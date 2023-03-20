Tre Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Tre krem, sivilce tedavisinde kullanılan topikal bir ilaçtır. Kremin etkin maddesi olan tretinoin (retinoik asit) cilt hücrelerinin yaşam döngüsünü hızlandırarak çalışan A vitamininin sentetik bir formudur.

Tre Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Tre krem, genellikle hafif ila orta şiddetli sivilce (akne) tedavisi için kullanılır. Ek olarak, balık pulu hastalığında, ayaklar gibi deri kalınlaşması olan bölgelerde, güneşin zararlı ışınlarının neden olduğu yüzdeki ince kırışıklıklarda, koyu lekelerde veya pürüzlü cildi tedavi etmek için doktor tarafından reçetelenebilir. Ancak, yaşlılıktan kaynaklanan derin çizgiler gibi daha belirgin kırışıklıklarda veya çukurlarda işe yaramaz.

Tre krem geniş kapsamlı bu maharetini etken maddesi olan retinoik asite (tretinoin) borçludur. A vitamininin laboratuvar ortamında üretilmiş bu sentetik formu, yaygın bilinenin aksine cildi besleyerek değil, tahriş ederek çalışır. Peki ama bu nasıl mümkün olabiliyor?

Retinoik asit cilt hücrelerinin yaşam döngüsünü hızlandırır. Böylelikle, daha hızlı bölünmelerini ve daha hızlı ölmelerini sağlamış olur. Sonuç olarak, daha yeni, daha sağlıklı hücreler eskilerinin yerini alır. Elbette bu durum, fazla kullanımının cilde zarar verebileceği konusunu gündeme getirir. Bu nedenle, önerilenden daha fazla miktarda ve daha uzun süre boyunca kullanmamak önemlidir.

Tre kremin her 1 gramında 0.5 mg tretinoin (retinoik asit veya Retin-A) bulunur. Ayrıca, isopropil miristat, karbopol 974P, polisorbat 80, gliserol, orta zincirli trigliseritler, hafif likit vazelin, butilhidroksitoluen, butilhidroksianisol, metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoate, sodyum hidroksit ve saf su ihtiva eder.

Uyarı ve Önlemler

Tre krem, Acnelyse krem ve Tretin krem gibi retinoik asit içeren preparatların uygulaması sonrasında direkt güneşe çıkılması önerilmez. Bu nedenle akşam yatmadan önce kullanmak en iyisidir. Ayrıca, bu kremi sürdükten sonra tahriş edici olabileceğinden aşırı rüzgarlı veya çok soğuk havalardan kaçının. Cildinizde güneş yanığı varsa ilacı kullanmadan önce tamamen iyileşmesini bekleyin. Kremi sürdüğünüz bölgeye ağda gibi tahriş edici tüy alma yöntemlerini uygulamaktan kaçının. Egzamanız varsa kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin. Tre Krem cildi tahriş ederek yenileyen bir tedavi olduğundan, kurutucu veya soyucu etkisi olan diğer ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır. Aksi halde aşırı tahrişe neden olabilir. Bunlardan bazıları, benzoil peroksit, kükürt, alkol, alfa hidroksi asit ve salisilik asit içeren ürünlerdir. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz. 12 yaşından büyük ergenler ve yaşlılar için özel bir dozaj programı yoktur. Yetişkinlerdeki gibi günde 1 kez kullanılır. Hamilelerin ve bebeğini emziren annelerin kullanması önerilmez. Hamileyseniz, hamilelik şüpheniz varsa veya emzirme (laktasyon) döneminde olan bir anneyseniz bu kremi kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

Tre Krem Nasıl Kullanılır?

Tre kremi uygulamadan önce cildinizde makyaj varsa tamamiyle temizlediğinizden emin olun (sivilceler yüzünüzdeyse). Ellerinizi ve sivilceli cildinizi yıkayıp kurulayın. Ardından aşağıdaki adımları uygulayın…

Tre krem günde 1 kez (akşamları yatmadan önce) kullanılır. (Tretinoin içeren preparatların uygulanmasının ardından güneşe çıkılması tahrişe neden olabileceğinden akşam uygulanmalıdır)

Sorunlu bölgeyi ince bir tabaka halinde kapatacak şekilde (genellikle bezelye büyüklüğü yeterlidir) nazikçe sürün.

Krem cildiniz tarafından hızla emilmelidir. Sürdükten sonra emilmeyen kalıntılar görüyorsanız, gelecek sefere biraz daha az miktarda uygulayın.

Gözlere, burun deliklerinin içine, ağız içine ve dudakların iç kısmına sürülmez. Kazara bulaşırsa bol suyla yıkayın.

Tre Krem Ne Zaman Etkisini Gösterir?

Tre kremin etkin maddesi olan tretinoin (Retin-A) sivilce tedavisinde oldukça etkilidir ancak yine de düzenli olarak belirli bir süre kullanmanız gerekir. Bu kremi kullanan çoğu insan 2 ila 3 hafta içinde olumlu sonuçları görür. Fakat, herkesin cildi ilaca karşı aynı sürede etki vermeyeceğinden, bazı kişilerde olumlu sonuçların görülmesi 6 hafta veya biraz daha uzun sürebilir. 3 ay kullanmanıza rağmen bariz bir iyileşme görmediyseniz doktorunuzla konuşun. Bu durumda, Tre Krem sizin için uygun bir tedavi olmayabilir.

Ek olarak, bu kremi fazla miktarda veya sık aralıklarla sürmeniz, sivilcelerinizin ya da muzdarip olduğunuz diğer sorunların daha hızlı geçeceği anlamına gelmez. Günde 1 kez ve sorunlu alanı ince bir tabaka şeklinde kapatacak kadar uygulamanız gerektiğini unutmayın.

Tre Krem Yan Etkileri

Tretinoin içeren sivilce kremleri, özellikle tedavinin ilk haftalarında kızarıklık, kuruma, batma, sıcaklık hissi, hafif kaşıntı ve soyulma gibi etkilere neden olabilir. Genellikle bunlar için endişelenmeniz gerekmez ve cildiniz kreme uyum sağladıkça zamanla bu etkiler kendiliğinden geçer.

Öte yandan, birkaç hafta kullanmanıza rağmen söz konusu etkiler devam ediyorsa veya ciltte kabarma, kabuklanma, şişme, şiddetli yanma ve gözlerde sulanma gibi durumları gözlemliyorsanız ilacın kullanımını kesip doktorunuzla konuşun.

Bu kremin size olan faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuz tarafından reçetelendirildiğini unutmayın.

Tre %0.05 Krem 30 gramlık tüplerde eczanelerde satılır. Direkt güneş ışığından uzakta, 20 ila 25 derece arasındaki oda sıcaklığından ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın, dondurmayın.