Mindfulness Nedir, Nasıl Yapılır?

Mindfulness bir meditasyon şeklidir ve aslen Budizm’den gelir. Anları bilinçli olarak deneyimleyerek kendinize ulaşma çabasını tanımlar. Günlük anlarda şimdiye ve buraya odaklanmayı, uzun vadede ise iç huzur ve daha bilinçli bir yaşam sağlamayı amaçlar…

Günlük yaşamda, genellikle bir durumdan diğerine koşarız. Örneğin, kahvaltı sırasında işte yapılması gerekenleri düşünür veya planlarız. Nadiren tüm dikkatimizi buraya ve şimdiye veririz. Bu, sağlığımız üzerinde olumsuz bir etkisi olan strese neden olur ve aşırı durumlarda tükenmişlik, depresyon, kaygı veya panik ataklara yol açabilir. Mindfulness eğitimi bu stresi azaltmanın, daha dengeli, rahat ve sağlıklı yaşam sürmenin bir yolu olabilir.

Mindfulnessin Tanımı

Mindfulness, şu anın bilinçli algılanması ve deneyimlenmesidir. Herhangi bir yargılama olmaksızın tamamen şu ana odaklanılması demektir. Daha basit bir tabirle anlatmak gerekirse; anlık, yargılayıcı olmayan farkındalıktır. Çoğu insanın düşünceleri ya geçmişe takılıp kalır ya da kendilerini gelecek endişeleriyle meşgul eder. Bunun yerine dikkatli olmak, düşüncelere değil sadece olana odaklanmak anlamına da gelir.

Mindfulness aslen Budizm’den gelir. Amaç, şimdinin bilinçli olarak gözlemlendiği ve kabul edildiği bir bilinç durumu yetiştirmektir. Sonunda, bu durum daha fazla memnuniyet, mutluluk ve (kelimenin tam anlamıyla) daha fazla özgüvene yol açar. Aynı zamanda, birçok insan kendi düşünce ve duygularını daha iyi tanır.

Hastalık, kayıp veya diğer acı verici deneyimlerden kaynaklanan günlük stres ve zorluklar hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Mindfulness uygulaması, bu gibi durumlarda bile iç huzuru, kabulü ve netliği bulmamızı sağlar. Anın doğrudan deneyimine açık ve kabullenici bir yönelimle, kendimiz hakkında daha derin bir anlayış kazanır, zihnin işleyişini ve dolayısıyla alışılmış tepki verme biçimlerimizi tanımayı öğreniriz.

Bu nedenle mindfulness eğitimi, stresi azaltmanın, sağlığı ve esenliği geliştirmenin basit, somut ve son derece etkili bir yoludur. Aynı zamanda daha büyük bir yoğunluk ve sevinçle yaşamamıza izin vererek, kendimizi tanımamıza, öğrenmemize, büyümemize ve iyileştirmemize olanak sağlayan içsel güçlerimizle derin temasa sokar.

Mindfulness Nasıl Uygulanır?

Batı dünyasında, moleküler biyolog Jon Kabat-Zinn, mindfulness pratiğinin öncüsü olarak kabul edilmektedir: 1970’lerde geliştirdiği Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) yöntemiyle, mindfulness meditasyonunu dünyada sosyal olarak kabul edilebilir hale getirmiştir.

MBSR, sekiz haftalık bir farkındalık eğitim programıdır. Fiziksel duyumlara dikkat etmeyi ve sadece duygulara bakmayı öğretmeyi amaçlar. Farkındalığın püf noktası yargılamadan algılamaktır. Bu uyaran ve tepki arasında bir boşluk yaratır.

Bunu şöyle tasavvur edebilirsiniz: Eğer bir sınavdan korkuyorsanız ve sadece bu duyguyu gözlemliyor ve değerlendirme yapmıyorsanız, herhangi bir reaksiyonu tetiklemez ve dolayısıyla stres yaşamazsınız. Bu şekilde, mindfulness eğitimi belirli durumlarda stresten kaçınmaya yardımcı olur.

Mindfulnessi öğrenebileceğiniz çok sayıda kurs ve çevrimiçi uygulamanın yanı sıra, aşağıda sıralanan mindfulness egzersizlerini evde kolayca tamamlayabilirsiniz. Bu farkındalık egzersizlerinin çoğu günlük hayata kolayca entegre edilebilir. Böylece her gün fazla çaba harcamadan sakinleşmeyi, rahatlamayı, burada ve şimdiyi algılamayı ve daha bilinçli yaşamayı başarabilirsiniz.

