iPhone NFC Açma Yöntemi

iPhone NFC açma yönteminde izleyeceğiniz adımlar tek tek ve sıralı bir şekilde işlendi. iPhone ile yakın alan iletişimi özelliğini kullanarak güvenilir veri transferleri izleyebilirsiniz. NFC yani Türkçe ve açık adıyla yakın alan iletişimi olarak bilinen NFC özelliğinde neler yapabileceğinizi, NFC özelliğinin ne olduğunu ve diğer detayları paylaştık.

Yakın alan iletişimi olarak kabul edilen NFC özelliğinde veri transferlerini hiçbir internet veya mobil veriye gerek duymadan sağlayabilirsiniz. NFC özelliğinin genel özelliklerini ve bu özellikle birlikte karşılaşabileceğiniz diğer çeşitli özellikleri inceleyerek sizlere paylaştık. NFC özelliğini kullandığınız işlevselliğiniz ne durumda olacak? Veya kontrolü nasıl sağlayacaksınız? Diye merak ediyorsanız bu özel içerik size iPhone NFC açma konusunda faydalı bilgiler veriyor.

Bluetooh İle NFC Arasındaki Fark

NFC yine Bluetooth gibi çalışma kapasitesine sahip fakat Bluetooth özelliğine nazaran daha kısa menzillerde kullanılabilecek bir veri transferi özelliğidir. Bluetooth ile çok geniş kapsamlı bağlantılar gerçekleştirebiliyorken NFC özelliğinde 4 metreye kadar veri transferlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bluetooth özelliğinde olduğu gibi iPhone dahil tüm telefonlarda telefonun RFID olarak yayıncıya dönüşmesini sağlar. Bluetooth ile veri transferlerini geniş menzillerde yapıyorken NFC ile kapılarınızı bile açabilirsiniz. Yani NFC, Bluetooth özelliğine göre çok daha gelişmiş dijital çözüm yöntemidir.

NFC Nedir?

NFC diğer adıyla yakın alan iletişimi olan bu özellik sizlere evinizin kapısını dahi güvenli bir şekilde açtırabilir. Dünya üzerinde sık bir şekilde kullanılan NFC özelliği menzili daha sınırlı bir alana sahiptir. Tek bir dokunuş veya okutmayla ortaya çıkan veri transferinde NFC diğer veri transferi çözüm yöntemlerine göre hızlı ve güvenilir olarak kabul edilir. iOS ve diğer işletim sistemindeki tüm akıllı cihazların her birisi NFC çipiyle donatılarak sizlere satışa sunulur.

NFC özelliğini sadece kapı kilitlerini açmada değil. Aynı zamanda banka işlemlerinde, temassız ödemelerinizde veya iki cihaz arasında veri aktarımlarında güvenilir olarak kullanabilme imkanına sahipsiniz. Yüksek hızda görüntü ve video aktarımı sağlayan NFC tek bir dokunuşla sizlere inanılmaz teknolojik çözüm sağlıyor.

iPhone NFC Nasıl Açılır?

iPhone telefonların her birisinde NFC özelliği bulunmamaktadır. NFC özelliğini barındıran ve güvenli bir şekilde sürdüren iPhone telefon modellerini kullanarak özelliği sorunsuz olarak kullanabilirsiniz. iPhone NFC açma adımları için aşağıdaki adımları uygulayın.

Telefonunuzun ayarlar bölümüne girin.

Kontrol merkezini açın.

NFC etiket okuyucusu için + işaretine tıklayın.

Okumayı tamamlamak için NFC ikonuna basın.

NFC açma ve yönetme işlemleri işte bu kadar kolay. Bundan sonraki süreçte NFC özelliğini kullanabilmek için aynı adımları tekrarlamanız yeterli olacaktır. Nasıl Gidilir internet sitesinde benzeri bir çok konu bulunmaktadır. Önerimiz incelemeniz ve daha detaylı bilgiye kısa yoldan ulaşmanızdır.