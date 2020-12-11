Astronomi Nedir? Astronominin Alt Dalları ve Tarih İçindeki Gelişimi

Astronomi bir doğa bilimidir. Uzaydaki tüm nesneler (uydular, gezegenler, yıldızlar, kuyruklu yıldızlar, gezegenler), yapıları, özellikleri, hareketleri ve gelişimleri ile ilgilenir. Astronomi araştırmaları, gök cisimlerinin özelliklerinin yanı sıra evrenin yapısı ve oluşumuyla ilgili soruları da kapsar.

Astronomi, matematik ve fizik ile yakından bağlantılıdır. Astrofizik uzay fiziğini, galaktik astronomi galaksimizi, ekstragalaktik astronomi ise diğer galaksilerin yapısını inceler. “Astronomi” kelimesi, “yıldızlarla ilgili” anlamına gelen Yunanca “astros” sözcüğünden türemiştir.

Astronomi Nedir?

Astronomi uzaydaki tüm nesnelerle, yani gezegenler ve uyduları, gezegen sisteminin küçük cisimleri (örneğin gezegen uçları ve kuyruklu yıldızlar), güneş, diğer yıldızlar ve yıldız sistemleri ile ilgili kapsamlı araştırmalar yapar. Bu araştırmalarda sadece gök cisimlerinin yapısı ve özellikleri değil, aynı zamanda hareketleri ve gelişimleri de incelenir. Astronomi alanında çalışan bilim insanlarına astronom denilir.

Astronomi çok çeşitli doğa olaylarını inceler ve tipik araştırma yöntemlerini kullanır. Gök cisimlerinden yayılan görünür veya görünmez radyasyonun kaydı ve değerlendirilmesi, bu yöntemlerden sadece biridir. İncelenen radyasyon türüne bağlı olarak, optik ve optik olmayan astronomi arasında bir ayrım yapılır. Amaç ve kullanılan yöntemlere göre, klasik astronomi, yıldız istatistikleri, astrofizik, kozmogoni ve kozmoloji gibi farklı sınıflara ayrılır.

Diğer doğa bilimlerinde olduğu gibi, astronomi araştırmaların amacı şunlardır:

Doğadaki ilişkileri ve yasaları tanımak

Elde edilen bulgularla olayları ve süreçleri açıklayabilmek

Astronominin Konu Alanlarından Örnekler

Astronominin ilgilendiği doğa olayları çok çeşitlidir. Herhangi bir doğal fenomeni incelerken, cevaplanması gereken bazı sorular ortaya çıkar. Aşağıda bazı doğal olay örnekleri ve bunlarla ilgili sorular bulunmaktadır. Bunlar, astronomi araştırmalarının hangi konuları kapsadığı hakkında daha net bilgilere ulaşılmasını sağlayabilir.

Gezegen sistemimiz 9 büyük gezegen ve bunların en az 67 uydusu, çok sayıda gezegen, kuyrukluyıldız ve göktaşı içerir. Gezegen sistemimizde henüz bilinmeyen gezegenler, aylar veya asteroitler var mı? Başka bir gök cismi dünya ile çarpışabilir mi? Başka kaç tane gezegen sistemi var? Diğer gezegen sistemlerinde yaşam var mı? Gezegen sistemimiz ne zaman ortaya çıktı? Nasıl gelişiyor?

Karanlık bir gecede gökyüzüne bakarsanız, çıplak gözle birkaç bin başka yıldız görebilirsiniz. Bugün toplamda milyarlarca yıldız olduğunu biliyoruz. Farklı yıldız türleri var mı? Bize en yakın yıldız ne kadar uzakta? Bu yıldızlardan gelen enerji, ışık ve diğer elektromanyetik radyasyon nereden geliyor? Yıldızlar nasıl evrilir? Bir yıldız ne kadar süredir var?