1. Mindfulness Uygulaması: Duraklama

Dolu dolu bir gününüzün farklı bölümleri arasında, pillerinizi şarj etmek ve rahatlamak için ara vermek kolaydır.

Günde birkaç kez duraklatmak için en az bir dakika ayırın. Rahatça oturun veya ayakta durun ve nefesinizin akışını izleyin. Dikkatinizi bedeninize yöneltin: Hissettiğiniz yerlere odaklanabilir veya bedeninizi bir bütün olarak algılayabilirsiniz. Sonra duygularınızı gözlemleyin, kendinize nasıl olduğunuzu sorun ve ne olduğunu görün. Yargılamayın, sadece gözlemleyin. İlk başta zor olabilir ancak zamanla daha kolay hale gelir.

2. Mindfulness Meditasyonu: Bilinçli Yürümek

Yürürken zamanı odaklanmak ve zihninizi sakinleştirmek için kullanabilirsiniz. Yürümek o kadar otomatik bir harekettir ki farkına bile varamayız. Yürüme meditasyonu tam olarak bununla ilgilidir.

İşe, alışverişe veya yürüyüşe giderken yürümeye konsantre olun. Ayaklarınız yere çarptığında hangi kasların kasılıp gevşediğini fark edin. Hızınıza dikkat edin: Yavaşlıyor musunuz yoksa hızlanıyor musunuz?

Bu şekilde bilinçli bir şekilde kendinizi buraya ve şimdiye yönlendirerek, endişelerinize bir mola verirsiniz. Bunun rahatlatıcı bir etkisi vardır.

3. Mindfulness Eğitimi: Bilinçli Nefes Almak

Nefesimiz tamamen bilinçsizdir. Aynı zamanda strese karşı direncimize büyük ölçüde katkıda bulunur. Bununla birlikte, farkındalığı eğitmek için mükemmel bir alan sunar.

Gözleriniz kapalıyken dik ve rahat bir şekilde oturarak nefesinize konsantre olun. Nefesinizi değiştirmeden veya kontrol etmeden nasıl nefes alıp verdiğinizi gözlemleyin. Önce nefesin gelip gitmesine izin verin. Ardından, havanın burnunuzdan ve ciğerlerinizden geçtiğini hayal edin. Oksijenin vücutta nasıl dağıldığını veya göğsünüzün ve midenizin nasıl hareket ettiğini hissetmeye çalışın. Bu sadece sizi hemen rahatlatmakla kalmayarak, aynı zamanda vücut farkındalığını da artırır.

4. Mindfulness Pratiği: Yemekleri Dikkatli Yiyin

Kahvaltı veya öğle yemeği de mindfulness alıştırması yapmak için iyi bir zamandır. Yemekten önce şunları içinizde hissedin: İştahınız var mı? Masaya hangi ruh halinde oturursunuz? Yemeğinize, nasıl göründüğüne ve nasıl oluştuğuna bakın.

Ardından, sürecin kendisine odaklanarak yemeğinizi koklayın. Yerken sizi nasıl hissettirdiğine, tadına dikkat edin. Bilinçli ve yavaş çiğneyin. Yemeğinizin en azından ilk beş ısırığına dikkat edin. Yemek yemeyi bitirdiğinizde, vücudunuzun nasıl hissettiğine dikkat edin: Tok musunuz ve memnun hissediyor musunuz?

Mindfulness eğitiminin bu kısmı sadece daha bilinçli yemek yemeye yardımcı olmakla kalmayarak, aynı zamanda yediğimiz gıdalar ve yediğimiz miktar hakkında farkındalık yaratır. Bu da daha sağlıklıdır.

5. Mindfulness Meditasyonu: Minnettar Olun

Bu mindfulness egzersizi özellikle akşam yatmadan hemen önce uygundur.

Gününüzü gözden geçirerek, sizi neyin harekete geçirdiğini ve bugün için minnettar hissettiğiniz deneyimleri, insanları ve şeyleri düşünün. Ardından, farkındalığınızı her seferinde en az 20 saniye boyunca minnettar olduğunuz şeylere odaklayın. Bu, günlük yaşamda karşılaştığınız güzel şeyler hakkındaki farkındalığınızı rahatlatır ve artırır.