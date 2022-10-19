Hidrografya Nedir, Neyi İnceler?

Hidrografya, amacı yerkürenin yüzeyinde bulunan denizlerin, göllerin ve su yollarının incelenmesi ile tanımlanması olan coğrafya dalıdır. Büyük su kütlelerinin ne olduğu konusunda nesnel ve tarafsız bir vizyona sahip olmaya yardımcı olduğu için önemli bilimlerden biri olarak kabul edilir…

Hidrografyanın Tanımı

Hidrografya, denizlere, okyanuslara, kıyı bölgelerine, nehirlere ve göllere ait farklı özelliklerin tanımlanması ve ölçülmesinden sorumlu bilim dalıdır. Ayrıca, zaman içindeki değişikliklerini tahmin etmekten de sorumludur.

Hidrografya suları inceler. Toprak bilgisini artırmak, sorumlu ve güvenli bir şekilde kullanmak ve yaşanacak bir yer olarak korumak için onlar hakkında bilgi toplar. Örneğin:

Su kütlelerinin sıcaklığı

Buz örtüsü

Tuzluluk

Oksijen içeriği

Görsel derinlik

Hidrografyanın Özellikleri

Hidrografya, bir bütün olarak gezegenimizin toplam suyunun çok düşük bir yüzdesini temsil eden belirli bir coğrafi bölgenin su kaynaklarının kullanımı için temel bir bilimdir. Öte yandan, bu bilim sayesinde kıyı detayları, su tabanının doğası, seyir tehlikeleri, kara yüksekliği ve su derinliği gibi veriler elde edilmektedir.

Bu bilimin ana özellikleri arasında şunlar vardır:

Oşinografi gibi disiplinlerin özel alanlarına girmeden, denizle ilgili her şeyi dışlamadan, karasal su kaynakları üzerine çalışmaları yoğunlaştırmaktadır.

Özellikle her bölgenin doğal kaynaklarını anlama konusunda diğer coğrafi ve kartografik dallarla ilgilerini paylaşmaktadır. Bununla birlikte, bu yaklaşım, yerkabuğunda ve atmosferde bulunan suyun incelenmesi ve dağılımına adanmış hidroloji ile karıştırılmamalıdır.

Hidrografik havzalar, nehir çökeltileri veya hidrografik kaynaklar gibi konuları araştırmaktır. Kısacası, iç suların okyanuslara ve endorik göllere nasıl aktığıyla ilgilenir.

Hidrografya Neyi İnceler?

Hidrografi çalışmaları, iç suların akış, yatak, havza ve akarsu çökeltisi gibi özelliklerini araştırır. Bir nehrin hidrografik havzasını belirli bir doğal bölge olarak düşünmek ve onun özelliklerine ilişkin ayrıntılı analizler geliştirmek olağandır.

Tek bir doğal drenaj sistemi (bir denize veya endorik göle akan bir nehir) tarafından boşaltılan bölge, hidrografik havza olarak bilinir. Hidrografya için önemli olan bir diğer kavram, su ve tortu için bir yüzey taşıma ağı olan hidrografik ağ fikridir.

Bir hidrografik eğim ise, aynı denize akan kendi kolları olan bir dizi nehir tarafından oluşturulur. Hidrografik eğimi oluşturan nehirler genellikle benzer özelliklere sahiptir.

Hidrografik bakış açısından, nehirlerin aşağıdaki kullanımları vardır:

Tarımın gelişmesinde kilit bir faaliyet olan, daha iyi ve daha bol gıda üretimine dönüşen sulamaya izin vermek.

Barajların inşası veya su ile çalışan türbinleri kurmak için doğal akıntıların kullanılması yoluyla hidroelektrik enerji üretimi sağlamak.

Her ikisi de nüfus için yiyecek sağlayan ekonomik faaliyetler olan balık yetiştiriciliği ve balıkçılık için uygundurlar.

Kültür ve turizmi etkileyen yüzme, su sporları ve kaplıcalar gibi rekreasyonel kullanımlar.

Nehirler genellikle daha sonra filtrelenebilen veya farklı şekillerde toplanabilen değerli mineraller taşıdığından, aynı zamanda madencilik potansiyeline de sahiptirler.

Çeşitli kimya, inşaat veya imalat endüstrileri için bol su sağlarlar.

Hidrografya ve Hidroloji Arasındaki Fark

Hidrografya ve hidroloji arasında ayrım yapmak önemlidir. Hidroloji, yerkabuğunda ve atmosferde bulunan suyun dağılımını ve özelliklerini incelemeye adanmış coğrafi bilimdir. Bu bilim, bu nedenle diğer konuların yanı sıra toprak nemi, yağış ve buzul kütlelerini inceler.

Hidrografya, farklılıklarına rağmen hidrolojinin yanı sıra jeoloji ve klimatoloji ile de ilgilidir. Hidrografyanın incelediği ana noktanın kıtasal su kaynakları olduğunu söylemek doğru olur, yani insani kullanımlar için mevcut olan tatlı su, son yıllarda büyük önem taşıyan bir unsurdur.

Hidrografya ile hidroloji belirli içerikleri paylaşırlar ancak bunu çok farklı bakış açılarından ve bağlamlardan yaparlar. Her iki disiplinin buluşma noktası nehirler ve denizlerdir. Ancak hidroloji, temelde gezegenimizdeki su bilimi olmayı hedeflediği için çok daha ileri gider.

Hidrografya, kıta kabuğunun ve/veya okyanus kabuğunun su kaynaklarını coğrafyaya çok yakın bir perspektiften anlamaya ve kaydetmeye odaklanır. Bunun yerine hidroloji, hem topraklarda, okyanuslarda, atmosferde hem de buzul kütlelerinde suyun gezegendeki dağılımı ve özellikleri ile ilgilenir.

Dünyadaki Hidrografi Örnekleri

Hidrografya biliminin belirlemeyi başardığı bazı örnekler şunlardır: