Çapalama Nedir? Çapa Atma Tekniği Nasıl Uygulanır?

Çapalama terimi bilişsel psikolojiden gelir. Farklı uyaranların bilinçli olarak belirli tepkilerle ilişkilendirilmesiyle ilgilidir. Anahtar uyaranlar (görüntüler, kokular, sesler, kelimeler, tat duyumları veya jestler) deneyimler ve duygularla bağlantılıdır. Örneğin, belirli bir parfümü kokladığınızda veya radyoda bir şarkı duyduğunuzda, bir kişiyi ve onunla ilişkili güçlü duyguları otomatik olarak hatırlayabilirsiniz…

Çapalamanın Tanımı

Çapalama, temel bir NLP (nörolinguistik programlama) tekniğidir. Bu teknikte çapa, bir kişide çok spesifik ve her zaman aynı tepkiyi tetikleyen belirli bir uyaran veya tetikleyici anlamına gelir. Bu tepki doğuştan gelmez, öğrenilir. Bu bağlamda, çapa öğrenilmiş bir uyaran-tepki birleşimidir.

Çapaların duygularımız üzerinde büyük etkisi vardır. Bir çapa, radyoda duyduğumuz belirli bir şarkı, baktığımız bir fotoğraf, belirli bir koku ya da tat, hatta gerçekleştirdiğimiz bir hareket olabilir. Bu nedenle, çapalar yalnızca bir duyusal kanala bağlı değildir.

Özellikle güçlü bir duyguyla ilişkilendirilen çapaların ruh halimiz üzerindeki etkisi yüksektir. Bizi hem olumlu (örneğin sevinç şeklinde) hem de olumsuz (örneğin öfke veya üzüntü şeklinde) etkileyebilirler.

Çapalama Türleri

Bilinçli ve bilinçsiz olarak tanımlanabilen farklı çapa türleri veya çapalama teknikleri vardır. Uyaran, farklı şekillerde ortaya çıkabilir veya çok çeşitli durumlarda kullanılabilir. Çapa oluşturmanın bir yolu, olumlu bir duygu gibi arzu edilen hedef durumu bilinçli olarak getirmektir. Kişi, bu durumun zirvesinde bilinçli olarak bir çapa kurar ve böylece bir şartlanma zinciri yaratır.

Uyaran işitsel (örneğin ses perdesi, melodi, ton), görsel (örneğin sembol, zihinsel görüntü, renk), kinestetik (örneğin hedeflenen dokunma veya jest), koku alma veya tat olabilir. Anahtar kelimeler de sıklıkla kullanılır.

Bununla birlikte, çapalar genellikle bilinçsizdir ve harici bir uyaranın sonucu olarak ortaya çıkar. Bu, örneğin olumlu anılar veya olumsuz deneyimler için geçerlidir. Bir çapa, fiziksel eylemlerle ilişkili deneyimlere dayanır. Bu kısmen çağrışımla (psikoloji) örtüşür. Ancak kişi bu bilinçsiz çapaları hedefe yönelik bir şekilde ayarlayabilir.

Çapa Atma Tekniğinin Etkileri

Bilinçli olarak ayarlanmış bir çapanın aktivasyonu, belirli bir tepki veya belirli bir duygusal durum meydana getirebilir. Bu öğrenmesi kolay bir yöntemdir. Bu nedenle, kendilerini duygularıyla daha iyi yönetmek isteyen birçok kişi tarafından kullanılırlar.

Odaklanarak, mümkün olduğunca canlı ve güncel deneyimler kullanılarak olumlu çapa etkisi sağlanabilir, olumsuz etki önlenebilir veya hafifletilebilir. Olumsuz bağlantılarla başa çıkabilmek için; bir çapa oluşmadan önce etkilenmemiş düşünceleri yansıtmanız, odaklanmanız ve düşünmeniz yararlıdır. Çapalar, örneğin istifleme, birleştirme veya bağlama yoluyla bilinçli olarak kullanılabilir, kasıtlı olarak silinebilir ve ardından yeniden etkinleştirilebilir.

Çapalama tekniği, yarışmalarda bazı sporcular tarafından da uygulanır. Buradaki temel fikir, aşırı gerilim ve rekabet baskısı anlarında bile kendinizi becerikli, olumlu ve iyimser bir duruma sokmaktır.

Günlük Hayatta Çapalama

Çapa prensibini gerçekten hayal edemiyorsanız, kendi çapalarınızı çağırmalısınız. Birçok insan radyoda belirli bir şarkıyı duyar ve bu da hemen bir anıyı çağrıştırır. Aynı şey kokular için de geçerlidir. Çoğu zaman, bir kişinin parfümünü fark eder ve bu kokuyla başka bir kişiyi hatırlar. Telefon çalarsa ve sesi tanırsanız, bazen bir gülümseme gelir. Çapalama ilkesi, anılar ve çağrışımlarla da açıklanabilir.

Tanınmış bir NLP eğitmeni olan Stephan Landsiedel, “Neuro-Linguistic Programming – Discover the World of NLP and its possibilities” adlı e-kitabında kendi çapalarınızı belirlemenin çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca şöyle diyor: “Olumsuz çapaları tanımak ve gerekirse onları daha olumlu olanlarla değiştirmek, hayata karşı daha iyi bir tutuma giden yolda önemli bir adımdır.” (Landsiedel, 2016, s. 18).

Kendi çapalarınız hakkında netlik kazanmak için aşağıdaki sorular yardımcı olabilir:

Hayatınızda hangi çapalar var?

Sizde hangi duygusal durumları tetikliyorlar?

Çapalarınızı nasıl kullanıyorsunuz?

Hangi çapalar hayatında seni engelliyor?

Gerekirse hangilerini değiştirmek istersiniz?

Çapa Atma Tekniği Nasıl Yapılır?

Yalnızca içinizde güçlü (tercihen olumlu) bir duygu hissettiğinizde bir çapa oluşturabilirsiniz. Bu duyguyu görselleştirme yardımıyla pekiştirebilirsiniz. Kendinizi olumlu bir duruma sokun ve şu soruları sorun:

Ne görüyorum?

Ne duyuyorum?

Ne hissediyorum?

Hissettiğiniz duyguya çok yoğun bir şekilde odaklandığınızı hissediyorsanız, örneğin parmak şıklatarak veya yumruğunuzu sıkarak çapayı ayarlayın. Bu hissi birkaç defa çapalayın ve hareketinizi birkaç kez tekrarlayın.

Dikkatinizi biraz dağıtın ve bilinçli olarak başka bir şey düşünmeye çalışın. Ardından, daha önce belirlediğiniz hareketinizi uygulayarak (parmağınızı şıklatarak veya yumruğunuzu sıkarak) çapanızın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu hareket olumlu duygularınızı tetikliyor mu? Eğer öyleyse, o zaman çapanız çalışıyor demektir. Değilse, yukarıda sıralanan adımları yeniden tekrarlayın.

Bilinçli olarak seçilen çapaların işe yaraması biraz zaman alabilir. Aslında bu şaşırtıcı değildir. Sonuçta, beynin yeni bir şeyi içselleştirmesi için biraz zamana ihtiyacı vardır. Ancak çapa bir kez kaydedildiğinde, kişiyi kısa sürede daha olumlu ve motive bir duruma sokabilir.