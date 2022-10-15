Klimatoloji Nedir, Ne ile İlgilenir?

Klimatoloji, dünyanın iklim sistemi ile ilgilenen disiplinler arası bir bilimdir. Buna göre klimatologlar, farklı iklim bölgelerini araştırarak ve açıklayıcı tahmin modelleri oluşturarak iklim yasalarıyla ilgilenirler. Araştırmanın zaman aralığı, günlük veya aylık değişikliklerden birkaç yıla kadar değişmektedir…

Klimatolojinin Tanımı

Klimatoloji, meteoroloji, coğrafya, jeoloji, oşinografi (okyanus bilimi) ve fizik alanlarını içeren disiplinler arası bir bilimdir. İklim yasalarını, yani bir yerdeki atmosferin ortalama durumunu ve orada aktif olan süreçleri araştırır. Bu amaçla klimatoloji, diğer şeylerin yanı sıra istatistiksel yöntemler kullanır.

Klimatolojik bulgular, radyasyon, sıcaklık, hava basıncı, rüzgar, rüzgar sistemleri ve yağışın yanı sıra boylam, enlem, yükseklik, yüzey şekli, toprak koşulları ve bitki örtüsü gibi coğrafi faktörlerin uzun vadeli gözlem ile modellenmesinden kaynaklanmaktadır. Atmosferik fiziksel ve paleoklimatolojik araştırmalar da klimatolojik araştırmalara dahildir.

Örneğin, çeşitli meteorolojik ve klimatolojik değişkenlerin Türkiye’yi nasıl etkilediğini bilmek için verileri çok daha uzun bir kayıttan incelemek gerekir. Klimatolojinin parametreleri ve değişkenleri meteorolojidekiyle aynıdır ancak uzun vadede incelenmektedir.

Sonuçta, bir bölgenin iklimi, zaman içindeki tüm meteorolojinin toplamından başka bir şey değildir. Olağan koşulları karakterize eden meteorolojik olaylar, uzun vadeli bir çalışmada iklimi oluşturan olaylardır. Daha iyi anlamak için: Bir bölgenin yağış ve sıcaklık değerlerinin yıllar içinde sürekli olarak kaydedildiğini varsayalım. Her zaman aynı şekilde yağmur yağmadığı veya aynı sıcaklıklara sahip olmadığı açıktır.

Klimatoloji, karmaşık olayları tanımlamak için modeller kullanır. Bu modeller, farklı senaryolarda iklim değişikliğinin etkilerini tahmin etmek için bilgisayar modelleri olarak da kullanılmaktadır. Klimatolojik modeller olası eğilimleri bulmak ve bireysel faktörleri ağırlıklandırmak için kullanılır. Örneğin, yeni veya değiştirilmiş binaların etkilerini değerlendirmek için şehir planlamasında kullanılırlar.

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Klimatoloji Neyi İnceler?

Klimatolojinin araştırma alanları geniş kapsamlıdır. Araştırmanın odak noktası, atmosferin ortalama durumu ve orada işleyen süreçlerdir. Temelde coğrafya, jeoloji, okyanus coğrafyası, fizik ve özellikle meteoroloji alanı ile ilgilidir. Ek olarak, bu alan araştırmaları için giderek daha önemli hale gelmektedir.

Klimatoloji dört alt disipline ayrılabilir:

Genel klimatoloji

Bölgesel klimatoloji

Özel klimatoloji

Uygulamalı klimatoloji

Genel klimatoloji, öncelikle iklimin yapısı gibi küresel iklim sistemi hakkında temel bilgilerle ilgilenir (atmosfer, radyasyon, ısı dengesi veya hava basıncı ve rüzgar). Bu arada, bireysel iklim modellerinin geliştirilmesine her geçen gün daha fazla odaklanılmaktadır.

Bölgesel klimatoloji, adından da anlaşılacağı gibi bölgesel iklim koşulları anlamına gelir. Tropik, subtropik, ekstratropikal batı rüzgar bölgesinin yanı sıra kutup bölgelerindeki hava ve iklim ile ilgilenir.

Özel klimatoloji, iklim değişikliği, iklim tarihi, sera etkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden etkilenen sistemlerin kırılganlığı gibi iklim etkisi araştırmalarını yapar.

