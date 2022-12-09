Karnelyan (Carnelian) Taşı Nedir, Ne İşe Yarar?

Karnelyan taşı, kalsedon kuvarsın yarı saydam turuncu formudur. Renkleri kahverengiden kırmızıya kadar değişir ve genellikle yarı saydamdan ziyade opak görünür. Eski Sümerler ve Mısırlılardan beri hemen hemen her uygarlık tarafından kullanılmış, ender bulunmasından çok manevi gücü ve önemi nedeniyle saygı görmüştür…

Karnelyan, akik, jasper, oniks, kan taşı ve daha fazlasını içeren kalsedon değerli taş grubunun bir parçasıdır. Hz. Muhammed’in önemli belgelerde mühür olarak kullandığını belirten kaynaklar nedeniyle, İslam dininde tavsiye edilen birkaç değerli taştan biridir.

Karnelyan Taşının Özellikleri

Karnelyan (carnelian), kalsedon adı verilen, rengi kahverengimsi-turuncudan kahverengiye kadar değişen bir kuvars çeşididir. Aynı zamanda “akik” olarak da bilinir. “Karnelyan” adı, “koyu kırmızı renk” anlamına gelen Fransızca “carnelian” kelimesinden türemiştir.

Karnelyan taşı, genellikle çeşitli renk varyasyonlarıyla kırmızımsı kahverengi olmak üzere çeşitli tonlarda gelir. Kendine özgü şeridi ve Mohs ölçeğinde 6,5 ile 7 arasında bir sertliği ile tanınabilen turuncu-kahverengi bir renk tonuna sahiptir. Ek olarak, bazılarının üzerinde çizgiler ve daha açık veya daha koyu noktalar olmasına rağmen genellikle düz bir renktir.

Karnelyan taşının mineralojik profili:

Kimyasal formül : SiO2 (Fe,O,OH)

: SiO2 (Fe,O,OH) Mineral sınıfı : Kuvars grubu (kalsedon ailesinin bir çeşidi)

: Kuvars grubu (kalsedon ailesinin bir çeşidi) Renk : Sarı, turuncu, turuncu-kırmızı, kestane rengi, kahverengi (renklendirici metal demirdir)

: Sarı, turuncu, turuncu-kırmızı, kestane rengi, kahverengi (renklendirici metal demirdir) Parlaklık : Mumsu

: Mumsu Mohs sertliği : 6,5 ila 7

: 6,5 ila 7 Bulunduğu yerler: Avustralya, Botsvana, Almanya, Rusya, Hindistan, Japonya, Madagaskar, Namibya, Uruguay

Karnelyan Taşı Nasıl Oluşur?

Karnelyan, eski volkanik lav veya magmatik kayalarda oluşur. Magma olarak bilinen sıcak erimiş kaya, dünyanın yüzey kabuğuna yükselir ve soğumaya başlar. Yumuşak, ılık erimiş kaya soğuyup sertleştikçe, magma akışlarının üst üste bindiği veya farklı hızlarda soğuduğu boşluklarla birlikte gaz kabarcıkları oluşur. Magma sertleşir ve gazlar küçük boşluklar bırakarak dışarı çıkar. Çözünmüş kuvars molekülleri açısından zengin silika gibi sıvılar bu ceplere akar.

Zamanla bu sıvılar, basınç ve sıcaklık değişimlerinden dolayı kristaller oluşturur. Karnelyan söz konusu olduğunda, özel renk çoğunlukla küçük demir elementlerden kaynaklanır. Oluşum tamamlandığında, karnelyan kuvars genellikle çevreleyen kayadan daha serttir.

Rüzgar, yağmur ve buz, bu sert taşın dışındaki her şeyi yavaş yavaş aşındırır. Daha sonra akarsular tarafından yıkanır ve nehir yataklarında milyonlarca yıl sonra madenciler tarafından toplanmayı bekler. Ancak bazıları, yerin derinliklerinde veya dağ yamacında şaftlar kazılarak bulunur.

Karnelyan Taşının Kökeni

Karnelyan, terapötik özellikleriyle iyi bilinen bir değerli taştır. Antik çağlara kadar uzanan geçmişe sahip efsanelerden biridir. Kesin keşif tarihi bilinmemekle birlikte, bu taş birçok medeniyette kullanılmıştır. Eski Mısır’da savaşa giden askerler için bir muska görevi görürdü.

