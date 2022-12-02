Labradorit Taşı: Özellikleri ve Faydaları

Labradorit, mavimsi ve yeşil tonları ile litoterapi meraklılarının en çok beğendiği taşlardan biridir. Kalsiyum, sodyum ve demirden oluşur. Beden ve zihin için düzenleyici ve uyarıcı özelliklere sahiptir. Getirdiği enerji ile labradorit, ister fiziksel ister zihinsel kaynaklı olsun, yorgunluk durumunda iyileşmeye yardımcı olur…

Labradorit Taşlarının Özellikleri

Labradorit, yerkabuğunda en bol bulunan mineral grubu olan feldispat türüne ait bir mineral taşıdır. Bu değerli taş, adını Kanada’nın Labrador eyaletindeki ilk konumundan almıştır.

En popüler labradorit türü genellikle gri-beyaz, soluk yeşil ve mavinin çeşitli tonlarında, genellikle altın benekler ve yanardöner mavi parıltılarla gelir. Schiller etkisi, ışık girişimi, kristal kafes bozulmaları, labradorit taşlardaki renk yongalarının bilimsel açıklamalarından bazılarıdır.

Labradorit, feldispat grubuna atanır ve bağımsız bir mineral değildir. Albit ve anortit minerallerinin bir karışımıdır. Dünya çapında hem sıcak ülkelerde hem de daha soğuk ve daha ılıman bölgelerde ortaya çıkarılan bir taştır. Labradorit, Meksika, Madagaskar, Finlandiya, Grönland, İtalya, ABD, Rusya ve İskandinavya gibi ülkelerde bulunur.

Labradorit koruyucu bir taş olarak bilinir. Labradorit taşlarının özellikleri, negatif enerjileri emerek ve aynı zamanda koruyucu özellikleri sayesinde de koruma sağlar. Labradorit çevreden gelen negatif enerjileri korur ve emer.

Gri labradoritin, yorgunluk dönemlerinden sonra fiziksel ve zihinsel olarak yenilendiği kabul edilir. Kişinin kendi aurası böylece uyum bulur ve bu taş sayesinde yeniden dengeye kavuşur. Mavi labradorit, psişik sezgi, ruh yolculuğu ve maneviyatla ilişkilendirilmiştir.

Labradorit Taşı Nasıl Oluşur?

Labradorit bir feldispat türüdür. Feldspat, magmatik, metamorfik ve tortul tüm kaya türlerinde dünya çapında bulunur. Feldspat, silis ve alüminyumdan oluşur. Magma veya lavdan kristalleşme, dünya yüzeyinin altında yüksek sıcaklıklara ve basınçlara maruz kalma veya tortul kayaçlarda çökme dahil olmak üzere çeşitli şekillerde oluşur.

Labradorit, ısı ve basınç ile eriyen farklı kaya mineralleri karıştığında oluşur. Yeni karışan malzemeler yavaş yavaş soğudukça, mineraller katmanlara ayrılır ve artık bu magmatik kaya, birden fazla kapanımla sertleşir. Bu tabakalaşma veya katmanlı ayrılma, yalnızca minerallerin belirli bir kombinasyonunda ve kaya çok uzun bir süre boyunca soğuduğu sürece gerçekleşir.

Labradorit Taşının Kullanımı

Küpeler, zincirler, kolyeler ve bileklikler gibi labradorit takılar takmak, taşın cildinizle doğrudan temas kurmasını sağlar. Pek çok doğal taş gibi, labradorit de en iyi etkiyi yaratacak şık bir görünüm için deri veya kumaşla birleştiğinde özeldir. Oldukça sade rengi, her mevsime ve kıyafetlerinizin çoğuna uyum sağlayacaktır.

Labradorit, maksimum potansiyelini korumak için iki haftada bir temizlenmelidir. Su ne kadar doğalsa o kadar iyidir. Taşın yüzeyi bulanırsa, maden suyuna veya yağmur suyuna daldırılıp güneşe konulmalıdır. Bu, özelliklerini yeniden aktifleştirmesini sağlayacaktır.

