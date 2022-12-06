Om Sembolünün Anlamı ve Kullanımı

Om sembolü evrensel bütünü tanımlar. Birçok anlamı vardır ve manevi gücün bir tezahürü olarak kabul edilir. Mantralarda en çok kullanılan hecelerden biri olan Om, yalnızca Hint kültüründe değil, dünya çapında da bilinen ve önemli bir hecedir…

Om Sembolünün ॐ Anlamı Nedir?

Açıkça söylemek gerekirse, Om’a (ॐ) bir kelime demek tamamen doğru değildir, çünkü aslında bir hecedir. Sanskrit dilinde Om değil, a-u-m şeklinde üç heceden oluşan bir sestir. Ait olduğu dilin alfabesinde takip eden her bir sesin temelidir. Om/Aum bu nedenle evren dahil her şey anlamına gelir.

Om için gerçekten tam bir çeviri yoktur fakat kabaca “olmuş ve olacak her şey” denilebilir. Yukarıda da bahsedildiği gibi, Om ilk ses, yani diğer seslerden önce gelen ses olarak kabul edilir. Hinduizm’de Om bu nedenle yaratılışın sesidir.

Om tek başına bir mantra veya bir dizinin parçası olarak kullanılabilir. En yaygın mantralardan biri “Om mani padme hum” dur. Bu mantra, sevgi ve şefkatin evrensel mantrasıdır ve arındırıcı bir yeteneğe sahip olduğuna inanılır. Om, görüneni olduğu kadar görünmeyeni de tanımlar.

Om Sembolünün Kökeni

Om, birkaç eski Hint dili çeşidinden oluşan Sanskrit dilinden gelir. Sanskritçe, 3.500 yıldan daha eski bir dildir ve halen Hindistan’da tanınan 22 ulusal dilden biridir.

Devanagari alfabesindeki karakter şöyle görünür: ॐ ve batı dünyasında Hint kültürünün, maneviyatının ve geleneğinin bir simgesidir. Mistik ve gizemli ama aynı zamanda orijinal ve saf bir şey taşır.

Om, Hinduizm, Budizm ve Jainizm dinlerinde en kapsamlı semboldür. Öncelikle bir mantrik hece olarak kullanılmaktadır. Birçok yazıda, O ve M veya A, U ve M harfleriyle yazılmak yerine kendi karakterine sahiptir. Ayrıca bu güçlü sembol, binlerce yıl önce duvar dekorasyonu olarak kullanıldı.

Bu üç harf ya üç tanrı Vishnu (A), Shiva (U) ve Brahma’yı (M) temsil eder ya da üç bilinç durumunun sembolü olarak anlaşılır: A uyanma, U rüya görme ve M derin uyku anlamına gelir. Bir de dördüncü hal vardır, o da dinginliktir. Aslında, Om üç değil, dört bölümden oluşur ve bunların telaffuz edilirken mantıksal olarak tümü duyulmaz.

Om Sembolünün Kullanımı

Aslen Asya ve Hindistan’dan gelen bu güçlü sembol, zamanla batı dünyasına doğru yol aldı. Om sembolü (ॐ), orijinal kökenlerinin çok ötesinde ün ve popülerlik kazanmıştır. Dinlerde ve aynı zamanda kültürel bir bakış açısından, her zaman kutsal kabul edilmiştir.

Günlük hayatta, örneğin dövme veya mücevher şeklinde bazı insanlarda görülebilir. Om sembolü ayrıca iç mekanlarda dekoratif bir nesne olarak kullanılır.

Om, Brahman veya aynı zamanda dünya ruhu olarak adlandırılan ilahi ilkenin bir sembolü olarak kullanılır. Arınma, aydınlanma, korunma ve iç huzuru sağlamak için kullanılır. Dekoratif amaçla kullanıldığında, odadaki pozitif enerjinin yanı sıra maneviyat ve iç huzuru teşvik eder.

Hindistan’da, Om sembolü birçok biçimde çoğu yerde mevcuttur. Genellikle duvarlarda, arabalarda, hayvanlarda veya tapınaklarda görmek mümkündür. Ayrıca Ganesha, Shiva ve Hindu panteonunun diğer tanrıları da vücutlarında (alında veya avuç içinde) bu kutsal simgeyi taşırlar.

Yoga ve Meditasyonda Om

Meditasyon tamamen bilinçli ve bilinçsiz olarak deneyimlemek ve hissetmekle ilgilidir. Om doğru perdede ve hertz sayısında ses verirse, vücuda, ruha ve bilinçaltına nüfuz eder. Tabii ki, sessiz meditasyona da dahil edilebilir, düşünülebilir, hayal edilebilir ve tezahür ettirilebilir.

Hint kültürü bize Om’un meditasyondaki önemi hakkında bilgi verir: Om, özümsemek ve mutlak ile birleşmek içindir. Om ile meditasyon yaparken zihinsel ve fiziksel yaratıcılık artar.

Yavaşça om derseniz, vücutta ortaya çıkan titreşimleri hemen fark edebilirsiniz. Yogada bu titreşimin amacı, meditasyon uygulaması için farkındalık uyandırmak, beden, zihin ve ruh için uyum yaratmaktır. Yani Om, zihninizin farkına varmanıza ve ana odaklanmanıza yardımcı olmak için bir mantra olarak kullanılan kelimeden çok bir hecedir.

Sakinleştirici sesin doğrudan fiziksel özelliklere sahip olduğu bile söylenir: Kalp ve hormon üretimi üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Sesin ahenkli etkisi tüm vücuda ve odaya nüfuz ederek rahatlama ve sakinlik sağlar. Blokajlar açılır ve stresin azaltılmasına yardımcı olur.

Om Sembolünün Rengi

Om sembolü kadim bir kalıntıdır ve bugüne kadar varlığını sürdürmüştür. Sembolün kendisi kadar önemli olan renk şeması ve anlamıdır. Om sembolü genellikle siyah ve altın renklerinde tasvir edilir. Budizm’de altın rengi, zenginlik, aydınlanma ve ışığın rengi olarak kabul edilir. Altın ayrıca istikrarı, üstünlüğü, bilgeliği sembolize eder ve güneşi temsil eder. Altın ayrıca tanrıların bir tezahürü olarak görülür.

Budizm’de siyah renk uğur getirir, sıcaklık ve enerji verir. Siyah genellikle beyazın zıttı, gizemli ve zarif olarak sunulur. Hindistan’da, eski bir geleneğe göre, anneler hala çocuklarının gözlerini nazardan korumak için siyahla çevrelerler. Batı dünyasında siyah daha çok yas rengiyken, diğer kültür ve dinlerde aynı zamanda uğurlu, sıcak bir şey olarak kabul edilir.