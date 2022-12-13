Güneş Taşı: Faydaları ve Özellikleri

Güneş taşı, feldspat grubunun bir üyesi olan bir çeşit oligoklazdır. Güneş taşı adı, günbatımında parlayan ve güneşi anımsatan özel mineralin rengini ima eder. Bu taşın en tipik özelliği, yer altındaki demir oksitlerin ilavesinden kaynaklanan turuncumsu sarı rengidir…

Güneş Taşı Nedir?

Feldspat grubunun bir çeşidi olan güneş taşı, göz alıcı parlama efektlerini ortaya çıkaran yanardöner kapanımlara sahiptir. Doğal olarak mineral, alüminyum, sodyum, demir ve silikon bileşikleri içerir. Karakteristik ışıltı hematit birikintileri tarafından oluşturulur. Güneş taşları, kuvars ailesinden gelen aventurin taşları ile karıştırılmamalıdır.

Güneş taşı kaynakları Madagaskar, Rusya, Hindistan, ABD, Kanada, Malavi ve Norveç’te bulunur. Renk spektrumu çoğunlukla kırmızımsı kahverengiden turuncuya, daha nadiren mavi-yeşile, sarıya ve renksize kadar uzanır. Mohs sertliği 6 ila 6,5 ​​olan orta sertlikte taş, saydamlığı açısından opak ila yarı saydamdır.

Güneş taşı özellikle Oğlak burcu için faydalı bir denge taşıdır. Kendisine atfedilen iyileştirici etkisi sayesinde melankoliyi uzaklaştırır, yaşama sevincini geri getirir ve yaratıcılığı teşvik eder.

Güneş Taşının Özellikleri

Güneş taşı, birincil olarak asidik ila ara magmalardan ve pegmatitlerde artık sıvı-magmatik kristalleşme olarak oluşur. Ayrıca nadiren metamorfik kayaçlarda veya volkanik kökenli bazaltlarda bulunur. Güneş taşı veya aventurin feldspat kuvars değildir ve bu nedenle bir aventurin çeşidi değildir. Açıkça ayırt edilebilmesi için mineral ismine “feldspat” ilavesi eklenmiştir.

Kimyasal formül : Na [AlSi3O8] Ca [Al2Si2O8]

: Na [AlSi3O8] Ca [Al2Si2O8] Mineral sınıfı : Tektosilikat, feldspat ailesi

: Tektosilikat, feldspat ailesi Oluşum : Genellikle silisik asitçe zengin pegmatitlerde magmatik olarak, nadiren volkanik olarak bazaltlarda ortaya çıkar

: Genellikle silisik asitçe zengin pegmatitlerde magmatik olarak, nadiren volkanik olarak bazaltlarda ortaya çıkar Parlaklık : Porselen parlaklığı

: Porselen parlaklığı Kristal sistem : Triclinic

: Triclinic Mohs sertliği: 6 ila 6,5

Güneş Taşının Tarihi

Eski Yunanlılar için güneş taşı güçlü bir şifa ve koruyucu taştı. O zamanki insanlar, parlak altın renginin dünyayı zarardan koruduğuna inanıyorlardı. Hindistan ve Çin’de güneş taşı, potansiyel artırıcı özelliklere sahip olduğu söylenen şifalı bir taş ve parlayan bir enerji taşı olarak kabul edildi.

Avrupa ülkelerinde, yalnızca zenginler nadir bulunabilen bu taşa sahip olabilirdi. Bu nedenle, o dönemin becerikli ustaları tarafından camdan taklitlerin üretilmeye çalışıldığı bilinmektedir. Güneş taşının geleneksel uygulama alanları arasında sinir sistemi, korkular, korunma, depresyon ve yaşam enerjisi yer alır. Güneş taşları ışığın taşıyıcıları olarak kabul edilir, dikkati zayıflıklardan ve gölgelerden uzaklaştırdığına inanılırdı.

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Güneş Taşının Zihinsel Sağlık Açısından Faydaları

Şifalı güneş taşı ruh üzerinde dengeleyici bir etkiye sahiptir. Yaşama sevincini neredeyse hiç hissetmeyen ve melankoliye eğilimli kişiler için özellikle uygundur. Aydınlatıcı bir kalp taşı olarak ilham, mutluluk ve neşe verir. Kendinizi bitkin, enerjisiz ve halsiz hissediyorsanız, güneş taşının faydalı iyileştirici etkilerinden yararlanabilirsiniz. Güneş taşı ayrıca coşku uyandırır ve neşeli bir ruh hali sağlar.

Psişik seviyedeki güneş taşı etkileri şunlardır:

Kıskançlık, şüphe, stres ve endişelere yardımcı olur

Gerginliği ve katı düşünce kalıplarını hafifletir

Otokontrol, bilgi ve sorumluluğu teşvik eder

Cesaret verir, güdüyü ve yaratıcılığı güçlendirir

Güneş Taşının Fiziksel Sağlık Açısından Faydaları

Güneş taşı, ısıtıcı özelliğinden dolayı özellikle eklem problemleri, kemik rahatsızlıkları, gut ve dolaşım bozuklukları için tavsiye edilmektedir. Uykusuzluktan dolayı bitkin düştüğünüzde de değerli bir yardımcı olarak kabul edilir. Bununla birlikte, tıkanmış kan damarlarına karşı koruyucu bir etkisi de olduğu söylenir.

Birçok astım hastası veya bronşiyal şikayetlerden etkilenen kişiler, iyileşmeyi desteklemek için güneş taşından faydalanır. Bu taşın enerjilerinin metabolik bozukluklar, gut ve baş ağrıları üzerinde iyileştirici etkisi olduğuna inanılır.

Güneş taşının fiziksel düzeyde iyileştirme etkileri:

Timüs bezi ve sinir sistemi üzerindeki organ etkileri

Disleksi ve bozulmuş motor becerileri güçlendirir

Kan basıncını ve metabolizmayı dengeler

Baş ağrısı, lumbago, diş ağrısı ve diş gıcırdatma için yararlıdır

Güneş Taşı Meditasyonda Nasıl Kullanılır?

Güneş taşı en iyi meditasyonda çakralara yerleştirilerek kullanılır. Enerjik özelliklerinden dolayı auranın parlaklığını artırır. Solar pleksus ve sakral çakralar üzerinde etkilidir. Daha yüksek bilinç seviyelerine ulaşmamıza ve enerji blokajlarını çözmemize yardımcı olur. Bu şekilde, kişiye esenlik, neşe ve geleceğe inanç verir. Ek olarak, güneş taşının parlak ışık katmanı kişiyi karanlık zamanlardan korur.

Güneş taşının depoladığı enerji ayda yaklaşık iki kez ılık su altında boşaltılmalıdır. Daha sonra hematit taşlı bir kaseye koymak veya kuru kaya tuzu kullanmak en iyisidir. Güneşte, bir kaya kristali grubunda veya bir ametist jeotta şarj etmek, enerji vermek için idealdir.