Labradorit taşlar, mohs sertlik ölçeğinde 6 – 6,5 civarında derecelendirilmiştir. Bu nedenle, daha sert değerli taşlar tarafından çizilmemeleri veya daha yumuşak olanlarla zarar görmemeleri için diğer değerli taşlardan ve mücevherlerden uzak tutulmalıdırlar.

Labradorit Taşının Faydaları

Labradorit renk çeşitliliği ile hayal gücünü ateşler, yaratıcılığı artırır ve hafızayı geliştirir. Aynı zamanda sezgiyi güçlendirir ve makul bir gerçeklik duygusunu teşvik eder. Ayrıca, labradorit kişinin kendi duygularını yoğunlaştırmasına yardımcı olur. Sakinleştirici ve dengeleyici etkisi nedeniyle, labradorit çabuk sinirlenmeyi önlemeye de yardımcı olur.

Kronik yorgunluktan şikayetçiyseniz, labradoriti üzerinize bir kolye, bilezik ve hatta cebinizde çakıl taşı olarak bulundurabilirsiniz. Yorgunluğunuzu yenmenize ve geceleri daha iyi dinlenmenize yardımcı olacaktır.

Meditasyon için: Sarı labradorit, sıradan labradoritten daha güçlü özelliklere sahiptir. Solar pleksus ile ilişkilidir. Meditasyon için sarı labradorit kullanılması tavsiye edilir. Sezgiyi, manevi yükselişi geliştirir. Meditasyon yapıyorsanız, labradoritinizi sizin için en rahat olan yere yerleştirin. Taşı avucunuzun içinde tutabilir veya yanınıza koyabilirsiniz.

Şans taşı olarak: Bu taşın sahibine bolluk, zenginlik ve olumlu düşünceler çektiği düşünülür. İster işte, ister aşkta, ister arkadaşça ilişkilerde olsun, labradorit huzurlu bir atmosfer getirecektir. Siz ve muhatabınız arasındaki iletişimi uyarır. Sevilen kişinin kalbini çekmek için aşkta tılsım olarak da kullanılmıştır.

Koruma taşı olarak: Çoğu zaman, enerji dengesizliği durumunda olan biriyle temas halinde olduğumuzda, bu kişi bilinçsizce kendini yeniden dengelemek için bizim enerjimizi çekme eğiliminde olacaktır. Örneğin, bir konuşmadan sonra kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Labradorit taşı, negatif enerjileri emen ve yok eden güçlü bir kalkan görevi görür. Sizi bu negatif enerjilerden uzaklaştırmaya yardımcı olacak ve başkalarının sizin enerjinizden beslenmesini engelleyecektir.

Anksiyete için labradorit: Labrador taşı, duygusal dengenin korunmasına yardımcı olur. Stres ve kaygının üstesinden gelmeye yardımcı olmasının yanı sıra, aynı zamanda ilham ve sezgiyi de destekler. Labradorit ayrıca kötü düşünceleri, şüpheleri, korkuları ve ruhsal tıkanıklıkları da hayatınıza emer.

Gerçek Labradorit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Öncelikle, internetteki resimler aracılığıyla veya yerel kuyumcunuzdaki bazı labradorit örneklerini inceleyerek bu taşı tanıyabilirsiniz. Böylece bir tane satın almak istiyorsanız ne arayacağınızı bileceksiniz.

Bir labradoritin renk kombinasyonu, diğer pek çok değerli taşta görülmeyen benzersiz bir olgudur. Renk taşın içinden geliyormuş gibi görünür ve taşı hareket ettirdikçe değişir. Açılar değiştiğinde sahte taşlar renk değiştirmez. Labradorit genellikle bir açıda donuk veya gri, döndürüldüğünde parlak mavi veya kırmızı görünür. Sahteler sürekli alacalı kalır.

Çok pahalı olmasa da, labradorit hala nadir bulunan ve aranan bir taştır. Bu nedenle, çok ucuza sunulan ürünler her zaman tehlike işareti olmalıdır. Ayrıca sertlik ölçeği cam, çakı veya çelik çivi ile çizilebilecek garip bir noktadadır. Ancak sertlikleri diğer taşlarla birbirine çok benzer olduğundan, bunun orijinalliğini doğrulamada hiçbir yardımı olmaz.