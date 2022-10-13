Jeomorfoloji Nedir, Neyi İnceler?

Jeomorfoloji, yer kabuğunu şekillendiren ve şekillendirmeye devam eden kuvvetler ile süreçlerin incelenmesidir. Yer kabuğunun yapısına, morfolojik süreçlere ve jeolojik tarihe dayalı olarak yer şekillerini açıklar. Dünya yüzeyinin şekli çeşitli süreçlerden ve faktörlerden etkilenir. Örnekler arasında volkanizma, buzullar, rüzgar ve levha tektoniği sayılabilir…

Jeomorfolojinin Tanımı

Jeomorfoloji kelimesi Yunanca kökenlidir ve dünyanın şekillerinin bilimi veya daha doğrusu dünya yüzeyinin bilimi gibi bir anlama gelir. Buradan yola çıkarak, jeomorfolojinin gerçek anlamının “yerkabuğu şeklinin yapısının incelenmesi” olduğu söylenebilir.

Jeomorfoloji, yer kabuğunun özelliklerinin analizine dayanır. Dünyayı oluşturan malzemeleri ve kökeninden beri kaydedilen varyasyonları dikkate alarak, dünyanın iç ve dış şeklini incelemeye adanmış bilimdir.

Jeomorfolojinin iki ana amacı vardır. Birinci amaç, kabartma formlar olarak da bilinen, dünya yüzeyinin olağanüstü çeşitlilikteki formlarını tanımlamak, düzenlemek ve sınıflandırmaktır. Bu çeşitliliğin farkına varmak için bir uçak penceresinden bakmak yeterlidir. Dağlar, kıyılar, kumullar, ovalar veya derin kanyonlar dünyanın yüzeyini karakterize eder. Jeomorfolojinin ikinci amacı, dünya yüzeyini şekillendirmekten sorumlu süreçleri tanımlamak ve anlamaktır.

Jeomorfoloji Neyi İnceler?

Jeomorfoloji, yerin yüzeyinde ve kabuğunda meydana gelen fiziksel özellikleri incelemekten sorumlu olan ve ayrıca neden ortaya çıktıklarını inceleyen yer bilimleri dalı olarak tanımlanmaktadır.

Başka bir deyişle, coğrafi çöküntüleri ve onları oluşturan süreçleri araştırır. Biçim, süreç ve aralarındaki ilişkiler, coğrafi özelliklerin kökenini ve gelişimini anlamak için esastır.

Jeomorfolojinin, dünya yüzeyinde var olan formların veya jeoformların incelenmesi ile ilgili olduğu söylenebilir.

Nehirler

Dağlar

Ovalar

Sahiller

Kum tepeleri

Volkanlar ve ilişkili yapıları

Buzullar

Jeomorfolojik Süreçleri Tetikleyen Faktörler

Yukarıda bahsedildiği gibi, jeomorfoloji, coğrafi çöküntülerin oluşumunu, davranışını ve özelliklerini analiz etmekten sorumlu olan, belirli bir coğrafi alandaki karasal kabartmanın kökenini ve varyasyonunu ölçmek ve değerlendirmekten sorumlu olan coğrafya dalıdır.

Başka bir deyişle, jeomorfoloji alanı sadece karasal kabartmanın varyasyonlarını değerlendirmeye ve ölçmeye odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda bu fenomende var olan dinamizmi doğuran faktörleri ve nedenleri anlamaya çalışır. Bu bağlamda, jeomorfolojik süreçleri tetikleyen faktörler dört gruba ayrılmıştır:

İç jeolojik faktörler : Kökeni yer yüzeyinden başlayan, aralarında volkanizma, tektonik ve orojenezin sayılabileceği tüm abiyotik faktörleri ifade eder.

: Kökeni yer yüzeyinden başlayan, aralarında volkanizma, tektonik ve orojenezin sayılabileceği tüm abiyotik faktörleri ifade eder. Biyotik faktörler : Adından da anlaşılacağı gibi, kabartmanın varyasyonu üzerinde önemli bir etkisi olan tüm organizmaları (hem hayvanlar hem de bitkiler) ifade eder.

: Adından da anlaşılacağı gibi, kabartmanın varyasyonu üzerinde önemli bir etkisi olan tüm organizmaları (hem hayvanlar hem de bitkiler) ifade eder. Dış jeolojik faktörler : Yerçekimi, iklim ve su kütlelerini sayabileceğimiz, yüzeyden başka bir kökene sahip tüm abiyotik faktörleri ifade eder.

