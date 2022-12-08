Paganizm Ne Demek? Kökeni ve Özellikleri

Günümüzde dünyada tek tanrılı dinler hakimdir. İslam, Hıristiyanlık ve Musevilik bunlardan en yaygın olanlarıdır. Bu dinler, her şeyi kapsayan tek bir Tanrı’ya inanılması ve tanınması gerçeğiyle karakterize edilir. Tarihsel olarak ve Hristiyan bakış açısından, tüm tek tanrılı olmayan dinlere paganizm denir…

Dünyada insanlar arasında köklü dini inanç farklılıkları vardır ki bu yeni bir şey değildir. Yüzyıllar boyunca farklı ibadet türleri olmuştur. Paganizm de bu şekilde ortaya çıkmıştır ve özellikleri dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan birçok insanı büyük ölçüde etkilemiştir.

Paganizm Nedir?

Paganizm, çeşitli tanrılara olan inanca dayanan, insanlığın en eski dini olarak bilinir. Bu eski dini yaklaşım, bugün özellikle Japonya ve Hindistan gibi ülkelerde etkin olmaya devam ediyor.

Etimolojik açıdan pagan kelimesi, kırsalda yaşayan bir kişiyi ifade eden Latince pagānus’tan gelir. Bu terimin kökeni, o dönemde Roma İmparatorluğu’nun bir parçası olan kültlere veya inançlara atıfta bulunan Hıristiyanlıktan önce gelir.

Avrupa’da Hristiyanlığın yükselişinden sonra, Hristiyanlığın dışında hareketler, törenler veya uygulamalar yapanlar pagan olarak bilinmeye başlandı. Öte yandan, paganın herhangi bir dini olmayan kişi olduğunu söyleyenler de var.

Kavram, dördüncü yüzyılda Hıristiyanlar tarafından tek tanrıcılığı ve kutsal yazıları reddedenleri adlandırmak için kullanılmaya başlandı. Paganizm hakkında konuşurken, onunla yakından bağlantılı politeizm, panteizm ve animizm gibi bir dizi kavram olduğunu bilmemiz önemlidir.

Politeizm, birden fazla tanrıya inanılan dini doktrindir. Panteizm, Tanrı’nın her şey olduğu gerçeğine dayanandır. Ve son olarak, ruhların, ister canlı ister cansız olsun, nesnelerin bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkan animizm vardır.

Paganizmin Kökeni

Paganizm, binlerce yıl önce, özellikle doğrudan şamanizmle ilişkili olan İskandinav tanrıları kültünün başladığı Taş Devri’nde ortaya çıktı. Bu uygulama, Hıristiyanlık öncesi tanrılarla ilgili olarak bir dizi törene ve ayinlere dönüştürüldü.

Bu tanrılara tapınmanın bir parçası olan ritüellerden biri, tanrıların beğenisini kazanmak için doğurganlık kültleri, cinsel nitelikteki ahlaksız eylemler gerçekleştirmekti.

Tunç Çağı’nda yazının icadıyla, paganizm uygulama ve adetlerinin kaydedilmesi nedeniyle bu tür eylemlerde büyük bir artış meydana geldi. Ek olarak, daha sonra güneşe tapma kültü yaygınlaşmaya başladı. Bu, İngiltere’deki ünlü Stonehenge gibi çeşitli anıtların inşasına yol açtı.

Bazı pagan ritüelleri, ya Hristiyan inançlarıyla birleşerek ya da diğer kültürlerin savunulması yoluyla günümüzde bile korunmaktadır. Meksika’daki Ölüler Günü bu örneklerden biridir. Belirtmek gerekir ki; Hıristiyanlığın tüm ritüelleri, paganları döndürmeye çalıştıkları dönemlerde ortaya çıktıkları için bazı pagan ayinlerine dayanmaktadır.

Hristiyanlığa inanmayan herkes, bir suçlu olarak kabul edilirdi. Bazı yerli dini tapınaklar yıkıldı ve diğerleri çevrelerine kiliseler inşa edilerek Hristiyan ibadet yerlerine dönüştürüldü.

Genel olarak bugün paganizm, kökleri doğaya, mevsimlerin döngülerine ve astronomik işaretlere dayanan ruhani bir yolu izleyen birini ifade eder. Bazı insanlar bunu “kara temelli din” olarak adlandırmaktadır.

