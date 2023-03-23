Viamed Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Viamed 100 mg film kaplı tablet, erektil disfonksiyon bozukluğu veya halk arasında iktidarsızlık olarak adlandırılan sertleşme sorununu gidermek için kullanılan bir ilaçtır. İlacın etken maddesi olan sildenafil sitrat, erkek cinsel organına giden kan akışını artırmak suretiyle, ereksiyon oluşmasına ve bunu sürdürmesine yardımcı olur.

Viamed Nedir, Ne İçin Kullanılır?

İktidarsızlık, erektil disfonksiyon bozukluğu veya kısaca ED, erkek cinsel uzvunun (penis) cinsel münasebete girebilecek kadar sertleşmemesi durumudur. Viamed, etkin maddesi sildenafil sayesinde, erkek cinsel organına giden kan akışını artırarak sertleşme sorununu giderir. Bununla birlikte, iktidarsızlığı kökten çözen bir tedavi değil, kullanıldığı zamanlarda geçici olarak sertleşme sorununu gideren bir ilaç olduğunu bilmek önemlidir.

Viamed, mavi renkli ve kare şeklinde tabletlerdir. Her kutuda 2, 4 veya 8 adet tablet bulunur. Sildenafil sitrata ek olarak içeriğinde bulunan diğer maddeler, mikrokristalin selüloz, kolloidal susuz silika, susuz kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, polivinil alkol, makrogol, titanyum dioksit (E171), talk, indigo karmin alüminyum lake (E132) ve dikalsiyum fosfattır.

Bu İlacı Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

Viamed kadınlarda kullanılmaz/kadınlarda işe yaramaz.

HIV, Hepatit B, Frengi (sifiliz) veya Gonore (bel soğukluğu) gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korumaz.

Kalp ve tansiyon hastalıkları başta olmak üzere herhangi bir rahatsızlığınız varsa doktorunuzun onayını almadan kullanmamalısınız.

Kullanmakta olduğunuz başka ilaç(lar) varsa, sildenafil ile etkileşime girip girmeyeceğini öğrenmek için doktorunuza danışmalısınız. (Ketokonazol veya itrakonazol gibi mantar ilaçları da buna dahildir) Sildenafil’i nitratlı bir ilaçla birlikte almak kan basıncında ani ve ciddi düşüşe neden olabilir.

18 yaşından küçüklerde kullanılmaz.

Çoğu kişi için 25 veya 50 mg yeterli olacaktır. Başlangıçta, mümkün olan en düşük dozla başlamanız tavsiye edilir. İlacınız 100 mg’lık tablet ise ikiye, üçe veya dörde bölerek küçük dozajlarda başlayın. Sonuçtan memnunsanız küçük dozla devam edin aksi halde biraz daha artırın (örneğin, 25 mg’dan 50 mg’a geçin)

Bu ilacın önerilen en yüksek dozu 100 mg’dır. En yüksek doz günde yalnızca 1 kez alınabilir. 100 mg’dan daha fazla alınması, ilacın etkinliğini artırmadığı gibi yan etki riskini artıracaktır. Bu nedenle, önerilen dozu aşmamalısınız.

Greyfurt suyu sildenafil ile etkileşime girebilir ve istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Bu ilaçla birlikte greyfurt yenilmesi veya suyunun içilmesi önerilmez.

Viamed’in işe yaraması için cinsel olarak uyarılmanız gerekir.

Viamed 100 mg Nasıl Kullanılır?

Viamed genellikle ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışın. Uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

Viamed tablet ağızdan (oral) alınır.

Tableti bir bardak suyla yutabilirsiniz veya toz haline getirerek suyla birlikte içilebilirsiniz.

Cinsel münasebetten en az 30 dakika, ancak en fazla 4 saat önce alın (en etkili olan 1 saat öncesidir).

Günlük alınabilecek maksimum doz 100 mg’dır. Bununla birlikte, 25 veya 50 mg gibi daha düşük dozlarla başlamanız tavsiye edilir.

Viamed yalnızca cinsel uyarılma meydana geldiğinde ereksiyon olmanıza yardımcı olabilir.

Bilinen bir hastalığınız varsa veya başka ilaçlar kullanıyorsanız Viamed kullanmadan önce eczacınıza veya doktorunuza danışın.

Viamed Yan Etkileri

Viamed gibi Sildenafil içeren ilaçlar (Viagra dahil) bazı yan etkilerle ilişkilendirilmiştir. Bunlardan en yaygın olanı, sıcaklık basması, yüz kızarması, baş ağrısı, tansiyon düşmesi/yükselmesi ve burun tıkanıklığı/kuruluğudur.

