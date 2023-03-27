Acnemix Jel Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Acnemix jel, sivilcelerin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan topikal bir ilaçtır. Etkin madeleri olan eritromisin ve benzoil peroksit sayesinde, sivilceye neden olan bakterilerle savaşır ve yeni sivilce oluşumunu önler.

Acnemix Jel Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Acnemix Jel, mevcut sivilcelerin tedavisi ve yeni sivilcelerin çıkmasının önlenmesi için kullanılan bir ilaçtır. İçeriğindeki etkin maddelerinden biri olan eritromisin, makrolitler grubundan bir tür antibiyotik olup, iltihaplı sivilcelerin birincil suçlusu olan propionibacterium acnes bakterisine saldırarak çalışır. Benzoil peroksit ise sivilceleri ve geride bıraktığı izleri gidermek veya önlemek amacıyla kullanılan kimyasal bir bileşiktir. P.acnes bakterisinin büyümesini engeller, ciltteki fazla yağı azaltır ve gözenekleri tıkayabilecek ölü hücrelerle birlikte siyah noktaları giderir.

Acnemix, cilt üzerine sürülmek suretiyle kullanılan bir ilaçtır. Kutuyu açtığınızda eritromisin, benzoil peroksit ve etil alkol olmak üzere üç farklı malzemeyle karşılaşacaksınız. Ayrıca, bunları karıştırmak için kullanacağınız plastik bir çubuk göreceksiniz. Acnemix jeli cildinize uygulamadan önce bu malzemeleri karıştırmanız gerekir. (Malzemelerin nasıl karıştırılacağını aşağıda açıkladık)

Acnemix jelin her bir gramı 30 mg (%3) eritromisin ve 50 mg (%5) benzoil peroksit isimli iki etken madde ihtiva eder. Ayrıca, dokusat sodyum, polioksil lauril eter, etil alkol, karbomer, metil salisilat, limon esansı, sodyum hidroksit ve saf su içerir.

Acnemix jel ciltte nasıl çalışıyor?

Acnemix, sivilcelerin yok edilmesi ve yenilerinin çıkmasının önlenmesi için etkili bir formüle sahiptir. Eritromisin ve benzoil peroksit kombinasyonundan oluşan bu formül, sivilcelere (akne) neden olan bakterileri öldürmenin yanı sıra söz konusu bakterilere karşı cildinizi daha az davetkar hale getirerek yeni sivilce oluşmasını engeller. Şimdi, bu iki etken maddenin temelde ne olduğuna ve nasıl çalıştığına bakalım…

Eritromisin

Makrolitler grubundan bir tür antibiyotik olan eritromisin iltihaplı sivilcelerin yaygın nedeni olan propionibacterium acnes’i öldürmekte etkilidir. P. acnes bakterisi, ciltteki yağ bezlerinin ürettiği sebumla beslenir. Yağ bezlerini tahriş eden, iltihaplandıran ve lekelere neden olan atık ürünlerle birlikte yağ asitleri üretir. Eritromisin, bakteri sayılarını kontrol altına alarak yağ bezlerinin iltihaplanmasını önler ve cildin iyileşmesini sağlar.

Benzoil peroksit

Sivilcelerle savaşmak konusunda etkinliği dünya genelinde kabul gören ve yaygın kullanılan kimyasal bir bileşik olan benzoil peroksit, p.acnes bakterisinin büyümesini engeller. Ayrıca ciltteki fazla yağı azaltır, gözenekleri tıkayabilecek ölü hücreleri ve siyah noktaları temizler.

Acnemix Jel Nasıl Uygulanır?

Acnemix, sivilceli cilt üzerine sürülerek kullanılan topikal bir tedavidir. İlacınızın kullanıma hazır hale gelmesi için öncelikle kutu içinden çıkan malzemeleri karıştırmanız gerekir. Bu işlemi jeli satın aldığınız eczacınıza yaptırabilirsiniz ancak ev ortamında hazırlamanız da mümkündür. Acnemix jelin hazırlanışı ve kullanımıyla ilgili detaylar için okumaya devam edin…

Acnemix jel hazırlanışı

Acnemix sivilce jeli, benzoil peroksit, eritromisin ve etil alkol içeren üç farklı malzemeden oluşur. İlk olarak, ”Eritromisin Tüp” yazılı kabı kapağını açmadan sallayarak tozun serbestçe hareket etmesini sağlayın. Ardından, içinde etil alkol olan flakonu açın ve tozun üzerine boşaltın. Tüpün kapağını kapatıp toz iyice çözünene kadar sallayarak karıştırın.

