Jetex Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Jetex krem, sürüldüğü bölgeyi geçici olarak uyuşturan anestezik bir ilaçtır. İçeriğinde bulunan lidokain ve prilokain isimli etken maddeler, kremin uygulandığı bölgede sinir sinyallerini bloke etmek suretiyle çalışır.

Jetex Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Jetex %5 krem, uygulandığı bölgede geçici olarak hissizlik sağlayan (uyuşturan) lokal anestezik bir ilaçtır. İçeriğinde bulunan lidokain ve prilokain isimli iki etkin madde sayesinde sürüldüğü bölgede sinir sinyallerini bloke ederek uyuşturur. Kremin bu özelliği, küçük deri cerrahi operasyonlarında ağrı veya acı hissedilmemesini sağlar.

Jetex ve Emla krem gibi lokal anestezik preparatlar, acısız ağda veya acısız lazer epilasyon yaptırmak isteyen kadınlar arasında popülerdir. Ancak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok tıbbi prosedür için kullanılmaktadır.

Genital bölge dahil ciltteki siğillerin alınmasında

Deri grefti uygulamasında

Sünnet olan erkek çocuklarda (yeterli etkinliği klinik çalışmalarla doğrulanmamıştır)

Kulak delme veya piercing için ciltte delik açma öncesinde

Kalıcı dövme işlemlerinde

Doktorun gerekli gördüğü tüm küçük cilt operasyonları öncesinde

Sayılanlara ek olarak, Jetex krem erkekler tarafından geciktirici olarak da kullanılıyor (etiket dışı). Ancak, ilaç prospektüsünde bu tür bir kullanım önerilmemiştir. Bu doğrultuda kullanmadan önce eczacınıza veya doktorunuza danışın.

Jetex kremin her 1 gramında 25 mg lidokain ve 25 mg prilokain bulunur. Ayrıca, polioksietilen yağ asidi esteri, poliakrilik asit, sodyum hidroksit ve saflaştırılmış su ihtiva eder.

Jetex Kremi Uyguladıktan Sonra Neler Beklemeliyim?

Jetex krem, sinir sinyallerini bloke ederek beyne iletilmesini engeller. Bu, bölgenin uyuşturulduğu ve geçici bir süre canınızın yanmayacağı anlamına gelir. Ancak, yine de baskı ve dokunma hissine sahip olacaksınız.

Kremi uyguladığınız dozaja göre etkinlik süresi değişebilir. Bununla birlikte, birkaç saat boyunca sürdüğünüz bölgenin uyuşuk kalabileceğini bilmeniz önemlidir.

Jetex kremin uyuşturucu etkisinin bazı handikapları olabilir. Örneğin, canınız yanmadığından ağdayı aynı bölgeye defalarca sürüp çekerek tahriş edebilirsiniz. Bu esnada canınızın acımıyor olması, cildinizde tahriş olmayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle, acı hissetmiyor olsanız bile cildinize nazik davranmanız gerektiğini unutmayın.

Uyarı ve Önlemler

Lidokain ve prilokain kombinasyonu olan lokal anestezik uyuşturucu preparatlar dünya genelinde çoğu insanın çeşitli amaçlar doğrultusunda kullandığı popüler kremler olsa da bazı kişilerde veya durumlarda kullanılmaması gerektiğini bilmek önemlidir.

Açık yara üzerine uygulanmaz (bacak ülseri istisnadır)

Göze, ağıza, kulak içine, burun deliklerine sürülmez

Egzama olan yerlerde ve ciddi deri döküntüleri olan bölgelerde kullanılmaz

Doktor gözetimi veya önerisi dışında anüse (rektal yol/makat) uygulanmaz

Prematüre (erken doğan) bebeklerde kullanılmaz

Lidokain veya prilokaine alerjisi olanlarda kullanılmaz

Düzensiz kalp atışı gibi kalp hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı veya belirli bir kan bozukluğu (methemoglobinemi gibi) olanlar, kullanmadan önce doktorlarının onayını almalıdır

Kaş alma öncesi kaşlara sürmek yaygın olsa da göz çevresinde Jetex krem kullanımı tavsiye edilmez

Jetex %5 Krem Nasıl Kullanılır?

Jetex kremin uygulama sırasında ne kadar sürülmesi gerektiği hangi amaç doğrultusunda kullanıldığına göre değişir. Küçük deri cerrahi operasyonların öncesinde doktorunuz veya hemşireniz yeterli miktarda kremi söz konusu bölgeye uygulayacaktır.

Öte yandan, ağda veya istenmeyen tüyleri alan diğer yöntemlerin öncesinde bu kremi kullanmaya karar verdiyseniz, nohut büyüklüğünde küçük bir miktar yeterli olmalıdır.

”Kesilmiş, sıyrılmış veya tahriş olmuş cilt (ağda az da olsa tahrişe neden olur), topikal ilaçları sağlıklı ciltten daha fazla emebilir. Bu nedenle, uzman birinin önerisi veya gözetimi dışında kullanacaksanız mümkün olan en düşük miktarı uygulamayı hedefleyin.”

Kremi uygulayacağınız bölgeyi su ve sabunla yıkayıp temizleyin, kurulayın. Ağdaya başlamadan yaklaşık 1 saat önce Jetex kremi ince bir tabaka şeklinde sürün. Mümkünse kreminizi spatulayla sürün. Eğer mümkün değilse ve parmağınızla sürdüyseniz, uyguladıktan sonra elinizi yıkayın (Uyuşturmak istediğiniz bölge eliniz değilse). En iyi etki için kremi sürdükten sonra gazlı bez, bandaj veya streç film ile bölgeyi kapatın. Uygulama sonrasında cildinizin birkaç saat boyunca uyuşuk kalabileceğini unutmayın. Açık yara üzerine sürmeyin. Göz, burun delikleri, kulak içi ve ağız ile temasından kaçının. Emla krem yalnızca cilt üzerine sürülebilen topikal bir ilaçtır. Herhangi bir şekilde ağızdan alınmaz.

Jetex Krem Yan Etkileri

Kremin sürüldüğü bölgede, cilt rengi soluklaşabilir, kızarabilir veya şişebilir. Ayrıca, ilk uygulamanın ardından hafif yanma hissi, karıncalanma veya kaşıntı oluşabilir. Bunlar Jetex’in hafif yan etkileridir ve kısa zamanda kendiliğinden geçer. Ek olarak, kazara gözlere bulaşması durumunda göz tahrişine neden olur.

Hamilelik ve Emzirme (Laktasyon) Döneminde Jetex Krem

Hamile kadınların Jetex %5 krem kullanmadan önce doktorlarını bilgilendirmesi gerekir. Gebelerdeki olası riskleri ve faydaları doktor tarafından değerlendirilerek gerekli görülüyorsa kullanılmalıdır.

Kremin içeriğindeki etken maddelerden biri olan lidokain anne sütüne geçer. Bununla birlikte, anne sütüne geçen miktar çok azdır ve genellikle bebeklerde risk oluşturması beklenmez.

Hamileyseniz veya bebeğini emziren bir anneyseniz, güvenli tarafta kalmak için bu kremi kullanmadan önce doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirin.

Jetex krem 5 ve 15 gramlık tüplerde eczanelerde satılmaktadır. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalı, dondurulmamalıdır.