Daha seyrek görülen yan etkilerinden bazıları ise çarpıntı, nefes darlığı, kas/sırt ağrısı, görme bozukluğu, kulak çınlaması, bulantı, kusma, sersemlik, sinirlilik, uyku bozuklukları, göğüs ağrısı, kalp atım hızında artış ve reflüdür. Herhangi bir ciddi yan etkiyle karşılaşırsanız ilacın kullanımını kesip doktorunuzla konuşun.

4 saatten uzun süren sertleşmeye priapizm denir. Sildenafil kullanımı sonrası nadir olarak priapizm rapor edilmiştir. İlacı kullandıktan sonra priapizm meydana gelirse (erekte haliniz 4 saattir devam ediyorsa) medikal yardım almalısınız.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz. Bu nedenle, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas alın. Kullanmadan önce kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okuduğunuzdan emin olun.

Viamed Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VİAMED tablet hakkında merak edilen bazı soruların cevaplarına aşağıda yer verilmiştir. Aklınıza takılan veya şüpheye düştüğünüz konular varsa doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Viamed’in etken maddesi Sildenafil nedir?

Sildenafil, Viagra’da dahil olmak üzere erektil disfonksiyon bozukluğu için kullanılan ilaçların etken maddesidir. Erkek cinsel bölgesine kan akışını artırmak suretiyle çalışır.

Viamed’i aç karnına mı, tok karnına mı almalıyım?

Her iki şekilde de alınabilir. Ancak en iyi etki aç karnına alındığında görülür. Tok karnına alındığında ilacın etkisini göstermesi gecikebilir veya azalabilir. Ek olarak, alkolle birlikte alınması ilacın etkinliğini azaltabilir.

Viamed’in rengi ve tadı nasıl?

Viamed, diğer ereksiyon haplarının büyük çoğunluğu gibi mavi renktedir. İlacı hemen yutmadan bir süre ağzınızda erimesini beklerseniz veya çiğnerseniz (buna gerek yoktur) acımsı bir tat alacaksınız. Güzel bir tadı olduğu söylenemez ancak bir bardak su ile tableti yutarsanız muhtemelen tadını almayacaksınız. Ek olarak, tableti ezerek toz haline getirip suyla içmeniz de mümkündür.

Benim için uygun olan dozaj nedir?

Sizin için uygun olan dozajı doktorunuz belirleyecektir. Ancak, çoğu erkek için 25 veya 50 mg yeterli olmalıdır. Mümkün olan en az dozajla başlamanız tavsiye edilir. Gün içinde alınabilecek maksimum miktarın 100 mg olduğunu unutmayın.

Etkisi ne kadar sürecek?

İlacı aç karnına aldığınızda yaklaşık 15 ila 20 dakika sonra etkisini göstermeye başlayacaktır (Cinsel olarak uyarılmanız şartıyla). Ancak, en iyi etki ilacın yutulmasından 1 saat sonra görülür. Yapılan klinik çalışmalarda etki süresinin ise 4. ve 5. saate kadar devam ettiği gözlemlenmiştir.

Kadınlar Viamed alırsa ne olur?

Viamed, erkeklerin kullanımına yönelik tıbbi bir tedavidir ve erkek penisine kan akışını artırarak çalışır. Teorik olarak düşünüldüğünde, kadın cinsel organına da akışı artırarak daha fazla duyarlılığı ve uyarılmayı sağlayabilir. Ancak, bunlar tamamiyle varsayımdan ibarettir ve Sildenafil’in bu amaca yönelik kadınlarda kullanımı onaylanmamıştır. Sonuç olarak, Viamed kadınlarda kullanılmamalıdır.

Erektil Disfonksiyon (iktidarsızlık) Neden Olur?

İktidarsızlığın birçok olası nedeni vardır ve bunlar hem fiziksel hem de duygusal koşulları içerebilir. Bunlardan bazıları:

Tiroid, kalp, şeker, böbrek, karaciğer ve tansiyon rahatsızlıkları

Obezite

Kolesterol

Düşük testosteron seviyeleri

İlerleyen yaş

Sigara ve alkol bağımlılığı

Yaralanma veya ameliyat nedeniyle pelvik bölgede hasar

Peyronie hastalığı

Uyku bozuklukları

Bazı ilaçların yan etkileri

Epilepsi

Stres, endişe, kaygı, depresyon, performans konusunda yetersilik kaygısı, ikili ilişkilerdeki sorunlar

VİAMED 100 mg film kaplı tablet reçetesiz olarak eczanelerden satın alınabilir. Direkt güneş görmeyen 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.