Stilex Jel Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Stilex, güneş yanıkları, sivrisinek ısırıkları, böcek sokmaları, kurdeşen (ürtiker) ve birinci derece (yüzeysel) yanıklar için kullanılan jel formunda bir ilaçtır. Etken maddeleri (mepiramin maleat, lidokain hidroklorür ve dekspantenol) sayesinde kaşıntı önleyici, anestezik ve yenileyici etki gösterir.

Stilex Jel Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Stilex jel, kaşıntı ve hafif şiddetli ağrının eşlik ettiği cilt durumlarında kullanılan sürülebilir bir ilaçtır. Güneş yanıkları, sivrisinek ısırıkları, böcek sokmaları, kurdeşen (ürtiker) ve birinci derece (yüzeysel) yanıklarda yaygın olarak kullanılır. Ancak, burada bahsedilmeyen başka bir dermatolojik durum için de doktorunuz bu topikal ilacı reçetelendirmiş olabilir.

Stilex, üç ayrı etken maddenin (mepiramin maleat, lidokain hidroklorür ve dekspantenol) kombinasyonundan oluşur. Lidokain hidroklorür bölgesel uyuşma sağlayan lokal anesteziktir. Dekspantenol cildin iyileşmesini destekler, kaşıntıyı azaltır ve nemlendirir. Mepiramin maleat ise alerji, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve kaşıntılı cilt bozukluklarının semptomatik tedavisinde kullanılan bir antihistaminik ajandır.

Stilex Jel, sayılan üç aktif bileşene ek olarak, karbomer (karbopol 980), trietanolamin, benzalkonyum klorür, polisorbat, EDTA disodyum, oleum adonia ve saflaştırılmış su ihtiva eder.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

İçeriğindeki etken veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlıysanız kullanmamalısınız.

Bu ilaç kısa süreli tedavi içindir. 7 günden daha uzun süre kullanmamalısınız.

7 günlük kullanıma rağmen iyileşme görmüyor veya durumunuz daha kötüye gidiyorsa doktorunuzla konuşmalısınız.

Doktor tavsiyesi olmadan 2 yaşından küçük çocuklara uygulamamalısınız.

Gözler, ağız içi, burun içi ve vajina içi gibi mukoza zarlarının olduğu bölgelere sürmemeli, kazara bulaşırsa bol suyla yıkamalısınız.

Enfekte olmuş yaralara ve irinli/iltihaplı deri hastalığı olan bölgelere sürmemelisiniz. Bulaşıcı cilt hastalıklarında kullanmamalısınız.

Sivilceye iyi gelmez, sivilce kremi değildir. Sivilce (akne) üzerine sürmemelisiniz.

Gebelik kategorisi C’dir. Hamilelik veya emzirme (laktasyon) dönemindeyseniz kullanmadan önce doktorunuzun onayını almalısınız.

Stilex Jel Nasıl Kullanılır?

Kreminizi doktorunuzun veya eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

Stilex Jel günde birkaç kez kullanılır.

Jeli uygulamaya başlamadan önce ellerinizi yıkayın.

İnce bir film tabaka olacak şekilde sorunlu alana nazikçe sürün.

Genel bir kural olarak, uygulama esnasında avuç içinizin iki katı büyüklüğündeki bir bölgeye sürmek için parmak ucuna sıkabileceğiniz miktarda krem yeterli olmalıdır.

Tedavi ettiğiniz alan elleriniz değilse jeli sürdükten sonra ellerinizi yıkayın.

Stilex Jel Yan Etkileri

Stilex krem kullanan çoğu kişi rahatsız edici bir etkiyle karşılaşmaz. Ancak yine de diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi bazı kişilerde çeşitli yan etkilerin ortaya çıkması mümkündür. Uygulanan ciltte hafif kızarıklık, kaşıntı, iştah kaybı, halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve ishal bu ilacın hafifi yan etkileridir. Jelin kullanımın kesilmesiyle veya kullanılan miktarın azaltılmasıyla söz konusu istenmeyen etkiler kendiliğinden geçer.

Ciltte yaygın ve şiddetli kızarıklık ve kaşıntı, nefes alma güçlüğü, yüz, dudak, dil ya da boğazda şişme veya ani kan basıncı düşmesi ortaya çıkarsa Stilex’e karşı alerjiniz var demektir. Bu durumda jelin kullanımını derhal kesip acil servise başvurmalısınız.

Bu kremin faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuz tarafından reçetelendirildiğini unutmayın. Kullanımı sonrasında sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle kaşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz. Bu nedenle, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas alın. Kullanmadan önce kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okuduğunuzdan emin olun.

STİLEX %1.5 + %1.5 + %5 jel, 30 gramlık tüplerde eczanelerde satılır, reçetesiz olarak alınabilir. Raf ömrü 3 yıldır. Direkt güneş görmeyen 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.