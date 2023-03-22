Vectavir Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Vectavir krem, herpes labialis isimli virüsün neden olduğu uçukları tedavi etmek için kullanılan antiviral bir ilaçtır. Kremin etken maddesi olan pensiklovir, virüslerin çoğalmasını engeller, ağrı-kaşıntı gibi semptomları azaltır ve uçuğun daha hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.

Vectavir Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Vectavir, herpes labialis adı verilen virüsün neden olduğu uçukların tedavisi için kullanılan krem formunda antiviral bir ilaçtır. Antiviraller, virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan ajanlardır.

Vectavir kremin etken maddesi olan pensiklovir, herpes labialis virüsünün neden olduğu dudak ve ağız çevresinde çıkan uçukların daha hızlı iyileşmesinde ve uçuğa bağlı olarak gelişen ağrı, sızı, kaşıntı gibi rahatsız edici semptomların giderilmesinde etkilidir.

Vectavir, içerisinde 2 gramlık tüpler bulunan karton kutularda satışa sunulur ve kremin her 1 gramı 10 miligram pensiklovir ihtiva eder. Kahverengimsi renk tonuna sahip bu kremin içeriğinde ayrıca, beyaz yumuşak parafin, sıvı parafin, setostearil alkol, propilen glikol, makrogol setostearil eter, kırmızı demir oksit, sarı demiroksit ve saflaştırılmış su bulunur.

Bu Kremi Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

Uçuklar, kırmızı, şiş ve ağrılı yaralara neden olabilen, bir veya daha fazla sayıda ortaya çıkabilen bir enfeksiyon türüdür ve başkalarına kolayca bulaşarak yayılabilir. Vectavir krem uçuk tedavisinde etkili olsa da uçukların yayılmasını engellemez. Uçuğunuz varsa ve bu ilacı kullanıyor olsanız bile tamamiyle iyileşene kadar başkalarıyla yakın fiziksel temastan (öpüşmek veya oral cinsel münasebet gibi) kaçının.

Öpüşmek gibi doğrudan temasa ek olarak, aynı bardaktan su içmek, yıkanmamış kaşık, çatalın ya da tıraş jiletini (makinesini) kullanmak, ortak havlu kullanmak, ruj veya dudak balsamı gibi ürünleri ortak kullanmak da uçuk virüsünün bulaşmasına neden olan faktörlerden bazılarıdır.

Herpes labialis virüsü uzun süre boyunca inaktif kalır. Ancak, grip, soğuk algınlığı, güneşe uzun süre maruz kalma, adet dönemi, zayıf bağışıklık sistemi, ateş veya stres/depresyon gibi etkenler sonucunda tetiklenerek uçuk çıkmasına neden olur.

Vectavir krem yalnızca dudaklarda ve ağız çevresinde ortaya çıkan uçuklarda kullanılır. Dudak içine, burun içine, ağız içine, cinsel bölgeye, gözlere ve göz çevresine sürülmez.

Hamilelik ve emzirme (laktasyon) döneminde doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Gebeler ve emziren anneler yalnızca doktorları uygun görürse kullanabilir.

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.

Vectavir Krem Nasıl Kullanılır?

Vectavir kremden en iyi etkiyi görmek için uçuğun ilk belirtileri ortaya çıktığında kullanılmaya başlanması tavsiye edilir. Ancak, uçuğun tamamiyle ortaya çıktığı (kabarcıkların geliştiği) dönemde de kullanılabilir.

Vectavir uçuk kremi, 2 saat aralıklarla (gün içinde yaklaşık 8 kez) kullanılır.

Toplam kullanmanız gereken süre 4 gündür. 4 gün kullanmanıza rağmen iyileşme olmazsa veya durumunuz daha kötüye giderse doktorunuzla konuşmalısınız. Bu durumda tanının yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir.

Kremi uygulamaya başlamadan önce ve sonrasında ellerinizi su-sabunla yıkayıp kurulayın.

Uçuğun üzerini kapatacak kadar kremi parmak ucuna alıp nazikçe sürün.

Kremi sürdükten hemen sonra, yüzünüzü yıkamak, banyo yapmak, duş almak veya yüzmek gibi ilacı cildinizden uzaklaştırabilecek şeylerden kaçının.

En iyi sonucu almak için önerilen süre boyunca düzenli kullanmaya özen gösterin.

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz. 12 yaşından büyük ergen gençler ve yaşlılar için ise özel bir dozaj programı yoktur. Yetişkinlerdeki gibi (uyanıkken 2 saatte bir – 4 gün boyunca) kullanılır.

Vectavir Krem Yan Etkileri

Uygulanan alanda uyuşukluk, yanma hissi ve batma hissi Vectavir’in hafif yan etkileridir. Genel olarak hafif yan etkiler ilacın kullanımını kesmenizi gerektirmez. Ancak, sizi rahatsız edecek kadar şiddetli seyrediyorsa doktorunuza söyleyin.

Deri döküntüleri, ciltte iltihaplanma, kurdeşen, yüzde, dudaklarda veya dilde şişme gibi alerjik reaksiyonlar, bu ilacın nadir görülen ancak ciddi yan etkilerdir. Söz konusu ciddi yan etkileriniz ortaya çıkmışsa Vectavir’e karşı alerjiniz var demektir. Bu durumda derhal ilacın kullanımını kesip doktorunuzla konuşun.

Bu ilacın size olan faydalarının, olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirdiğini unutmayın. Vectavir kullanan çoğu kişide ciddi bir istenmeyen etki ortaya çıkmaz. Ancak yine de sizi rahatsız eden herhangi bir durumla karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla iletişime geçin.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz. Bu nedenle, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas alın. Kullanmadan önce kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okuduğunuzdan emin olun.

Uçuk Kendiliğinden Geçer mi?

Çoğu durumda evet. Uçuklar genellikle en geç iki hafta içinde kendiliğinden geçer. Bununla birlikte, iyileşme süresini kısaltmak için eczalerde satılan birçok krem vardır. Bunlardan bazıları, Aklovir krem, Asiviral krem (asiklovir), Vectavir krem (pensiklovir) ve valasiklovir, famsiklovir içeren diğer kremlerdir. Söz konusu antiviral preparatlar, uçuğunuzun daha hızlı iyileşmesini sağlayabilir ve ayrıca uçuk nedeniyle ortaya çıkan semptomları azaltabilir. Ancak yine de herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuzun onayını almanız gerektiğini unutmayın.

VECTAVIR %1 Krem eczanelerde satılır. Direkt güneş görmeyen 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde orijinal ambalajında saklanmalıdır.