Boğa Sezonunda Ne Yapmalıyım? Kriptoda Boğa Sezonu 2023

Kripto para piyasasında boğa piyasası, hemen tüm varlıkların fiyatlarının sert bir şekilde yükseldiği dönemlerdir. Boğa piyasasında, Bitcoin başta olmak üzere birçok büyük coin’de fiyatlar rekor seviyede yükselebilir. Boğa sezonunda doğru yatırımlar yapan yatırımcılar, ciddi bir getiri sağlayabilir. Kriptoda boğa sezonu 2023 ve sonraki yıllarda gelebilir. Makro bir trend olan boğa piyasası, birkaç aylık ya da bir yıllık dönemleri kapsamaz, bu nedenle kısa vadeli hareketlerden ziyade uzun dönemli hareketler boğa sezonu içinde gösterilebilir. Boğa sezonunda ne yapmalıyım sorusu, bu dönemde çok deneyimli olmayan yatırımcılar için önemli.

Boğa Sezonunda Ne Yapmalıyım?

Boğa sezonunda yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için, seçenek çok fazla gibi görülebilir. Bitcoin, Ethereum ve benzeri majör varlıklardaki fiyat hareketleri, yatırımcılar için fırsatlar yaratıyor. Bununla birlikte, en yüksek getiri oranını elde etmek için doğru yatırım kararları almak çok önemli. Spot piyasa, görece olarak risk seviyesi düşük olan bir alan olsa da özellikle vadeli (kaldıraçlı) işlem piyasaları riskin çok yüksek olduğu piyasalardır.

Boğa sezonunda yatırımcılar, zirve olarak gördüğü noktalarda satış yapabilir. Kâr satışı yapmak, ilk yatırım tutarına göre ciddi bir gelir ederek, kârı realize etmek anlamına geliyor. Bununla birlikte, boğa piyasasında tepe, yani dönüş noktasının neresi olacağını bilmek profesyonel bir analiz gerektirebilir. Her yatırımcı, boğa piyasasının bir düşüş, ayı piyasasının ise bir yükselişle sona ereceğini bilmeli. Teknik ve temel analizlerle, boğa piyasasında kâr elde etmek mümkündür.

Altcoin Nasıl Alınır?

Altcoin yatırımı, Bitcoin dışındaki tüm coinleri kapsıyor. Kendi blokzincirine sahip ya da farklı bir zincir üzerinde yer alan coin ve token’ler, boğa döneminde ciddi bir yükseliş içine giriyor. Bu süreçte altcoin satın almak için, en düşük komisyon oranı ile coin alım satımına olanak sunan Kucoin tercih edilebilir. Kucoin borsası, birçok farklı altcoin’i barındırması ile metaverse, NFT ve gameFi gibi yenilikçi alanlarda geliştirilmiş projelere yer veren bir adres. İşlem hacmine göre dünyanın ilk beş borsası içinde yer alan Kucoin, altcoin portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılara hitap ediyor.

Boğa Sezonunda Alt Coinler Ne Olur?

Alt coin’lerde fiyat hareketleri, her projenin kendine has gelişmeleri ile şekillenebiliyor. Ancak boğa ya da ayı piyasası gibi dönemlerde altcoin’lerde toplu bir yükseliş ya da düşüş de söz konusu olabilir. Boğa piyasası, altcoin’lerin çok sert bir şekilde yükseldiği dönemler olarak, yatırımcılara ciddi bir kâr potansiyeli sunuyor. Boğa piyasasında altcoin’lerin fiyatlaması agresif olmakta. Örnek vermek gerekirse, 2021’de Bitcoin, 10 bin dolar seviyelerinden 69 bin dolara yükseldi. Buna ek olarak AVAX 10 dolarlı seviyelerden 100 dolar düzeyini görmüştür.

DOGE, Elon Musk’ın desteklediği bir meme coin olması bakımından internet ekosisteminde çok öne çıkan bir coin. KuCoin’de DOGE coinin fiyatını ve yorumlarını okuyabilir DOGEUSDT paritesinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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Boğa Sezonu Yeni Coinler?

Boğa sezonunda en çok kazandıracak projeler içinde yeni çıkacak coin’ler yer alıyor. Yeni coin’ler, diğer kripto paralara nazaran getiri ortalaması yüksek projeler oluyor. GEM coin olarak adlandırılan potansiyelli coin’ler, yatırımcılar tarafından bir ‘cevher’ olarak görülüyor. GEM coin yatırımı yapmayı düşünenler için, 100X’e varan yükseliş potansiyelleri, finans piyasalarında harika bir fırsat sunuyor.

Boğa sezonunda ön plandaki yeni çıkacak coinler, bir sonraki boğa piyasasının yeni kripto para başarı öykülerini yazabilir. Boğa sezonunun ciddi getiri şansını kaçırmamak için, yeni çıkacak kripto paraları yakından takip etmek çok önemli.

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