Şeker Türleri ve Özellikleri

“Şeker” denilince aklımıza genellikle yiyecek ve içecekleri tatlandırmak için kullanılan beyaz sofra şekeri gelir. Bu sofra şekeri bilimsel olarak “sakaroz” olarak adlandırılır. Ancak glikoz, fruktoz, galaktoz ve tagatoz gibi farklı şeker çeşitleri de vardır…

Şeker genellikle tatlandırıcı ve yiyecek olarak kullanılır. Şeker, türü ne olursa olsun her zaman bir karbonhidrattır ve bu nedenle vücut için önemli bir enerji kaynağıdır. Bireysel şeker türleri benzer bir yapıya sahiptir ancak moleküler zincirlerinin uzunluğu farklıdır. Basit, çift ve çoklu şekerler arasında bir ayrım yapılır.

Ne Tür Şekerler Var?

Tüm karbonhidratlar aynı temel elementlerden oluşur: Karbon, hidrojen ve oksijen. Moleküler yapılarında farklılık gösterirler.

En basit karbonhidratlar monosakkaritler, yani basit şekerlerdir. Bunlara glikoz (dekstroz) ve meyve şekeri (fruktoz) dahildir. Her ikisi de tatlı meyvelerde ve balda bulunur.

İki basit şeker birleşirse, bilimsel olarak disakkaritler olarak adlandırılan çift şeker oluşur. Bu, örneğin evde kullandığımız beyaz şekerdir (sakaroz olarak da adlandırılır). Burada bir glikoz molekülü, bir fruktoz molekülüne bağlıdır. Diğer iyi bilinen çift şekerler, süt şekeri (laktoz) ve malt şekeridir (maltoz).

Son olarak, polisakkaritler de vardır, yani çoklu şekerler. Bunlar birbirine bağlı şeker moleküllerinin uzun zincirleridir. Ancak, tadı tatlı değildir. Diyetimizdeki en önemli polisakkarit nişastadır. Birçok glikoz molekülünden oluşur ve örneğin tahıllarda veya patateste bulunur.

Glikoz : Dekstroz olarak da bilinen glikoz, en iyi bilinen basit şekerlerden biridir. Basit şekerler hızla kana girer ve insanlara enerji sağlar. Özellikle glikoz, kan şekeri seviyesinin hızla yükselmesine neden olur. Sonuç olarak, daha fazla insülin salınır ve bu da eşit derecede hızlı bir enerji düşüklüğüne yol açar.

: Dekstroz olarak da bilinen glikoz, en iyi bilinen basit şekerlerden biridir. Basit şekerler hızla kana girer ve insanlara enerji sağlar. Özellikle glikoz, kan şekeri seviyesinin hızla yükselmesine neden olur. Sonuç olarak, daha fazla insülin salınır ve bu da eşit derecede hızlı bir enerji düşüklüğüne yol açar. Fruktoz : Öncelikle meyvelerde ve aynı zamanda diğer birçok gıdada bulunan meyve şekeridir. Fruktoz, tüm şekerlerin en tatlısıdır ve glikoz ile karşılaştırıldığında, kan şekeri seviyelerinin yavaşça yükselmesine izin vererek vücuda daha uzun süre enerji sağlar. Ancak fruktoz ile tokluk hissi daha hızlı azalır. Birçok insan fruktoz intoleransından muzdariptir ve fruktozlu yiyecekleri yiyemez.

: Öncelikle meyvelerde ve aynı zamanda diğer birçok gıdada bulunan meyve şekeridir. Fruktoz, tüm şekerlerin en tatlısıdır ve glikoz ile karşılaştırıldığında, kan şekeri seviyelerinin yavaşça yükselmesine izin vererek vücuda daha uzun süre enerji sağlar. Ancak fruktoz ile tokluk hissi daha hızlı azalır. Birçok insan fruktoz intoleransından muzdariptir ve fruktozlu yiyecekleri yiyemez. Galaktoz : Vücuttaki müsilajın bir bileşeni olduğu için halk arasında mukus şekeri olarak adlandırılır. Galaktoz öncelikle süt ve süt ürünlerinde bulunur. Glikoz ile birlikte süt şekerini oluşturur.

: Vücuttaki müsilajın bir bileşeni olduğu için halk arasında mukus şekeri olarak adlandırılır. Galaktoz öncelikle süt ve süt ürünlerinde bulunur. Glikoz ile birlikte süt şekerini oluşturur. Tagatoz : Bu monosakarit, nispeten bilinmeyen bir şeker çeşididir. Tagatoz, galaktozdan elde edilir ve genellikle endüstriyel olarak üretilir. Bazı meyveler ayrıca tagatoz içerir. Bu şeker neredeyse normal sofra şekeri kadar tatlıdır ancak daha az kaloriye sahiptir.

: Bu monosakarit, nispeten bilinmeyen bir şeker çeşididir. Tagatoz, galaktozdan elde edilir ve genellikle endüstriyel olarak üretilir. Bazı meyveler ayrıca tagatoz içerir. Bu şeker neredeyse normal sofra şekeri kadar tatlıdır ancak daha az kaloriye sahiptir. Laktoz : Glikoz ve galaktozun bir kombinasyonudur. Adından da anlaşılacağı gibi, laktoz süt ve süt ürünlerinde bulunur. Laktoz, sakarozun (beyaz şeker) yaklaşık yarısı kadar tatlıdır ve fruktoz gibi kan şekerinin çok yavaş yükselmesine neden olur. Laktozu parçalayabilmemiz için laktaz enzimi gereklidir. Özellikle Asya ve Afrika’daki bazı insanlar bu enzimi üretmezler ve bu nedenle süt ürünlerini tolere edemezler. Buna laktoz intoleransı denir.