Paganizm Türleri ve İnançları

Paganizme ilişkin uygulama ve inançlarda farklılıklar vardır. Bu nedenle, var olan farklı paganizm türlerini, belirlenmiş çeşitli esaslara göre daha spesifik olarak tasnif etmek gerekir. Var olan üç tür paganizm şunlardır:

Dünya paganizmi : Bu tür paganizm, doğa ve ekolojiye odaklanır. Bu tür paganizme göre insanın doğal çevresiyle özel bir ilişkisi olmalıdır. Dünya ve doğa, onun hayatında önemli olan ve bireysel yönü aşan bir şeyi temsil eder. Ayrıca, bu tür paganizmi uygulayanlar doğa ile bağ kurmayı amaçlarlar.

: Bu tür paganizm, doğa ve ekolojiye odaklanır. Bu tür paganizme göre insanın doğal çevresiyle özel bir ilişkisi olmalıdır. Dünya ve doğa, onun hayatında önemli olan ve bireysel yönü aşan bir şeyi temsil eder. Ayrıca, bu tür paganizmi uygulayanlar doğa ile bağ kurmayı amaçlarlar. Benliğin paganizmi : Paganizm merkezli egoist bir külte değil, daha ziyade derin benlik olarak bilinen şeye odaklanır. Amacı bireyin bireysel, ruhsal ve psişik kısmını geliştirmektir. Bu tür bir paganizmi uygulayanlar için bir tür kendi kendine yardımdır. Benlik, iyi ayarlanmak için bireyin ötesine geçmelidir.

: Paganizm merkezli egoist bir külte değil, daha ziyade derin benlik olarak bilinen şeye odaklanır. Amacı bireyin bireysel, ruhsal ve psişik kısmını geliştirmektir. Bu tür bir paganizmi uygulayanlar için bir tür kendi kendine yardımdır. Benlik, iyi ayarlanmak için bireyin ötesine geçmelidir. İlahiyat paganizmi: Bu tür paganizm, çok tanrılı bağlılığın çeşitli biçimlerine ve diğer paganizm biçimlerinin yeniden inşasına odaklanır. Uygulayıcıları, bir veya daha fazla tanrının ibadetine ve kültüne adanmış yaşarlar. Bu insanlar için bireyi aşan tanrılardır. Dolayısıyla pagan tanrılarla özel bir bağ kurmaya çalışırlar.

Paganizmin Özellikleri

Hıristiyanların misyonerlik çalışmaları sonucunda pagan inançları yok olmaya başlamıştır. Elbette tamamen ortadan kalkmadı ancak 1970’lerde bir tür “canlanma” yaşayana ve artık dünya dinleri tarafından marjinalleştirilmeyene kadar gizlice uygulanmaya devam etti. Paganizm zamanla gelişti ve kalıcılığını mümkün kılan bir dizi temel özelliği bünyesinde barındırdı.

İlkeler bir pagan dininden diğerine değişse de çoğu aynı genel özellikleri izler:

Dogmatizm yoktur.

Ne günah kavramı var ne de cehennem vardır.

Kutsal yerler doğayla bağlantılıdır.

Her şey kutsaldır.

İbadet edilecek tanrıyı seçme özgürlüğü vardır.

Doğayı yok etme ve sömürme eğiliminde olduğu için doğanın insanın özel bir mülkü olduğu fikrini reddeder.

Düalizm doktrinine, yani aynı düzeyde güç ve otoriteye sahip iki varlığın veya ilkenin bir arada bulunmasına karşıdır.

Pagan bayramları, iyi hasat için doğanın tanrılarına şükretmek amacıyla yapılan kutlamalardır. Bu bayramlarda müzik, içki ve hayvan kurban etme çok yaygındı. Zamanla bu şenlikler popüler geleneklerin bir parçasını oluşturmaya başladı. Bunlardan bazıları şunlardır: Cadılar Bayramı, Yılbaşı Gecesi, Karnaval, Ölüler Günü, Pagan Noeli ve diğerleri.

En iyi bilinen paganizm sembolü beş köşeli yıldız şeklindeki çokgendir (pentagram). Geçmişte iyiliği temsil etmek ve kötülüğe karşı korunmak için kutsal bir işaret olarak kullanılmıştır. Her dört noktası bir elementi (hava, toprak, su ve ateş), beşinci noktası ruh veya varlığı temsil etmektedir.