Uygulamalı klimatoloji ise iklim değişikliği ve iklim korumasının değişkenliği ile ilgilenir. İklim değişikliğinin etkilerine karşı koymak için yöntemler ve modeller geliştirmek özellikle önemlidir.

Alt disiplinlerin yanı sıra, klimatolojik araştırmaları yönlendirmek için kullanılan standartlar da farklı seviyelere ayrılmıştır. Bunlara mikro, mezo ve makro iklimler denir.

Mikroiklim

Mikro iklim, küçük alanların iklimi ile ilgilenir. Bunların çoğu sadece birkaç metreden birkaç kilometreye kadardır. Bu, örneğin bir göl kıyısı, bir tarla veya hatta sadece bir sera olabilir.

Toprağın bileşimi, yerleşmiş bitkilerin türü veya ışık koşulları gibi insan etkileri ya da yerel koşullar mikro iklimi etkiler ve şekillendirir. Örneğin, yerleşim alanlarındaki aydınlatma koşulları, binalar nedeniyle küçük bir ormandakinden farklıdır.

Mezoiklim

Mezoiklim alanı, tam olarak mikro ve makro ikliminkiler arasında yer alır. Genellikle şehirler veya metropol alanları tanımlar. Bu iklimin alanı mikro ikliminkinden daha fazla uzandığından, sadece yere yakın çevresel faktörler dikkate alınmaz. Her şeyden önce, aynı zamanda hava basıncının koşullarıyla da ilgilidir (nem, sıcaklık, bulutluluk, yağış, rüzgar, radyasyon ve buharlaşma).

Makroiklim

Söz konusu alan yüzlerce kilometreden küresel iklime kadar uzandığı anda makro iklimden söz edilir. Büyük iklim olarak da bilinen makroiklim, güneş radyasyonunun dağılımı, genel atmosferik sirkülasyon veya kara-deniz dağılımı gibi süreçler ve faktörler tarafından şekillendirilen geniş alanları kapsar.

Klimatolojinin Özel Alanları

Klimatolojinin yukarıda açıklanan alt disiplinlerine ek olarak, zamanla birçok özel alanı da gelişmiştir. Bununla birlikte, bu örtüşmelerin bazıları genellikle bilimsel çalışmanın konusudur. Bu nedenle, genellikle özel klimatolojiye atanabilen sabit tanımlamalar oluşturulmuştur.

İklim coğrafyası, öncelikle iklim sisteminin ekosistemler gibi diğer sistemlerle etkileşimini inceler. Bu bağlamda, kentsel ve arazi klimatolojisi terimleri de iklim coğrafyasına atanabilir.

Biyoklimatoloji, iklimin canlılar, özellikle de insanlar üzerindeki etkilerini inceler.

Arazi klimatolojisi, atmosferik sınır tabakası olan alt atmosferin iklimi ile ilgilenir. Her şeyden önce, atmosfer ile doğal dünya yüzeyinin doğası arasındaki etkileşimler göz önünde bulundurulur.

Kent klimatolojisi, kentsel yapıların neden olduğu iklim değişikliklerini, yani binaların ve yolların yerel iklim üzerindeki etkilerini gözlemler.

Paleoklimatoloji, iklim tarihi ile ilgilenir. Örneğin dünya atmosferinin ilk biçimleri gibi. Ayrıca klimatolojide merkezi bir konuma sahiptir ancak jeolojiye atfedilir.

Tarihsel klimatoloji, tarihsel zamanlarda, yani yazılı kaynakların mevcut olduğu dönemlerdeki iklim tarihi ile ilgilenir.

Aeroklimatoloji, atmosferdeki iklimsel süreçlerin incelenmesidir.

Radyasyon klimatolojisi, radyasyonun (UV radyasyonu gibi) iklim ve canlılar üzerindeki etkilerini inceler.

Aşağıda, tarihteki önemli klimatolojik gelişmelerin ve araştırma sonuçlarının bir listesini görebilirsiniz:

1824: Atmosferik sera etkisinin ilk tartışması.

1856: Daha yüksek bir CO₂ konsantrasyonunun daha yüksek bir sıcaklığa neden olduğunun bulunması.

1941: İklim ve insan davranışı arasındaki bir bağlantının ilk açıklaması.

1966: İklim araştırmaları için ölçüm araçları olarak uzayda uyduların ilk kullanımı.

1979: İlk dünya iklim konferansı gerçekleşti.