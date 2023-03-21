Magnis Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Magnis krem, sivilceler de dahil olmak üzere çeşitli cilt enfeksiyonlarında kullanılan topikal bir ilaçtır. Kremin etken maddesi nadifloksasin, bir tür antibiyotik olup enfeksiyona yol açan bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını engelleyerek öldürür.

Magnis Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Doktorunuz, Magnis Krem kullanmanızı tavsiye ettiyse muhtemelen sinir bozucu sivilcelerden (akne vulgaris) veya bakterilerin neden olduğu yüzeysel bir cilt enfeksiyonundan muzdarip olmalısınız. Zira, bu kremin etkin maddesi olan nadifloksasin, florokinolonlar sınıfına ait geniş spektrumlu bir antibiyotiktir ve bakterilerin hayatta kalması için gerekli olan temel proteinlerin sentezini engelleyerek çalışır.

Magnis krem yaygın olarak sivilce tedavisi için kullanılır. Ek olarak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bakterilerin neden olduğu çeşitli cilt enfeksiyonlarında etkilidir. Ancak, burada belirtilmeyen bakteri kaynaklı başka bir dermatolojik durum için de doktorunuz bu kremi reçetelendirmiş olabilir.

Sivilce (akne vulgaris)

Siyah noktalar

Folikülit (kıl kökü iltihaplanması)

İmpetigo (genellikle çocuklarda görülen bakteri kaynaklı ve bulaşıcı bir deri enfeksiyonu)

Sycosis vulgaris (çene veya sakal bölgesinde kronik bir enfeksiyon)

Enfekte olmuş atopik dermatit

Enfekte olmuş yaralar

Çıban

Beyaz renkli bu antibiyotik kremin her 1 gramında 10 miligram nadifloksasin bulunur. Ayrıca, benzalkonyum klorür, yumuşak ve sıvı parafin, stearil ve setil alkoller, polioksietilen 20 ve 02 setil eterler, gliserin, dietanolamin, disodyum EDTA, sodyum hidroksit ve saflaştırılmış su ihtiva eder.

Uyarı ve Önlemler

Kremin etken maddesine veya içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlıysanız kullanmayın.

14 yaşından küçük çocuklarda kullanmayın.

Gözlere, dudaklara, ağıza ve burun içine sürülmez. Kazara bulaşırsa bol suyla yıkayın.

Kremin sürüldüğü alanın direkt güneş ışığına maruz bırakılmaması tavsiye edilir. Uygulama sonrası güneşlenmekten veya solaryum gibi yapay güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçının.

Açık yaraların üzerine sürmeyin.

Uygulamanın ardından cildinizde kabarcık, kist veya kaşıntı oluşursa kullanımını kesip doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç yalnızca cilt üzerine sürülerek kullanılması içindir. Hiçbir suretle yenilmez, içilmez veya herhangi bir sıvıya karıştırılarak ağızdan alınmaz.

Magnis krem sivilce ve siyah noktaların tedavisinde etkilidir ancak sivilcelerin geride bıraktığı izleri veya çukurları geçirmez.

Magnis Krem Nasıl Kullanılır?

Magnis kremi doktorunuzun veya eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik herhangi bir bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin…

Magnis krem sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez kullanılır.

Tedavi süresi yaklaşık 2 aydır (8 hafta). İlk günlerde iyileşme görmüş olsanız bile istenilen sonucu elde etmeden ilacınızın kullanımını yarıda kesmeyin.

Kremi uygulamaya başlamadan önce ellerinizi ve sorunlu alanı yıkayıp kurulayın.

İnce bir film tabaka olacak şekilde kremi yayarak nazikçe sürün.

Kremi sürdükten sonra ellerinizi yıkayın (tedavi ettiğiniz alan elleriniz değilse).

Kreminizi önerilenden daha sık veya daha fazla miktarda kullanmayın. Fazla veya sık aralıklarla kullanmak, daha hızlı bir iyileşme sağlamayacağı gibi kızarıklık ve tahriş gibi yan etki riskini artırır.

14 yaşından küçük çocuklara uygulamayın. 14 yaşından büyük ergenler ve yaşlılar için ise özel bir dozaj programına gerek yoktur. Yetişkinlerdeki gibi (günde 2 kez) kullanılır.

Magnis Krem Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

MAGNİS %1 krem hakkında merak edilen bazı soruların cevaplarına aşağıda yer verilmiştir. Aklınıza takılan veya şüpheye düştüğünüz konular varsa doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Magnis krem kortizonlu mu?

Hayır, Magnis krem kortizon içermez. Etken maddesi nadifloksasin, florokinolon sınıfına ait geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Bakteri sentezi ve replikasyonundan sorumlu olan DNA-giraz enzimini inhibe ederek çalışır.

Magnis krem lekelere ve sivilce izlerine iyi gelir mi?

Bu kremin kullanım amacı, ciltte enfeksiyone neden olan bakterilerin öldürülerek tedavinin sağlanmasıdır. İltihaplı sivilceleri ve siyah noktaları geçirmekle birlikte, sivilcelerin geride bıraktığı izleri, çukurları veya lekeleri gidermez.

Magnis krem kaç günde etki eder?

Magnis kremin tipik tedavi süresi 2 aydır. Kullanan çoğu kişi ilk günlerde iyileşme belirtilerini gözlemler. Ancak, tam anlamıyla istenilen sonuç elde edilene kadar kullanımına devam edilmelidir.

Diğer sivilce ilaçlarıyla birlikte kullanabilir miyim?

Evet, kullanabilirsiniz. Ancak, ciltte soyma etkisi bulunan ürünlerle veya ilaçlarla birlikte kullanıldığında tahriş olasılığının artabileceği bilinmelidir.

Magnis krem muadili var mı?

Evet, var. Aynı etken maddeye (nadifloksasin) sahip Nadixa krem ve Aknefloks krem bu ilacın muadillerinden bazılarıdır.

Hamilelikte ve emzirme döneminde kullanılır mı?



Hamileyseniz veya hamilelik şüpheniz varsa Magnis kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Doktorunuz, durumunuzu değerlendirerek risk/fayda mukayesesi yapacak ve size uygun tedaviye karar verecektir.

Magnis kremin etkin maddesi olan nadifloksasinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle, bebeğini emziren bir anneyseniz bu kremi kullanmamalısınız.

Magnis Krem Yan Etkileri

Nadifloksasin genellikle cilt tarafından iyi tolere edilen ve çoğu kişide ciddi bir yan etkiye neden olmayan bir antibiyotiktir. Ancak yine de bazı kişilerde yanma hissi, hafif tahriş, kuruluk, kaşıntı, kızarıklık ve uygulanan alanda cilt rengi değişikliği gibi hafif yan etkilerin ortaya çıkması mümkündür.

Söz konusu istenmeyen etkilerin çoğu tıbbi müdahale gerektirmez ve zamanla kendiliğinden geçer. Bununla birlikte, belirtilen etkiler sizi rahatsız edecek şiddetteyse, zamanla azalmıyorsa veya giderek şiddetleniyorsa doktorunuzla ya da eczacınızla konuşun.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz. Bu nedenle, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas alın. Kullanmadan önce kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okuduğunuzdan emin olun.

Magnis %1 Krem 30 gramlık tüplerde eczanelerde satılmaktadır. Direkt güneş görmeyen 20 ila 25 derece arasındaki oda sıcaklığında, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalı, dondurulmamalıdır.