Mite (Akar) Nedir, Nasıl Anlaşılır?

Mite veya akarlar (bilimsel olarak “Acari” olarak adlandırılır), eklembacaklılar filumuna ait mikroskobik canlılardır. Tür açısından son derece zengindirler. Bazı mite türleri çok küçüktür ve çıplak gözle görülemez. Bununla birlikte, bazı akar türleri parazit olarak hastalıklara neden olabilir veya bulaştırabilir…

Mite (Akar) Hakkında Genel Bilgiler

Halk arasında akar olan bilinen mite, insanları ve hayvanları enfekte edebilen parazitlerdir. Doğada 50.000’den fazla farklı tür vardır. Bazı akar (mite) türleri çok küçüktür ve çıplak gözle görülemez. Ev tozu akarı, uyuz akarı, çim akarı ve kıl folikülü akarı en çok bilinen türlerdir.

Miteler çoğunlukla toprakta yaşarlar ancak türlerine bağlı olarak şilteler, perdeler, halılar, kıl kökleri, kirpikler veya burun deliklerine de yerleşebilirler. Bazı akar türleri vücut sıvılarıyla, bazıları da kepek veya sebumla beslenir.

Mitelerin sekiz bacağı vardır ve görme duyuları oldukça zayıftır. Bazı akar türlerinin gözleri bile yoktur ve yalnızca iyi gelişmiş dokunma duyularına güvenirler. Türüne bağlı olarak, akarların boyutları 0,1 milimetre ile birkaç santimetre arasındadır. En büyük temsilcisi olan kene, kanla dolduğunda 3 santimetreye kadar büyüyebilir. Ayrıca çoğu akar türünün kalbi yoktur. Hareket ederek dolaşımlarını canlı tutarlar.

Bilimsel kanıtlar, akarların dünya üzerinde 230 milyon yıldan fazla bir süredir yaşadıklarını göstermektedir.

Önemli Mite (Akar) Türleri

Pek çok farklı akar türü vardır ancak bunlardan yalnızca birkaçı insanları enfekte eder veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Dünya çapında yaklaşık 50.000 farklı tür arasında keneler, ev tozu akarları ve uyuz akarları türlerinin en bilinen temsilcileri arasındadır.

Ev Tozu Akarları

Ev tozu akarı şüphesiz en bilinen akar türüdür. Çok küçüktür ve çıplak gözle pek görülmez. Ev tozunda yaşar ve bu nedenle yatakta, halıda, özellikle şilte ve yatak çarşaflarında kolonize olurlar. Ev tozu akarları insan derisi pullarıyla beslenmeyi tercih ederler.

Temel olarak, ev tozu akarı insanlar için zararsızdır. Zararsız olmalarına rağmen, bu akarların dışkıları birçok kişide alerjik reaksiyonlara neden olur. Özellikle kış aylarında evlerimizi ısıttığımızda, ev tozu akarlarına alerjisi olan pek çok kişi sorun yaşar. Havanın nemi ısı nedeniyle düşerse, akarlar ölür ve alerjiye neden olan madde açığa çıkar.

Uyuz Akarları

Uyuz akarı kalıcı bir parazittir. Üremek için derinin altına girer ve yumurtalarını oraya bırakır. Bu sayede insanlarda uyuz olarak bilinen deri hastalığına yol açar. Dişi uyuz akarı yaklaşık 0,4 milimetre büyüklüğündedir ve ciltte görülmesi zordur. Gövdesi yarım küre şeklindedir ve yüzeyinde dikenler vardır.

Erkek uyuz akarları derinin yüzeyinde kalır ve çiftleşmeye hazır olan, cilde tekrar yeni yumurtalar bırakacak olan dişileri ararlar. Tedavi edilmeyen uyuz akarları insanları terk etmez. Bununla birlikte, sağlıklı bir bağışıklık sistemi, akar sayısının ve semptomların sınırlı kalmasını sağlar. Bazı uyuz akarları, köpekler veya kediler gibi belirli hayvanlarda daha yaygındır. Ancak bazen insanlara da yayılabilirler.