Büyük teleskoplar ve yansıtıcı teleskoplarla yıldız sistemleri (galaksiler) gözlemlenebilir. Her bir yıldız sistemi sırayla milyarlarca yıldız içerir. Böyle bir yıldız sistemi nasıl yapılandırılır? Bu yıldız sistemlerinden kaç tane var? Biz de böyle bir yıldız sisteminde miyiz? Yıldız sistemleri nasıl hareket eder ve gelişir?

Astronomi tüm bunlarla ve diğer birçok soruyla ilgilenir. En önemli çalışma yöntemlerinden biri diğeri de kozmik nesnelerin gözlemlenmesidir. Yıldızların yaydığı ışık ve diğer elektromanyetik dalgalar, araştırmacılar için önemli bilgiler sağlar.

Modern astronominin astrolojiyle hiçbir ilgisi yoktur. Astroloji veya yıldız yorumu, gök cisimlerinin konumu ile bireysel insanların karakteri ve yaşam akışı arasında bağlantılar kurmaya çalışır. Astroloji bir doğa bilimi değildir.

Astronominin Alt Bölümleri

Astronomi, aralarında çeşitli ilişkilerin olduğu alt alanlara bölünmüştür. İncelenen radyasyon türüne bağlı olarak, optik ve optik olmayan astronomi arasında bir ayrım yapılır. Optik astronomi gözlemsel bir inceleme dalıdır. Gökcisimleri, teleskop ve diğer astronomi gereçleri kullanılarak incelenir. Optik olmayan astronomi, elektromanyetik spektrumun (radyo astronomi, kızılötesi astronomi, ultraviyole astronomi, X-ışını astronomi, gama-ışını astronomi) ve partiküller (nötrinonun astronomi) arasında görülebilir bölgede elektromanyetik dalgaları inceler.

Astronomi bölümleri, amaç ve kullanılan yöntemlere göre aşağıda belirtilen alanlara ayrılır:

Klasik astronomi: Gök cisimlerinin uzaydaki konumlarının, hareketlerinin ve yörüngelerinin belirlenmesidir.

Yıldız istatistiği: Yıldızların uzaysal dağılımı ve hareketleri, istatistiksel yöntemlerle incelenir.

Astrofizik: Gök cisimlerinin fiziksel özellikleri, kimyasal bileşimleri, cisimlerinin değişimi ve gelişimleri üzerine araştırmalar yapar.

Kozmogoni: Gök cisimlerinin oluşumu ve gelişimi üzerine araştırmalar yapılır.

Kozmoloji: Evrenin yapısını ve evrimini bir bütün olarak keşfetmek için yapılan araştırmalar.

Astronomi Ne Zaman ve Nasıl Ortaya Çıktı?

Günümüze kadar rastlanan tarihi bulgular, astronomin binlerce yıldır var olduğu göstermektedir. Astronomi araştırmalarının yapıldığı bilinen ilk halklar, Babilliler, Mısırlılar, Mayalar ve İnkalar gibi erken gelişmiş medeniyetlerdir. Daha sonra eski Yunanlılar ve Romalılar da yıldızları araştırmıştır.

Ortaçağ’da yaşayan insanlar, dünyanın evrenin merkezinde olduğunu düşünürdü. Romalılar ve Yunanlılar için de aynıydı. Gezegenlerin ve yıldızların dünyanın etrafında döndüğüne inanılırdı. Bu inanışlar, o dönemin bilim insanlarından Nicolaus Copernicus’un keşfine kadar devam etti. Bu keşifle birlikte gözlenen yıldızlar ve dünya dahil tüm gezegenlerin, güneşin etrafında döndüğü varsayılmaya başlandı.

Bu teori, sadece 200 yıl sonra İtalyan Galileo Galilei ve Alman Johannes Kepler tarafından açıklanabildi. Kepler, o sırada öğretmeni olan Danimarkalı gökbilimci Tycho Brahe’nin kayıtlarını kullanarak gezegenlerin hareketlerini araştırdı. Araştırmalarında elde ettiği bulguları, bugün hala geçeri olan Kepler’in gezegensel hareket yasaları şeklinde formüle etti.