Siyah Kalp Ne Anlama Gelir? Siyah Kalp Emojisinin Anlamı

Yakın tarihli bir araştırmaya göre internet kullanıcılarının yarısından fazlası duygularını anlatmak için emoji kullanıyor ve emojilerin duyguları ifade etmenin en rahat yolu olduğunu düşünüyor. Öte yandan, yanlış anlaşılmalara neden olmamak için siyah kalp gibi kafa karıştırabilen emojilerin anlamlarını iyi bilmek gerekiyor.

Sanal ortamda yakınlarınızla yazışırken kullanabileceğiniz 20’den fazla kalp emojisi olduğunu biliyor muydunuz? Bu kadar çok sayıda kalp emojisi olmasının elbette bir nedeni var. Aslında, insanlar yazarak anlatamadıkları duygu ve düşüncelerini kalp emojileri sayesinde daha rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Peki ama yazıştığınız biri size siyah kalp gönderirse bundan ne anlamalısınız?

Siyah Kalp Ne Demek?

Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sanal mecraların hepsinde kullanılabilen siyah kalp emojisi genellikle moral bozukluğunu, endişeyi, yası ve kara mizahı ifade ediyor. Ayrıca, sohbetinizin akışına ve kişiyle olan yakınlığınıza bağlı olarak bu koyu renkli kalbin farklı anlamlara geldiği zamanlar olabiliyor.

Taziye mesajlarında

Öncelikle siyah kalp emojisinin tüm toplumlarda genel kabul gören kullanım durumundan başlayalım. Siyah renk doğası gereği matemi çağrıştırdığından taziye mesajlarında bu renkte bir kalp kullanılması şaşırtıcı olmamalı. Örneğin, bir arkadaşınızın yakını vefat ettiğinde, kısa bir taziye mesajı yazıp cümle sonuna siyah kalp ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, siyah kalp emojisi yalnızca insanların hayatını kaybetmesiyle değil, evcil bir hayvanın ölmesi veya saksıda yetiştirilen bir çiçeğin kuruması gibi durumlarda da kullanılabilir. Yani evet, sevilen bir kişinin, hayvanın veya herhangi bir şeyin kaybı sonrasında siyah kalp emojisi kullanılabilir.

Moral bozukluğu ve karamsarlık

Siyah kalp emojisi kullanmanın bir diğer nedeni içinde bulunulan olumsuz ruh halini ifade etmektir. Örneğin, sabah uyandığınızda kasvetli-karanlık bir hava varsa ve bu ruh halinizi olumsuz etkiliyorsa sosyal medya gönderinizde iletinizin sonuna siyah kalp emojisi ekleyebilirsiniz. Bir başka senaryo, arkadaşınızla tavla oynadığınızı ve sizi yendiğini düşünelim. Yenilginizin üzüntüsünü siyah renkle gösterirken, buna rağmen kalp ifadesiyle arkadaşınızı sevdiğinizi söylemek istiyorsunuz. İşte, siyah kalp bu gibi durumlarda da biçilmiş kaftan.

Duygu eksikliğinin ifade edilmesi

Siyah kalp emojisi, ölü bir kalbe benzediği için boşluğu, duygu eksikliğini gösteren sembol olarak kullanılabilir. Zalim ve kalpsiz insanlara vurgu yapmanın yanı sıra yaşanan travmatik bir olay sonrasında herhangi bir duyguya duyarlı olmamayı anlatabilir. Örneğin, çok sevdiğiniz biri tarafından aldatıldığınızı varsayalım. Bu trajedi sonrasında kalbiniz karardı, şimdilik kimseye güveniniz yok ve yeni bir ilişkiye sıcak bakmıyorsunuz. Bu gibi durumları anlatmak için siyah kalp ifadesini tercih edebilirsiniz.

Arkadaş olarak kalma isteğini belirtme

Siyah kalp ifadesi bazen de kişilerin yalnızca arkadaş olarak kalmak istediğini anlatmasının bir yoludur. Bir erkek olduğunuzu ve bir kızla sohbetinizin olduğunu düşünelim. Sohbet ettiğiniz kız sizinle konuşuyor ancak ilişkinin boyutunu arkadaşlıktan daha ileriye taşımak istemiyorsa siyah kalp ifadesini kullanabilir. Örneğin:

– Canan sen çok tatlı bir kızsın.

– Teşekkürler Okan. 🖤

Kırgınlığı ifade etmenin bir yolu

Yukarıdakilere ek olarak, size karşı hata yapan biriyle yaptığınız yazışmalarınızda ona olan kırgınlığınızı belirtmek için siyah kalp emojisi gönderebilirsiniz. Elbette bunun için kırık kap şeklinde farklı emojiler de var ancak siyah kalp kullanarak hem kalbinizin kırıldığını hem de ona karşı eskisi kadar sevgi beslemediğinizi ifade edebilirsiniz.

Kalp Emojilerinin Renkleri Neden Önemli?

Çeşitli renklerdeki kalp emojilerini, farklı renklerdeki güllere benzetebilirsiniz. Nasıl her renkteki gülün bir anlamı varsa kalp emojilerinde de durum aynen böyledir. Kırmızı bir gülün aşkı sembolize ettiği gibi kırmızı bir kalp emojisi de ”seni seviyorum” demenin farklı bir yoludur. Ancak bu durumun istisnaları olduğunu da bilmek önemlidir. Örneğin, annenize kırmızı güllerle dolu bir buket hediye etmenizin elbette yanlış anlaşılacak bir tarafı yok. Fakat, sıradan bir arkadaşınıza kırmızı gül verirseniz kafa karışıklığına yol açabilirsiniz. Bu nedenle, özellikle aile dışındaki kişilere kalp ifadesi gönderecekseniz, renginin ne olduğunu ve nasıl anlaşılabileceğini düşünmenizde fayda var.