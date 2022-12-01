Pandül Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Pandül veya sarkaç, bir referans noktasında asılı duran ve yerçekimi nedeniyle ileri geri hareket eden bir ağırlıktır. Salınıma göre, zamanı veya başka şeyleri ölçmek için kullanılabilir. Salınım frekansı pandülün kütlesine değil, uzunluğuna bağlıdır…

İlk olarak, pandülün belirli noktada asılı duran bir ağırlıktan oluşan çok basit bir alet olduğunu bilmelisiniz. Pandülün düzenli salınım periyodu, en çok mekanik sarkaçlı saatlerde kullanılır. Ayrıca antik çağlardan beri su arama uygulamasında, yani bilgiyi yakalamak ve yorumlamak için kullanılan bir araçtır.

Pandül (Sarkaç) Nedir?

Pandül teriminin etimolojik kökeni, “kolye” olarak çevrilebilen Latince bir kelime olan pendulus’tan gelir. Bir sarkaç, salınan, başka bir cisimden sarkan bir nesnedir.

Bir fizik sistemi olarak pandül, belirli özellikler ve farklı kuvvetlerin etkisi sayesinde bir cismin salınımını ifade eder. Örneğin sarkaçlı bir saat, zamanın geçişini ölçmek için salınan bir eleman kullanır. Bu salınım, sarkacın uzunluğu sayesinde sabittir ancak saatin doğruluğunu kaybetmemesi için hareket etmemesi gerekir.

Sarkaçla ilgili özel olan şey, ne kadar düzenli sallandığıdır. Bir salınım her zaman tamamen aynı uzunlukta sürer ve neredeyse hiç yavaşlamaz. Bu nedenle, mekanik sarkaçlı saatlerde zamanı ölçmek için kullanılır.

Ayrıca metronomlar, bir müzik eserinin zamanını ölçmek için pandül (sarkaç) kullanabilen cihazlardır. Belirli sinyalleri (ses veya başka türlü) yayması sayesinde, bir müzisyen bir melodinin icrasında aynı ritmi korumak için metronomun sarkacını takip edebilir.

Eski zamanlarda sarkaçlar, insanların su kaynaklarını belirlemesine veya bir ibadet yeri, ev ya da mezar yerinin en iyi “enerji verimliliğini” sağlayıp sağlamadığını belirlemesine yardımcı olurdu. Mezopotamya’da Mısır mezarlarında bulunan ve su pınarlarını bulmak için kullandığı bilinen benzer aletler, sarkacın atasıdır.

Pandül Ne İçin Kullanılır?

Pandüller, ağırlık merkezleri dışında bir noktadan asılı duran ağır cisimlerdir. Titreşimleri ve radyasyonu yakalamaları nedeniyle, bir kehanet tekniği olarak kullanılmalarının yanı sıra kayropraktik, homeopati ve diğer alternatif terapilerde kullanılırlar.

Günümüzde pandül kullananlar, çoğunlukla alternatif tıp uzmanları ve manevi pratiğe sahip kişilerdir. Birkaç örnek vermek gerekirse; masaj terapistleri ve manyetizörler, negatif enerjileri kovmak veya çakralara (insan vücudunda omurga boyunca yer alan enerji merkezleri) enerji vermek için kullanırlar.

Öte yandan basit bir pandül, hesaplamaları yapmak için bir model görevi görür. Bu nedenle matematiksel bir sarkaç olarak da bilinir. Bu, sabit bir noktası olan, oldukça ağır bir küredir. Kürenin salınım hareketi, Galileo Galilei’ye göre genliğe bağlı olmayan uzayamaz ipliğin uzunluğuna bağlı olacaktır. Sarkacın salınım hareketine başlaması için denge konumundan çıkarılması gerekir.

Bileşik veya fiziksel sarkaç, sabit bir yatay eksen etrafında serbestçe salınabilen, ağırlık merkezi dışında bir noktadan asılı duran sert bir katıdır. Katı ve rijit cismi etkileyen iki etki vardır: Ağırlık merkezinden geçen kendi ağırlığının etkisi ve askıyı sağlayan elemanın tepkimesi.

En İyi Bilinen Sarkaçlar

Bazı pandüller, onu bir amaçla tasarlayan bilim adamının veya inşasıyla onurlandırılan düşünürün adını taşır. Bu anlamda, Newton sarkacı (enerjinin nasıl korunduğunu göstermek için sarkaç görevi gören beş top ile), Charpy sarkacı (bir şeyin dayanıklılığını göstermeye çalışan) veya Foucault sarkacı (küresel, serbest salınım yapar) önemli örnekler arasında gösterilebilir.

Newton Sarkacı

Newton’un beşiği olarak da bilinen, hareket miktarının ve enerjinin korunabileceğini göstermeyi amaçlayan bir cihazdır. Her biri destek görevi gören ve bir çerçeveye yapışan iki iplikle desteklenen bir grup toptan oluşur (genellikle beş tane vardır). Toplar yatay eksende mükemmel bir şekilde hizalanmalı ve hareket etmedikleri zamanlarda bitişikteki bir veya daha fazlasına temas etmelidir.

Kürelere yanlara doğru çıkıntılı bir perspektiften bakarsak, ipler iki özdeş açı oluşturduğundan, hareket tek bir eksenle (ileri ve geri) sınırlıdır. Newton sarkacını çalıştırmak için tek yapmanız gereken, uçtaki iki toptan birini alıp yanındakinden birkaç santimetre uzaklaştırmak ve hareketi başlatmak için serbest bırakmaktır.

Foucault Sarkacı

Herhangi bir dikey düzlemde birkaç saat serbestçe sallanabilen ve gezegenimizin dönüşünün bir göstergesi olarak hizmet eden küresel bir sarkaçtır. Bu ismi, 1819-1868 yılları arasında yaşamış Fransız fizikçi Léon Foucault’nun onuruna almıştır.

Foucault’nun sarkacı, uzun bir metal ipliğe bağlı ağır bir küreden (bazı örnekler birkaç yüz kilogramı aşar) oluşur. Teori, salınım düzleminin dünyanın dönüşüne göre değiştiği, böylece söz konusu fenomenin bir sonucu olarak yörüngesinde sürekli bir değişimin gözlemlenebileceğidir. Dünyanın bazı bölgelerinde tam dönüşü 50 saati aşabilirken, kutuplarda tam olarak 24 saat sürmektedir.

Charpy Sarkacı

Bu sarkaç önceki ikisinden daha az popülariteye sahip olsa da, bu onun ortaya çıkışının ardındaki dehayı hiç yansıtmamaktadır. Malzemelerin tokluğunu, yani kırılmadan önce ne kadar enerji absorbe ettiğini belirlemek için kullanılan bir cihazdır. Kırmak için bir test tüpünün üzerine bırakılan bir sarkaçtan oluşur; söz konusu soğurulan enerji değerini hesaplamak için ilk ve son yükseklik değerleri kullanılır.