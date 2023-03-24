Eumovate Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Eumovate krem, topikal kortikosteroidler sınıfına dahil bir ilaçtır. Egzama, temas alerjisi, sedef hastalığı ve böcek ısırığı reaksiyonları gibi kızarıklığın, kaşıntının, şişliğin veya pullanmanın eşlik ettiği cilt rahatsızlıklarında kullanılır.

Eumovate Merhem Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Eumovate krem, topikal kortikosteroidler grubunun bir üyesidir. Belirli cilt sorunlarının neden olduğu kaşıntı, şişlik, kızarıklık, pul pul döküntüler veya tahriş gibi rahatsız edici semptomları gidermek için kullanılır. Yaygın olarak, egzama, sedef hastalığı ve temas alerjisi dahil steroid ilaçlara yanıt veren cilt durumları için reçetelenir. Ancak, burada bahsetilmeyen başka bir dermatolojik rahatsızlık için de doktorunuz bu kremi kullanmanızı önermiş olabilir.

Eumovate merhem, 25 ve 50 gramlık tüplerde satışa sunulur. Etken madde olarak %0,05 klobetazon 17-bütirat içerir. İçeriğinde ayrıca likit ve beyaz yumuşak parafin bulunur.

Eumovate krem kortizonlu mu?

Evet, bu merhem kortizonludur. Eumovate kremin etkin maddesi olan klobetazon 17-bütirat, kortikosteroidler veya kısaca steroidler olarak adlandırılan ilaç sınıfına dahildir. Topikal steroid ilaçlar, ciltte alerjiye neden olan bazı kimyasal habercilerin üretimini bloke ederek çalışır ve kızarıklık, tahriş, şişlik, pullanma veya kaşıntı gibi rahatsız edici semptomları giderir.

Burada bilinmesi gereken önemli bir nokta, çoğu durumda steroid ilaçların altta yatan durumu tedavi etmediği, semptomları gidererek geçici olarak rahatlama sağladığıdır. Örneğin, egzamanın neden olduğu kaşıntı ve kızarıklık gibi semptomları ortadan kaldıracak ancak muhtemelen egzamanızı tamamiyle yok etmeyecektir.

Uyarı ve Önlemler

Suçiçeği, uyuz, uçuk ve sivilce dahil olmak üzere, mayaların, mantarların, bakterilerin, virüslerin veya parazit enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaz. Ayrıca, perioral dermatit, vücut çatlakları, gül hastalığı (rosacea), balık derisi hastalığı, yaralar ve ülserli cilt lezyonları için kullanılmamalıdır.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanmadan önce doktor bilgilendirilmeli, doktorun onay verdiği durumlarda fayda sağlayabilecek minimum miktar ve en kısa süreli tedavi hedeflenmelidir.

Bu krem uzun süreli kullanım için değildir. Maksimum 1 ay kullanılmasına rağmen iyileşme olmadıysa doktorla görüşülmelidir.

Çocuklarda kullanımı mecburi ise fayda sağlayabilecek en düşük miktar uygulanmalı ve toplam tedavi süresi 7 günü geçmemelidir.

Kremin etkin maddesine veya içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı duyarlılığı olanlar kullanmamalıdır.

Uzman biri söylemedikçe yüz bölgesine sürülmemelidir.

Gözlerle ve göz kapaklarıyla temasından kaçınılmalıdır.

Eumovate Krem Nasıl Kullanılır?

Merheminizi doktorunuzun veya eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

Eumovate krem günde 1 veya 2 kez, iyileşme sağlanana dek 1 ay (4 hafta) boyunca kullanılır. Bu sürenin ardından kullanım sıklığı azaltılır veya daha az güçlü bir ilaçla tedaviye devam edilir.

Durumunuz kötüleşirse veya 2 ila 4 hafta içinde iyileşme olmazsa doktorunuzla konuşun. Bu durumda tanı yeniden gözden geçirilmelidir.

Lezyon kontrolü sağlandıktan sonra tedavi azaltılarak kesilmelidir ve idame tedavi olarak bir yumuşatıcı kullanılmalıdır.

Uygulama esnasında sorunlu cilt alanına az miktarda kremi ovalarak sürün. İnce bir film tabakası şeklinde krem katmanı olması yeterlidir.

Tedavi ettiğiniz alan elleriniz değilse, uygulama sonrasında ellerinizi yıkayın.

Doktorunuz söylemedikçe kremi sürdüğünüz alanı sargıyla veya bandajla kapatmayın.

EUMOVATE Krem Yan Etkileri

Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi Eumovate merhemin de bazı yan etkileri olabilir. Yanma hissi, kaşıntı, aşırı kıllanma, kılcal damarların belirgin hale gelmesi veya cilt renginde değişiklik olabilir. Bununla birlikte, uzun süreli tedavi, ilacın uygulanmasından sonra üzerinin kapatılması, geniş vücut alanlarına uygulama, çocuklarda kullanım, koltuk altı, yüz veya genital bölge gibi kıvrımlı ya da hassas bölgelere uygulama yan etki riskini artırabilen faktörlerdir.

Ek olarak, uzun süre kullanılması cildinizi inceltebilir veya çatlaklara neden olabilir.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

EUMOVATE %0,05 merhem 25 ve 50 gramlık tüplerde eczanelerde satılır. Direkt güneş görmeyen 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.