: Glikoz ve galaktozun bir kombinasyonudur. Adından da anlaşılacağı gibi, laktoz süt ve süt ürünlerinde bulunur. Laktoz, sakarozun (beyaz şeker) yaklaşık yarısı kadar tatlıdır ve fruktoz gibi kan şekerinin çok yavaş yükselmesine neden olur. Laktozu parçalayabilmemiz için laktaz enzimi gereklidir. Özellikle Asya ve Afrika’daki bazı insanlar bu enzimi üretmezler ve bu nedenle süt ürünlerini tolere edemezler. Buna laktoz intoleransı denir. Maltoz : Malt şekeri, iki glikoz molekülünün bir kombinasyonudur. Nişasta sindirim sırasında parçalandığında oluşur. Malt şekeri karamel tadında olduğu için genellikle unlu mamüllerde kullanılır.

: Malt şekeri, iki glikoz molekülünün bir kombinasyonudur. Nişasta sindirim sırasında parçalandığında oluşur. Malt şekeri karamel tadında olduğu için genellikle unlu mamüllerde kullanılır. Sakaroz : Geleneksel beyaz sofra şekerimizdir. Bu, glikoz ve fruktozun bir kombinasyonudur. Sakaroz, gıda endüstrisinde en popüler tatlandırıcıdır. Şeker kamışı ve şeker pancarında doğal olarak bulunur. Esmer şeker de sakaroz terimine girer.

: Geleneksel beyaz sofra şekerimizdir. Bu, glikoz ve fruktozun bir kombinasyonudur. Sakaroz, gıda endüstrisinde en popüler tatlandırıcıdır. Şeker kamışı ve şeker pancarında doğal olarak bulunur. Esmer şeker de sakaroz terimine girer. İzomaltuloz : Glikoz ve fruktozdan yapılmış bir disakkarittir. Bu nedenle, sofra şekeri ile oldukça benzerdir. Bu şeker türü, bal veya şeker kamışı özünde doğal olarak bulunur ve tadı sakaroz kadar tatlıdır. Aynı zamanda karşılaştırılabilir sayıda kaloriye sahiptir. İzomaltuloz sadece çok yavaş metabolize olduğundan şeker hastaları için uygundur.

: Glikoz ve fruktozdan yapılmış bir disakkarittir. Bu nedenle, sofra şekeri ile oldukça benzerdir. Bu şeker türü, bal veya şeker kamışı özünde doğal olarak bulunur ve tadı sakaroz kadar tatlıdır. Aynı zamanda karşılaştırılabilir sayıda kaloriye sahiptir. İzomaltuloz sadece çok yavaş metabolize olduğundan şeker hastaları için uygundur. İzoglikoz: Mısır nişastasından elde edilir ve genellikle mısır şurubu olarak adlandırılır. İzoglukoz birçok içecekte ve ayrıca meyve konservelerinde kullanılır.

Günlük Şeker İhtiyacı Ne Kadardır?

Vücudumuz, tam tahıllı ekmek veya makarna gibi yiyeceklerdeki şekeri enerjiye dönüştürebilir. Bu nedenle, aslında vücudun ilave şekere ihtiyacı yoktur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), günde 50 gramdan fazla şeker tüketilmemesini tavsiye etmektedir. Bununla birlikte, 50 gramlık tavsiye endüstriyel şekerle ilgilidir. Meyve ve sebzelerden veya sütten elde edilen şekerde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Vücudumuzun düzgün çalışması için enerjiye ihtiyacı vardır. Bunu öncelikle şekerden alır. Bununla birlikte, şeker temel bir madde değildir: İnsanların hareket etmek için fazladan şekere ihtiyacı yoktur. Beynimizin ve diğer organlarımızın düzgün çalışması için dekstroz olarak da bilinen glikoza ihtiyacı vardır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi vücudumuz bunu birçok gıdadan, örneğin ekmek, patates veya tahıllardan temin edebilir.

Şeker Hasta Eder mi?

Genel olarak şeker zararlı değildir. Çoğu şeyde olduğu gibi, burada da doğru miktar önemlidir. Şeker oranı yüksek bir diyet aşırı kilo, obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıkları teşvik eder. Fazla enerji kullanılamadığı için yağ şeklinde depolanır. Ek olarak, şeker bazı kanserlerde çok önemli bir rol oynar. Aşırı şeker tüketimi uzun vadede kesinlikle sizi hasta edebilir ancak bahsedilen hastalıklara neden olabilecek başka faktörler de vardır. Bu yüzden, tek başına şekeri suçlayamazsınız.

Glikozun konsantrasyonu arttırdığı ve sizi uyanık tuttuğu doğrudur. Bununla birlikte, bu etki sadece kısa sürelidir. Çünkü vücut, glikoz ile beslendikten sonra büyük miktarlarda insülin salgılar. Bundan sonra, kısa süreliğine yükselen kan şekeri seviyesi tekrar büyük ölçüde düşer. Bu da gerçekte elde etmek istediğiniz şeyin tam tersine yol açarak kendinizi tükenmiş hissetmenize neden olur. Tam tahıllı ürünlerde bulunan karbonhidratlar ise yavaş yavaş glikoza dönüştürülür ve sabit bir kan şekeri seviyesi sağlar.

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