: Yerçekimi, iklim ve su kütlelerini sayabileceğimiz, yüzeyden başka bir kökene sahip tüm abiyotik faktörleri ifade eder. Antropik faktörler: Bunlar, insan tarafından gerçekleştirilen ve karasal erozyon süreci üzerinde etkisi olan tüm faaliyetler veya süreçlerdir.

Jeomorfolojik formlar, çok çeşitli oluşum ve özelliklere sahip yapı malzemelerinden oluşur. Yapı malzemesi, dünyanın gövdesinin katı kayasını, aşındırıcı süreçlerin yarattığı gevşek kayayı ve hava koşullarının yarattığı malzeme ve maddeleri içerir. Aşındırıcı işlemlerde, yapı malzemesinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, uzaklaştırma mekanizmalarının etkinliğini büyük ölçüde kontrol eder.

Biriken süreçlerin oluşturduğu tortul cisimler, onları oluşturan süreçlerin özelliklerini gösterir. Bu nedenle, şekli ve yapı malzemesi jeomorfolojik süreçlerin yeniden inşası için kullanılabilecek kabartma formlar oluştururlar. Tortu kütlelerinin yapı malzemeleri bu nedenle süreçle ilişkili tortular olarak adlandırılır. Bu genel karakterizasyona hem kara yüzeyi hem de deniz tabanı çökelleri dahildir. Katı kayanın sertliği, erozyona karşı direnci üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Daha az dirençli katı kayalar, seçici olarak daha dirençli katı kayalardan daha fazla erozyona maruz kalır.

Jeomorfolojinin Dalları

Dünya yüzeyinin erozyonunun değişimini tahmin etmek ve ölçmek için dikkate alınması gereken çok çeşitli faktörler ve sebepler nedeniyle, jeomorfoloji çalışması, çeşitli çalışma dallarına bölünmüştür. Bu sayede, bir erozyona neden olan faktörler ve etkilerin daha ayrıntılı olarak kavranması kolaylaşır. En dikkate değer olan dallar arasında şunlar sayılabilir:

Akarsu jeomorfolojisi : Nehirlerin dünya yüzeyindeki etkisiyle oluşan coğrafi özellikleri ve jeolojik olayları incelemekten sorumludur.

: Nehirlerin dünya yüzeyindeki etkisiyle oluşan coğrafi özellikleri ve jeolojik olayları incelemekten sorumludur. Buzul jeomorfolojisi : Buzullarla bağlantılı kabartmaları ve jeolojik süreçleri incelemeye odaklanır. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu çalışma dalı buzulbilim alanıyla yakından ilgilidir.

: Buzullarla bağlantılı kabartmaları ve jeolojik süreçleri incelemeye odaklanır. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu çalışma dalı buzulbilim alanıyla yakından ilgilidir. Kıyı jeomorfolojisi : Kıyı bölgelerinde bulunan rölyef oluşumunu ve erozyon süreçlerini incelemekten sorumlu uzmanlığı ifade eder.

: Kıyı bölgelerinde bulunan rölyef oluşumunu ve erozyon süreçlerini incelemekten sorumlu uzmanlığı ifade eder. İklimsel jeomorfoloji : Bir bölgenin ikliminin, atmosfer basıncı, hava akımları ve sıcaklık gibi unsurları ölçmekten sorumlu olduğu ilgili karasal kabartma üzerindeki etkisini incelemekten sorumlu uzmanlık olarak tanımlanabilir.

: Bir bölgenin ikliminin, atmosfer basıncı, hava akımları ve sıcaklık gibi unsurları ölçmekten sorumlu olduğu ilgili karasal kabartma üzerindeki etkisini incelemekten sorumlu uzmanlık olarak tanımlanabilir. Yamaçların jeomorfolojisi: Uzmanlık, dağları tanımlayan oluşum, özellikler ve jeolojik olayları incelemeye odaklanmıştır. Genellikle hem inşaat mühendisliği hem de jeoloji mühendisliği uygulama alanı tarafından ele alınan bir çalışma dalıdır.

Yer bilimlerinin geri kalanıyla belirli bir benzerliği koruyan jeomorfolojinin akademik alanı, fiziki coğrafya alanındaki ilgili uzmanlıklarıyla birlikte hem jeoloji derecesi hem de coğrafya derecesi ile özellikle ele alınmaktadır.

Hatta, yeryüzünün incelenmesindeki büyük etkisi ve önemi nedeniyle, bu çalışma alanı jeofizik, klimatoloji, pedoloji veya hidrografi gibi diğer bilim dalları tarafından büyük ilgi görmektedir.