Karıştırdığınız bu çözeltiyi (eritromisin ve etil alkol), üzerinde ”Acnemix Jel” yazan kavanoza ekleyin ve kutu içinden çıkan plastik çubuğu kullanarak iyice (yaklaşık 2 ila 3 dakika) karıştırın. Homojen bir karışım olduktan sonra jeliniz kullanıma hazır hale gelmiş demektir.

Malzemeleri karıştırarak hazırladığınız jelinizin maksimum kullanım süresi 3 aydır (Hazırladığınız günden başlamak üzere 3 ay). Son kullanım tarihini unutmamak için kutunun üzerine etiket yapıştırıp hazırladığınız tarihi not edin. Kapağını sıkıca kapatın ve buzdolabında muhafaza edin ancak dondurmayın.

Acnemix jel cilde uygulanışı

Acnemix jeli uygulamaya başlamadan önce ellerinizi ve sivilceli cildinizi yıkayıp kurulayın.

Sivilceli cildi ince bir tabaka şeklinde kapatacak kadar jeli nazikçe sürün.

Jeli yalnızca sivilcelerin üzerine değil, sivilceden etkilenen tüm bölgeye uygulayın. Bu, yeni sivilcelerin çıkmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez kullanın.

Kremi sürdükten sonra ellerinizi yıkayın.

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz. 12 yaşından büyük ergenler için ise özel bir dozaj programı yoktur. Yetişkinlerdeki gibi (günde 2 kez) kullanılır.

Gözlerinize, ağız içine, burun deliklerinin içine, dudaklarınıza ve vajinanıza sürmeyin. Ek olarak, kesik, sıyrık, açık yara, güneş yanığı veya egzama gibi hasarlı/tahriş olmuş cilt üzerine uygulamayın.

Doktorunuz önermediyse, başka bir sivilce kremini veya jelini Acnemix ile aynı anda kullanmayın. Farklı sivilce formüllerini aynı anda uygulamak, ciltte tahriş oluşturabilir ve yan etki riskini artırabilir.

Bu jeli ne kadar süre boyunca kullanmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

Acnemix Jel Yan Etkileri

Acnemix’in yan etkilerinden bazıları, ciltte kuruluk, döküntü, kaşıntı, pullanma ve yüz bölgesinde şişliktir. Bunlar jelin hafif yan etkileri olup kullanımını kesmenizi gerektirmez. Bununla birlikte, yan etkilerin görülme olasılığı özellikle hassas cilde sahip olan kişilerde daha yüksektir. Yan etkileriniz şiddetliyse kullanımını kesip doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Bu jelini kullanan çoğu kişide ciddi yan etkiler ortaya çıkmaz. Ciddi istenmeyen etkiler son derece nadirdir ve genellikle ilacın içeriğindeki bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda görülür. Vücudunuzun geneline yayılan kızarıklık, döküntü veya özellikle dil ve boğaz gibi solunumu etkileyebilecek bir alerjik reaksiyon belirtisi gözlemlerseniz acil servise başvurun. Bu kremin faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuz tarafından reçetelendiğini unutmayın.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz. Bu nedenle, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas alın. Kullanmadan önce kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okuduğunuzdan emin olun.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Acnemix Jel

Acnemix jelin gebelikteki olası risklerini gösteren yeterli klinik çalışmalar yapılmamıştır. Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi hamilelik dönemi boyunca temkinli davranılmalı ve doktor onayı olmadan kullanılmamalıdır. Hamileyseniz veya hamilelik şüpheniz varsa Acnemix kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

Bu jelin etkin maddelerinden biri olan eritromisin bir tür antibiyotiktir ve az miktarda da olsa anne sütüne geçebilir. Emzirme (laktasyon) döneminde, bebek için oluşturabileceği potansiyel riskleri gözardı edilmemeli ve dikkatli olunmalıdır. Bebeğini emziren bir anneyseniz Acnemix kullanmadan önce doktorunuzla konuşun.

ACNEMİX %5 + %3 jel 46,6 g, raf ömrü 2 yıldır (karıştırılmamış). Ancak, kutu içinden çıkan malzemeler karıştırıldıktan sonra 3 ay içinde kullanılmalıdır. Karışımın ardından ağzı sıkıca kapalı bir şekilde buzdolabında (2 ila 8 derece arasında) saklanmalı ancak dondurulmamalıdır.