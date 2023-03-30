Munderm Jel Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Munderm Jel, hafif ila orta şiddetli sivilcelerin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Hem iltihaplı hem de iltihapsız sivilcelerde etkilidir.

Munderm Jel Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Dermatoloğunuz Munderm Jel kullanmanızı önerdiyse muhtemelen sinir bozucu sivilcelerden muzdarip olmalısınız. Zira, içeriğindeki etkin maddelerinden biri olan eritromisin, makrolitler grubundan bir tür antibiyotik olup, sivilcelerin birincil suçlusu olan propionibacterium acnes bakterisine saldırarak çalışır. İsotretinoin ise A vitamininden türetilen ve sivilce tedavisi için kullanılan bir retinoid türüdür.

30 gramlık tüplerde satılan Munderm, hafif ila orta şiddetli sivilceler için yaygın olarak reçetelenir. Hem iltihaplı hem de iltihapsız sivilceler için kullanılması mümkündür.

Uyarı ve Önlemler

Hamileyseniz, hamile kalma planınız varsa veya bebeğinizi emziriyorsanız kullanmayın.

Egzama, rozasea (gül hastalığı) ve ağız çevresi cilt iltihabında kullanılmaz.

Güneş yanığı ve hasar almış hassas cilde sürmeyin.

Jeli kullandığınız süre boyunca güneş ışığına direkt maruz kalmaktan kaçının. Bu mümkün değilse, şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi gibi koruyucu önlemler alın.

Ağız içi, gözler, burun içine sürmeyin. Kazara bulaşırsa bol suyla yıkayın.

Tedavi sırasında durumunuz daha kötüye giderse veya uzun süreli ishal/karın krampları yaşarsanız kremin kullanımını kesip doktorunuzla konuşun.

Diğer kremlerle veya jellerle karıştırarak kullanmayın. Sivilce için kullandığınız başka ürünler veya topikal ilaçlar varsa doktorunuzu bilgilendirin.

12 yaşından küçük çocuklara uygulamayın.

Munderm Jel Nasıl Kullanılır?

Munderm Jel sorunlu cilde sürülmek suretiyle günde 1 veya 2 kez kullanılır. Bazı durumlarda toplam tedavi süresi 6 ila 8 hafta sürebilir. Bununla birlikte, doktor tavsiyesi olmadan 12 haftadan (3 ay) daha uzun süre kullanılmamalıdır.

Sivilceli alanı ve ellerinizi yıkayıp kurulayın.

İnce bir film tabakası olacak şekilde sivilcelerin üzerine yayarak sürün.

Kullanmanız gereken krem miktarı uygulayacağınız alanın büyüklüğüne bağlı olarak değişmekle birlikte, genel olarak her kullanım esnasında bezelye büyüklüğünde jel yeterli olmalıdır.

Kullanım sonrası cildinizde tahriş oluşursa nemlendirici kullanabilirsiniz.

Jeli sürdükten sonra ellerinizi yıkayın.

Kullanmayı unutursanız kaybı telafi etmek için çift doz (üstü üste 2 kat) jel sürmeyin. Hatırladığınız anda kullanın ancak diğer kullanım zamanı yaklaşmışsa bekleyin ve normal programdan devam edin.

Munderm Jel Yan Etkileri

Munderm jelin yan etkilerinden bazıları, uygulanan cilt bölgesinde ağrı, isilik, cilt iritasyonu, kuruluk, kızarıklık, soyulma/pullanma, yanma hissi ve kaşıntıdır. Daha nadir olarak, karın ağrısı, ishal, cilt renginde solma veya koyulaşma, güneş ışığına karşı hassasiyet, folikülit (kıl kökü iltihabı), kurdeşen veya yüz bölgesinde şişlik görülebilir.

Bu kremin faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuz tarafından reçetelendiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir istenmeyen etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz. Bu nedenle, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas alın. Kullanmadan önce kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okuduğunuzdan emin olun.

MUNDERM JEL 30 gramlık tüplerde eczanelerde satılır. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalı, dondurulmamalıdır. Kolaylıkla alev alabilen maddeler içerdiğinden ateşten, alevden ve sıcaktan uzak tutun.