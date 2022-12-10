Jasper Taşının Özellikleri ve Faydaları

Jasper, kuvars ailesinden bir taş grubudur. Çoğunlukla opak bir yapıdadırlar ve %20’ye kadar yabancı kapanım içerirler. Genellikle kırmızı, kahverengi veya sarıdır ve demir oksitlerle renklendirilmiştir. Farklı renk tonları ve alacalı yapısı sayesinde, herkes zevkine göre jasper taşı tercih edebilir…

Jasper Taşının Anlamı ve Tarihi

Jasper kelimesi muhtemelen “renkli” anlamına gelen Yunanca “jasper” kelimesinden türemiştir. Farklı dönemlerde ilk olarak ev eşyası ve silah yapımında, zamanla kilise süslemelerinde kullanılmıştır. Sonraki yıllarda uzun mesafelerde taşınmış ve devlet düzeyinde hediye olarak verilmiştir.

Doğu’da jasper taşı, sertliği ve sıra dışı rengi nedeniyle çok değerliydi. Çin ve Kore’de meditasyon için kullanıldı. Urallarda jasper, dostluk ve sadakatin, şans ve mutluluğun bir işaretidir. Mısır’da ise zenginlik ve refahın bir simgesiydi.

Antik çağlardan beri jasper, iyi şansı ve neredeyse tüm dünyada kötü kadere direnme yeteneğini sembolize etti. Efsaneye göre Bizans İmparatoru Manuel, Athos Dağı’ndaki manastıra bir jasper vazo hediye etmiştir. Jasper taşından yapılmış en büyük ve en ağır (16 t) sanat eseri, St. Petersburg/Rusya’da bulunan Hermitage Müzesi’ndeki jasper kasesidir.

Jasper Taşı Özellikleri

Jasper, SiO2 kimyasal bileşimi ile kuvars grubunun bir çeşidini temsil eden mineralden biridir. Kimyasal olarak kaya kristali, ametist, pembe kuvars, sitrin, kaplan gözü ve karnelyan taşı grubundadır. Jasper saf haliyle çok seyrek bulunur. Akik veya opal ile birlikte çok daha yaygındır.

Değişen bileşim nedeniyle, değerli taşın renginin yanı sıra kimyasal ve fiziksel özellikleri de değişir. Trigonal bir kristal sistemi oluşturur ve Mohs ölçeğinde 6,5 ila 7 sertliğe sahiptir. Jasper yoğunluğu ve sertliği ile diğer değerli taşlardan ayırt edilir. Taşı kırmak ve çizmek neredeyse imkansızdır.

Jasper taşı, yer altındaki silisik asit içeren çözeltiler kristalleştiğinde oluşur. Taş, ince taneli bir kuvars formunu temsil eder. Genellikle garip mineral karışımlar eklenmiş halde bulunur. Bu nedenle, farklı renk ve şekillerde karşımıza çıkar. Jasper taşının içeriğine demir veya manganez yerleştirilmişse, kahverengimsi ila kırmızımsı bir renge sahiptir. Yeşil tonlar klorit tarafından oluşturulurken, balçık veya kil sarımsı bir renk sağlar.

Jasper en yaygın olarak koniler ve kayalar arasında serpiştirilmiş olarak, daha az sıklıkla kümelenmiş veya böbrek şeklindeki kayalarda bulunur.

Jasper, Koç burcu için önemli bir ana taştır. İradesini artırdığına ve metanet verdiğine inanılır. Jasper ayrıca Oğlak burcu için önemli bir ikincil taştır ve onlara güven verdiği söylenir. Ek olarak, meditasyon sırasında kendi kendini iyileştirme güçlerini harekete geçirmesi için kullanılır.

Jasper Taşı Çeşitleri

Bu değerli taşın sayısız çeşidi vardır. Şekil ve renk bakımından farklılık göstermelerinin yanı sıra, farklı desenler içerirler. Bu genellikle bulunduğu yerin veya menşe yerinin bir göstergesidir. Çünkü ilgili karışımlar bu faktörleri önemli ölçüde etkiler.

Jasper taşı, temel olarak jasper ve akikten oluşan sarı, kahverengi ve yeşil çizgili bir yapıdadır. Mısır jasperi, koyu sarıdan kahverengiye ve kiremit kırmızısına kadar değişen renk skalasına sahiptir. Adından da anlaşılacağı gibi Mısır’dan, aslında Nil’in molozlarından gelmektedir.

Güney Afrika ve Avustralya’da çıkarılan jasper taşı çeşidi, siyah damarlı kahverengi rengi ile göz doldurur ve çok çeşitlidir. Pembe varyasyona mookaite denir. Bu çeşitlilik bulut benzeri bantlı bir yapıya sahiptir. Mookaite, esas olarak Avustralya’da çıkarılmaktadır. Okyanus jasper ise Madagaskar’da bir madende çıkarılır.

Jasper Taşının Beden ve Zihin Üzerindeki Etkisi

Jasperin bir şifalı taş olarak, beden, zihin ve ruh üzerinde çeşitli etkileri olduğuna inanılır. Bu bağlamda, hem kalbe hem de zihne hitap eder. Herhangi bir şifalı taş gibi, herhangi bir büyülü etkisi yoktur. Ancak insan vücudundaki iç doktoru harekete geçirmeye yardımcı olduğu söylenir. Psişe ile ilgili aşağıdaki özellikler kırmızı jasper taşına atfedilir:

Canlılığın güçlendirilmesi

İlgisizlik, stres ve acelecilik için destek

Hafıza geliştirme

İradeyi güçlendirme

Atılganlığın teşvik edilmesi

Kırmızı jasper taşının ayrıca gençleştirici etkisi olduğu söylenmektedir. Dolaşımı uyarır ve organların fonksiyonlarını güçlendirir. Bağışıklık sistemine stabilize etmek için tercih edilmesinin yanı sıra, hazımsızlık ve mide bulantısına karşı koyduğu belirtilir. Jasper, zor koşullarda yaşayan herkes için doğru yol arkadaşı olan bir taştır. Çünkü strese yardımcı olur ve kendi hedeflerinizi daha iyi takip etmenizi sağlar.

Canlandırıcı taş, doğrudan cilde uygulandığında en iyi etkisini gösterir. Optimum enerji akışı bu şekilde gerçekleşir. Kolye olarak takıldığında sinir sistemini uyumlu hale getirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Jasper mükemmel bir hemostatik etkiye sahiptir. Bu nedenle, her zaman yanınızda taşımanız tavsiye edilir.

Şifa taşı olarak jasper kullanmanın bir başka çeşidi meditasyondur. Bu, kendi kendini iyileştirme güçlerini harekete geçirir. Taşın gücünü kaybetmemesi için her kullanımdan sonra temizlenmesi önemlidir. Buna şarj ve deşarj da dahildir. Temizlemek için sadece ılık su ile durulanır. Bu aynı zamanda onu boşaltır. Güneşte şarj edilmez, tercihen gece boyunca eskitme taşlı bir kasede şarj edilir.

Kırmızı jasperı değerli taş olarak takıyorsanız, ayda bir veya iki kez boşaltılmalıdır. Tüm şifalı taşlarda olduğu gibi, optimum etki için şarj ve deşarjın düzenliliği önemlidir. Başlangıçta belirli zaman aralıklarına uyulması gerekirken, zamanla kullanıcı taşı ne zaman şarj etmesi gerektiğine dair bir his geliştirir.