Şöhreti, simya taşı olarak bilindiği Orta Çağ’a kadar sürdü. Taş, şamanlar ve şifacılar tarafından şifa için kullanılmıştır. Karnelyan taşı, çağdaş Hıristiyanlıkla bile ilişkilendirilmiştir. Araştırmacılara göre akik, Harun’un göğüs zırhını süsleyen 12 taştan biriydi.

Karnelyan her zaman muska, kolye, pandantif, küpe, bilezik, tespih ve mühür yüzüklerine işlenen bir değerli taş olmuştur. Takı yapımında kullanılmasının yanı sıra, aynı zamanda vazo, kutu, düğme ve dekoratif obje yapımında da tercih edilmiştir.

Karnelyan Taşının Faydaları

Karnelyan şifalı bir taş olma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Hildegard von Bingen, 12. yüzyılın başlarında burun kanamasını carnelian ile tedavi etti. Yüzyıllar sonra, doktor Adam Lonitzer (1520 – 1558) ve Seubert gibi diğer bilim adamları da bu taşın sözde hemostatik etkisi hakkında rapor verdiler. Ancak 1848’de yayınlanan şifalı taşlarla ilgili bir bildiride, “çoğunlukla zamanın hurafelerine dayanmaktadır” ifadesine yer verilmiştir.

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Karnelyan taşının iyileştirici etkileri bilimsel olarak kanıtlanamasa bile, günümüzde hala şifalı bir taş veya çakra taşı olarak sunulmaktadır. Ayrıca bir şans tılsımı olarak da kabul edilir.

Duygusal Faydaları

Karnelyan, size çalışmaya karşı olumlu bir tutum aşılayacak motive edici ve enerji verici bir taş olarak bilinir.

Başkalarına ve onların sahip olduklarına karşı kıskançlığı ortadan kaldırdığı düşünülür.

Kendinizi güvende ve emniyette hissetmenize yardımcı olan bir topraklama taşıdır.

İnsanların veya yaşadıkları alanların etrafındaki olumsuz titreşimleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan “temizleyici” bir etkiye sahip olduğu söylenir.

Ayrıca, gücün enerjisi ve iyi yönlendirilmiş hırsla ilişkilendirilir. Bu nedenle, profesyonel başarıya ulaşmak, belirleyici toplantılarda gerilimi yatıştırmak ve önemli bir karar alırken zihinsel netlik vermek için yaygın olarak kullanılır.

Fiziksel Faydaları

Asırlık bir gelenek, karnelyan taşının kanla ilgili tüm konularda yararlı olduğunu savunur; kan basıncı, kalp sorunları, tıkanmış arterler, anemi ve pıhtılaşma sorunları bunlardan birkaçıdır.

Sindirim sistemini, metabolizmayı, kan dolaşımını ve lenfatik bağışıklık sistemini desteklediğine inanılır.

Sırt ağrısını, artriti, romatizmayı hafifletmeye ve potansiyel olarak önlemeye yardımcı olduğu düşünülür.

Not: Bu faydaları bilimsel olarak kanıtlanmamıştır; kullanıcıların ve terapistlerin deneyimlerine dayanmaktadır.

Çakralar Üzerindeki Etkileri

Bazı yoga terapistlerine göre karnelyan taşı, yaşam enerjisinin belirli noktalarına karşılık gelen metafiziksel özelliklere sahiptir. Karnelyan, insan vücudundaki yedi ana enerji merkezinden üçünü aktive eder.

Çakralar, vücudunuzdaki qi veya prana olarak da bilinen enerji merkezleridir. Vücutta her biri belirli bir fiziksel, duygusal veya zihinsel durumu etkileyen ve her biri ilişkili bir renge sahip yedi çakra vardır. Aynı baskın renge sahip bir değerli taş, o rengin çakra noktasıyla ilişkilendirilir.

Karnelyan taşı turuncu olma eğiliminde olduğundan, genellikle güven, motivasyon ve bağlantı duygularını yöneten sakral çakra ile ilişkilendirilir. Bu çakra özellikle duygular, ilişkiler ve yaratıcılıkla ilgilidir.

Daha koyu, neredeyse kırmızı olan karnelyan taşı, emniyet ve güvenlik duygularını etkileyen kök çakrayla daha fazla bağlantıya sahiptir.