapis lazuli taşından yapılmış 60 cm çapında bir küre ve dört büyük sütun yer almaktadır.

Orta Çağ’da ve 1830’larda kimyasal formülünün keşfine kadar lapis lazuli, lacivert rengi için bir pigment görevi görüyordu. Bu pigment çok pahalı olduğundan, sadece Albrecht Dürer gibi en önemli sanatçıların onunla resim yapmaya gücü yetiyordu.

Yunanlılar, Romalılar ve Hintliler için önemli bir koruyucu taştı. Diğer kültürler, değerli taşı özgüveni artıran bir dostluk taşı olarak kabul ettiler. Taşın kişilerarası ilişkileri teşvik ettiğine ve gerçek dostluklar geliştirmeye yardımcı olduğuna inanılırdı.

Lapis Lazuli Taşının Özellikleri

Lapis lazuli gerçekten nadir bulunan bir taştır. Dünyada sadece birkaç yerde bulunur. Rusya’da Baykal Gölü yakınında kaynaklar bulunmuş ancak yüz yıldan fazla bir süre önce bu kaynaklar tükenmiştir. Bugün neredeyse tüm parçalar kuzey Afganistan‘dan geliyor. Bu bölge çok kıraçtır, çoğunlukla karla kaplıdır ve bu nedenle yılın sadece birkaç ayında erişilebilir. Taşlar şantiyeden kısıtlı imkanlarla taşındığından, parçaların boyutu sınırlıdır. Diğer maden sahaları Şili, Tacikistan, İran ve Kaliforniya‘dadır.

Lapis lazuli, farklı maden alanlarında farklı renk tonlarından oluşur. İnce altın renkli pirit kalıntılarına sahipse, bu orijinalliğin kanıtıdır. Bununla birlikte, pirit içeriği çok yüksekse, taşın çirkin bir yeşil rengi olacaktır. Kalsitin çok belirgin olduğu masmavi taşlar ise daha az değerlidir.

Kimyasal formül : Na 8 [S/(AlSiO 4) 6]

: Na 8 [S/(AlSiO 4) 6] Mineral sınıfı : Tektosilikat

: Tektosilikat Oluşum : Asitli, silisli magma ile kireçtaşı veya dolomitin temas metasomatizmi ile metamorfik

: Asitli, silisli magma ile kireçtaşı veya dolomitin temas metasomatizmi ile metamorfik Renk : Mavi

: Mavi Kristal sistem : Kübik

: Kübik Mohs sertliği : 5 ila 6

: 5 ila 6 Bölünme: Kusurlu bölünme; ince taneli kırılma

Lapis Lazuli Taşının Kullanımı

Lapis lazuli, binlerce yıldır insanların günlük yaşamlarında önemli bir rol oynamıştır. Kayıtlar, lapis lazuli taşının 6000 yıl önce Afganistan’daki Hindukuş’ta çıkarıldığını ve Mısır’a kadar ticaretinin yapıldığını gösteriyor. Eski Mısırlılar, çoğunlukla bir tılsım olarak veya bir adak hediyesi olarak tapınaklara kullanmışlardır.

Başlangıçta taşlar, çeşitli antik kültürlerde değerli takılar yapmak için kullanılmış ya da antik çağlarda mavi göz farı olarak toz haline getirilmişti. Bugün hala en popüler taşlardan biri olan lapis lazuli, iç tasarımda duvar kaplamaları, mozaikler, dekorasyon veya süs eşyalarının üretimi için büyük talep görmektedir.

Lapis Lazuli Taşının Etkisi ve Faydaları

Lapis lazuli, çeşitli hastalıklar için şifalı bir taş görevi görür. Örneğin, baş ağrılarını tedavi etmek için uygun olan sakinleştirici bir etkiye sahip olduğuna inanılır. Cilt hastalıklarını önlediği ve yüksek tansiyona yardımcı olduğu söylenir. Diğer özelliklerinin yanı sıra taşın insanlar üzerinde psikolojik etkileri olduğu da söyleniyor. Kullanıcıya daha fazla iyimserlik verir ve böylece depresyon ile kaygıyı önlemede yardımcı olur.

Lapis lazuli, dostluk taşı ve hakikat taşı olarak kabul edilir. Bilgeliğe ve dürüstlüğe götürdüğüne, gerçeğin gün ışığına çıkmasına yardımcı olduğuna inanılır. Bu kendini keşfetmeyi sağlar. Mavi taş ayrıca astrolojide sabit bir yere sahiptir ve özellikle belirli zodyak işaretleri ile tutarlıdır.

Lapis lazuli, Yay burcunun ana taşlarından biridir. Yay burcuna ek olarak, Başak burcunun kendini daha iyi değerlendirmesine yardımcı olur. Değerli taş, bir eş ararken ve kendi hayatlarını yaşarken Yaylar için özellikle yararlıdır. Başak için bir yan taş olarak, aşırı alçakgönüllülüğü gidermeye yardımcı olur. Terazi burcu için denge taşıdır.

Lapis lazuli astrolojide de önemli bir taştır. Sonuçta, binlerce yıldır astroloji ile yakından ilişkilendirilmiştir. Bir gezegen taşı olarak, Jüpiter gezegenine atanır. Ek olarak, Reiki öğretilerinde alın çakrasına atanır ve etkisini Vishuddha çakra üzerinde de gösterir.