Kıl Folikülü Akarları

Kıl folikülü akarları, 100 ila 400 mikron uzunluğunda, çok küçük, koni biçimli akarlardır. Bu mite türü, insanların ve hayvanların kıl foliküllerinde parazit olarak yuva yapar. İnsanlarda sıklıkla saçlarda ve kirpiklerin kıl köklerinde görülür. Derideki yağ ve bakteriler, kıl folikülü akarları için mükemmel bir besin kaynağıdır.

Bulaşma, fiziksel temas yoluyla veya hasta bir kişinin yatak takımlarının kullanılması yoluyla gerçekleşir. İnsanlarda görülmesi durumunda cilt kırmızıdır, pul pul dökülebilir ve kaşınabilir. Yaşlı insanlar daha sık etkilenir.

Çim Akarları

Çim akarları (Neotrombicula autumnalis) toprakta yaşar ve yumurtalarını çimenlere bırakır. Çayırlarda ve ormanlarda bulunurlar. Doku ve lenf sıvılarıyla beslenmeleri nedeniyle, insanların çıplak derisine saldırmayı ve sonra ısırmayı tercih ederler. Hayvanlarda da görülürler.

Özel ağız yapılarıyla deriyi delerler ve birkaç saatliğine hücre sularını, lenfleri ve hatta bazen kanı emerler. Sonra ev sahiplerinin vücudunu terk ederler. Bir çim akarının ısırığı, dizlerin ve ayakların arkasında şiddetli kaşıntıya neden olan kabarıklıklara neden olabilir.

Miteler (Akarlar) Nasıl Anlaşılır?

Ev tozu akarı 0,5 milimetreden küçüktür ve bu nedenle çıplak gözle görülemez. Bununla birlikte, yakından bakarsanız tanınabilecek akar türleri de vardır. Örneğin uyuza neden olan kaşıntı akarları 0,5 mm’ye kadar büyüyebilir. İyi bir görüşünüz varsa, onları neredeyse çıplak gözle görebilirsiniz.

Mitelerin hepsi insanları ısırmaz. Buna en iyi örnek ev tozu akarlardır. İnsanları ısırmaya kesinlikle ilgi duymazlar. Aksine, çim akarları ise doku ve lenf sıvısıyla beslenirken insan derisini ısırarak yerleşirler. Uyuz akarları da yumurtalarını bırakacakları deri altında tüneller kazabilmek için insanları ısırırlar.

Ev tozu alerjisine akarın kendisi değil, dışkısı neden olur. Bu, alerjisi olan herkeste istenmeyen reaksiyonlara yol açan alerjenler içerir. Bir ev tozu akarının kısa yaşamı boyunca vücut ağırlığının 200 katı kadar dışkı bıraktığını düşünürsek, alerjisi olan kişi doğal olarak uğraşmak zorunda olduğu çok sayıda alerjene maruz kalır. Ne yazık ki bunlardan kaçınmak mümkün değildir.

Toz akarı belirtileri yalnızca kişinin alerjisi varsa ortaya çıkar. Ev tozu alerjisi, kesinlikle akarların neden olduğu en iyi bilinen alerjik hastalıklardan biridir. Bu durumda alerji kendini kaşıntılı kızarık gözler, hapşırma atakları, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve öksürük ile belli eder. Özellikle şiddetli akar alerjisi vakalarında, nörodermatit ve astım bile ortaya çıkabilir.

Uyuz akarları, kaçınılmaz olarak tıbbi müdahale gerektiren oldukça bulaşıcı bir hastalık olan uyuza neden olur. Uyuz akarlarının bulaşmasından sonra ciltte şiddetli kaşıntı ve hafif bir yanma hissi olur. Diğer semptomlar arasında nodüller, kabarcıklar ve kabuklanmalar olabilir.

Kıl folikülü akarlarının istilası ciltte kızarıklık ve pullu döküntü gibi belirtilerle kendini gösterir. Ayrıca kaşıntıda artış olur. Kıl folikülü akarlarından etkilenen kişiler, zamanla pityriasis rosea (gül hastalığı) geliştirme eğilimindedir.