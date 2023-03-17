Nadixa Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Nadixa krem, bakterilerin neden olduğu sivilcelerin ve diğer cilt enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Etken maddesi olan nadifloksasin, enfeksiyona neden olan bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını engelleyip öldüren geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.

Nadixa Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Nadixa, ciltte enfeksiyona neden olan bakterileri öldüren krem formunda antibiyotik bir ilaçtır. Sivilce (akne vulgaris) için yaygın kullanılmakla birlikte, folikülit, çıban, impetigo, enfekte yaralar, sycosis vulgaris (çene veya sakal bölgesinde kronik bir enfeksiyon) ve enfekte atopik dermatit gibi bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisi için de reçetelenebilir.

Nadixa krem, sivilceden kıl kökü iltihaplanmasına kadar bakterilerin neden olduğu pek çok dermatolojik durum için kullanılabilir. Zira, bu kremin nadifloksasin isimli etken maddesi florokinolonlar sınıfına ait geniş spektrumlu bir antibiyotiktir ve bakterilerin hayatta kalması için gerekli olan temel proteinlerin sentezini engelleyerek çalışır. Bu, bakteri hücrelerinin bölünmesini ve onarılmasını engelleyerek ölümleriyle sonuçlanır.

Sivilce

Nadixa kremin etken maddesi olan nadifloksasin, sivilcelere neden olan bakterileri öldürmekte etkili bir ajandır. Bu nedenle, kızarıklık, hassasiyet ve siyah nokta gibi akne vulgaris ile ilişkili semptomları tedavi etmek için yaygın olarak reçetelenir. Yapılan klinik çalışmalar, Nadixa ve Aknefloks krem gibi %1 nadifloksasin içeren preparatların sivilceler üzerinde etkili, güvenli ve iyi tolere edilen bir topikal tedavi olduğunu göstermektedir. (Kaynak)

Bakteriyel cilt enfeksiyonları

Cutibacterium, streptococcus ve staphylococcus dahil olmak üzere aerobik ve anaerobik birçok bakteri türüne karşı etkili olan nadifloksasin, sivilcelere ek olarak folikülit (kıl kökü iltihaplanması), çıban, impetigo, enfekte yaralar, sycosis vulgaris (çene veya sakal bölgesinde kronik bir enfeksiyon) ve enfekte atopik dermatit gibi bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir.

Nadixa Krem İçeriği

Nadixa kremin her 1 gramında 10 mg nadifloksasin bulunur. Ayrıca, yumuşak ve sıvı parafinler, stearil ve setil alkoller, polioksietilen 5 ve 20 setil eterler, sodyum hidroksit, dietanolamin, disodyum edetat, benzalkonyum klorür, gliserin ve saflaştırılmış su ihtiva eder.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

Nadixa kremin etken maddesine veya içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlıysanız kullanmayın.

14 yaşından küçük çocuklarda kullanmayın.

Gözlere, dudaklara, ağıza ve burun içine sürülmez. Kazara bulaşırsa bol suyla yıkayın.

Kremin sürüldüğü alanın direkt güneş ışığına maruz bırakılmaması tavsiye edilir. Uygulama sonrası güneşlenmekten veya solaryum gibi yapay güneş ışınlarından kaçının.

Açık yaraların üzerine sürmeyin.

Uygulamanın ardından cildinizde kabarcık, kist veya kaşıntı oluşursa kullanımını kesip doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç yalnızca cilt üzerine sürülerek kullanılması içindir. Hiçbir suretle yenilmez, içilmez veya herhangi bir sıvıya karıştırılarak ağızdan alınmaz.

Nadixa krem sivilce ve siyah noktaların tedavisinde etkilidir ancak sivilcelerin geride bıraktığı izleri veya çukurları geçirmez.

Nadixa krem kortizonlu mu?

Hayır, Nadixa krem kortizon içermez. Etken maddesi nadifloksasin, florokinolon sınıfına ait geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Bakteri sentezi ve replikasyonundan sorumlu olan DNA-giraz enzimini inhibe ederek çalışır.

Akne vulgaris ve diğer cilt enfeksiyonlarında bakteri üremesini engellemekte etkilidir. Sivilce, folikülit ve impetigo gibi diğer enfekte cilt koşullarında bakteri sentezini ve çoğalmasını etkili bir şekilde engelleyip öldürür.

Nadixa Krem Nasıl Kullanılır?

Nadixa, antibiyotik bir kremdir. Doktorunuzun veya eczacınızın talimatları doğrultusunda kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik herhangi bir bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin…

Nadixa krem sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez kullanılır.

Tedavi süresi yaklaşık 2 aydır (8 hafta). İlk günlerde iyileşme görmüş olsanız bile istenilen sonucu elde etmeden ilacınızın kullanımını yarıda kesmeyin.

Uygulamaya başlamadan önce ellerinizi ve sorunlu alanı yıkayıp kurulayın.

İnce bir film tabaka olacak şekilde kremi yayarak nazikçe sürün.

Kremi sürdükten sonra ellerinizi yıkayın (tedavi ettiğiniz alan elleriniz değilse).

Kreminizi önerilenden daha sık veya daha fazla miktarda kullanmayın. Fazla veya sık aralıklarla kullanmak, daha hızlı bir iyileşme sağlamayacağı gibi kızarıklık ve tahriş gibi yan etki riskini artırır.

14 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz. 14 yaşından büyük ergenler ve yaşlılar için ise özel bir dozaj programı yoktur. Yetişkinlerdeki gibi (günde 2 kez) kullanılır.

Nadixa Krem Yan Etkileri

Nadixa kremde bulunan nadifloksasin genellikle cilt tarafından iyi tolere edilen ve çoğu kişide ciddi bir yan etkiye neden olmayan bir antibiyotiktir. Ancak yine de bazı durumlarda yanma hissi, hafif tahriş, kuruluk, kaşıntı, kızarıklık ve uygulanan alanda cilt rengi değişikliği gibi hafif yan etkilerin ortaya çıkması mümkündür. Bu yan etkilerinin çoğu tıbbi müdahale gerektirmez ve zamanla kendiliğinden geçer. Bununla birlikte, söz konusu etkiler azalmıyorsa veya giderek şiddetleniyorsa doktorunuzla ya da eczacınızla konuşun.

Bu kremin faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuz tarafından reçetelendirildiğini unutmayın. Beklenmedik bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz. Bu nedenle, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas alın. Kullanmadan önce kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okuduğunuzdan emin olun.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Nadixa Krem

Nadixa %1 Krem gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır. Hamileyseniz veya hamilelik şüpheniz varsa bu kremi kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin. Doktorunuz, durumunuzu değerlendirerek risk/fayda mukayesesi yapacak ve size uygun tedaviye karar verecektir.

Nadixa kremin etkin maddesi nadifloksasin anne sütüne geçer. Bu nedenle, bebeğini emziren anneler bu kremi kullanmaktan kaçınmalıdır.

Hamileyseniz, hamilelik şüpheniz varsa veya emzirme (laktasyon) döneminde olan bir anneyseniz Nadixa kullanmadan önce mutlaka doktorunuza söyleyin.

Nadixa %1 Krem 30 gramlık tüplerde eczanelerde satılmaktadır. Direkt güneş görmeyen 20 ila 25 derece arasındaki oda sıcaklığında saklanmalı, dondurulmamalıdır.