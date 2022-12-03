Hematit Taşı Özellikleri ve Faydaları

Hematit taşı, toprakta çeşitli formlarda bulunan bir mineral olan demir oksit (demir cevherleri) türüdür. Yüzyıllardır popüler bir süs malzemesi olarak kullanımının yanı sıra, aynı zamanda cam ve seramiği renklendirmek için kullanılır. Günümüzde hematit taşı, dayanıklı olması ve demir parlaklığının verdiği güzel renginin zamanla solmaması nedeniyle kuyumcular arasında popülerdir…

Hematit Taşı Nedir?

Hematit, İngilizce’de “kan” anlamına gelen Yunanca Haima kelimesinden gelir. Çünkü toz halinde aslında kan kırmızısı renktedir.

Hematit, mineral oksit sınıfına aittir. Taşın kendisi genellikle siyah, kahverengi-kırmızı veya siyah-gridir ve parlatıldığında yüksek metal içeriği nedeniyle ayna benzeri parlaklığa sahiptir. %65 civarındaki metal içeriği nedeniyle, cilalı formda neredeyse ayna benzeri bir metalik parlaklık gösterir.

Hematit hem değerli taş hem de hammadde olarak büyük önem taşır. Bu taştan yapılmış takıların tarihi eski Mısır’a kadar uzanır. Koruyucu bir taş ve uğur getiren bir tılsım olarak kabul edilmesinin yanı sıra, o zamanlar ayna olarak da kullanılmaktaydı.

Hematit demir cevherinin en önemli hammaddesi olup, sanat ve sanayide de pigment olarak kullanılmaktadır. En önemli hematit yatakları İngiltere, Bangladeş, Brezilya, Çin, ABD ve Çek Cumhuriyeti’ndedir.

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Hematit Taşının Tarihi

Eski Mısır’da hematit, özel güçlere sahip değerli bir taş olarak kullanılmaktaydı. Öbür dünyaya giden yolu kolaylaştırmak için ölülerin başının altına yerleştirildi. Yıllar geçtikçe hematite “kan taşı” adı verildi. Bu oldukça itici isim, taş işlendikten sonra ellere yerleşen kırmızı renkten kaynaklanmaktadır. Eski Babil’de taş, insanların bir davayı kazanmasına yardımcı oldu. Doğu’da genç ve güzel kızları nazardan korumak için kullanılırdı. Ek olarak, hematit taşının gelen olası tehlikelere karşı kişiyi rüya yoluyla uyardığı söylenirdi.

Hematit Taşının Özellikleri

Hematit bir su taşıdır. Su taşı, onu takan kişinin aurasını temizler ve aynı zamanda güvenli bir topraklanma sağlar. Bu anlamdan, canlılık ve cesaret gibi diğer özellikler ortaya çıkar. Tüm bunlar birlikte, kullanıcının yaşama sevincini daha fazla hissetmesini, stresle ve büyük zorluklarla çok daha kolay başa çıkmasını sağlar.

Hematit, var olan en dikkat çekici minerallerden biridir. Stresi, ağrıyı, tansiyonu azaltmak ve berraklık sağlamak için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Ayrıca kramplara, vazokonstriksiyona, kansızlığa ve uyku bozukluğuna yardımcı olduğu söylenir. Ancak, böyle bir taşın ciddi hastalıklar için tıbbi tedavinin yerini alamayacağını lütfen unutmayın!

Hematit sadece temel çakranızı (aura) etkilemekle kalmayarak, aynı zamanda sezgilerinizi, yaratıcılığınızı, motivasyonunuzu ve dinginliğinizi teşvik ederek hayatın her alanında kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlar.

Çakra : Temel çakra

: Temel çakra Zodyak Burçları : Akrep, Koç, Kova

: Akrep, Koç, Kova Element: Ateş/Toprak

Hematit, Akrep burcu için önemli bir ana taştır. Değerli taş ona huzur ve uzlaşma yeteneği verir. Ancak hematit, Koç ve Başak burçları için de önemli bir ikincil taştır. Bu burçlara, stresli veya zor zamanlarda yardım ettiğine inanılır.

Hematit Taşının Kullanımı

Hematit söz konusu olduğunda, nasıl kullanılacağı ve ne için en iyi olduğu konusunda birçok görüş vardır. Görünüm olarak ise hematit bileklik, kendini negatif enerjiden koruma ihtiyacı hisseden herkesin olmazsa olmazıdır.

Sıvılara karşı hassas olduğundan asla su ile temas etmemeli ve temizlenmemelidir. Tüy bırakmayan bir bezle ovmaya ek olarak, derinlemesine temizlik için gece boyunca dondurucuya da yerleştirilebilir. Bun işlemden sonrası metalik parlaklığını geri kazanacaktır.

Hematit Taşının Faydaları

Hematit, dengeyi, gücü, doğallığı, yaşamı ve bağımsızlığı destekleyen bir taştır. Aynı zamanda bir topraklama ve istikrar taşıdır.

Stres ve kaygıyı azaltmak için kullanabilmesinin yanı sıra, özgüveni, yaratıcılığı ve iradeyi artırır. Buna ek olarak, zihinsel berraklığı ve odaklanmayı teşvik ederek ders çalışmayı kolaylaştırır.

Hematiti bileklik şeklinde elinizde tuttuğunuzda stres atmak için kullanılır. Soğutma etkisi, stresi ve endişeyi azaltmaya yardımcı olabilir ve size pozitif enerji artışı sağlayabilir.

Ayrıca konsantrasyonu ve odaklanmayı geliştirmesi nedeniyle, ofisiniz ve çalışma alanınız için kullanışlı olabilir.

Hematit, sizi neşe ve canlılıktan mahrum bırakan olumsuz duyguları emebilir.

Hematit taşı, insanların dünyayı daha olumlu bir ışık altında görmelerine yardımcı olduğu için depresyonu hafifletmek için de kullanılır. Korku veya stres hissetmeden daha kolay karar vermelerine yardımcı olduğu için kararsız olanlar için de uygundur.

Kendinizi sıkışmış veya hayattan bunalmış hissettiğinizde dengeli hissetmenize yardımcı olur.

Kendiniz için ayağa kalkabilmeniz ve kaderinizin sorumluluğunu üstlenebilmeniz için size bir güven artışı hissi verir.

Hayattaki daha önemli şeylere odaklanmanıza, zihninizi dikkat dağıtıcı şeylerden ve endişelerden arındırmanıza olanak tanır.

Huzursuz veya duygusal hissediyorsanız, hematit taşı iç huzuru bulmanıza yardımcı olur ve size daha fazla enerji verir. Ayrıca, fiziksel iyileşmeye yardımcı olan ve canlılığımızı artırmak için vücudumuzdaki enerjiyi topraklayan dünyayla bir bağlantı oluşturur. Ve son olarak, savunmasız olduğunuzda çevrenizdeki negatif enerjileri emerek koruma sağlayabilir.