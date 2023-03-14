Excipial Lipo Emülsiyon Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Excipial lipo krem, kuru, pürüzlü, pullu veya kaşıntılı cilt durumlarını tedavi etmek ya da önlemek için nemlendirici olarak kullanılır. Yüksek yağ içeriği sayesinde cildi kısa sürede nemlendirir ve kuruyan cilde elastikiyet kazandırarak rahatlama sağlar.

Excipial Lipo %4 Emülsiyon Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Excipial Lipo, cilt üzerine sürülerek kullanılan kremsi bir üründür. Yumuşatıcılar ve koruyucular olarak adlandırılan ilaç grubunun bir üyesi olan Excipial Lipo Emülsiyon, genellikle ciltte kuruluk ve pullanmanın eşlik ettiği dermatolojik durumlarda kullanılır.

Söz konusu rahatsızlıklardan bazıları, balık pulu görünümlü kuru cilt rahatsızlığı olan iktiyozis, sedef, atopik egzama ve asteatotik egzamadır. Ayrıca, sürekli tekrarlayan kuru cilt sorununu gidermek, nasırı yumuşatmak, radyasyon tedavisinden kaynaklanan cilt yanıklarını tedavisine yardımcı olmak ve bebek bezi döküntülerini gidermek için de kullanılabilir.

Excipial Lipo kremde etken madde olarak her 1 gramda 40 miligram (%4) karbamid (üre) bulunur. Ayrıca, sodyum laktat, laktik asit, triklozan, orta zincirli trigliseritler, likit parafin, klorheksidin hidroklorür, miristil laktat, dimetikon, arlacel 582, arlacel 989, elfacos e200, parfüm ve su ihtiva eder.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

Excipial Lipo cildinizi nemlendirip yumuşatan ve kuruluğu gideren yağlı bir üründür.

Diğer tıbbi ürünlerle birlikte kullanılabilir. Örneğin, sabah Excipial Lipo, akşam kortizonlu bir krem.

Cildin geniş yüzeylerine uygulanmasında sakınca yoktur.

Muzdarip olduğunuz rahatsızlık iyileştikten sonra da kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yüze ve diğer vücut bölgelerine sürülebilir. Ancak, açık yaralara uygulanmamalıdır.

1 yaşından büyük çocuklarda kullanılabilir. Ancak, yenidoğanlara ve 1 yaşından küçük süt çocuklarına uygulanmamalıdır.

Gebelik ve emzirme dönemindeki olası etkilerini gösteren yeterli bilimsel çalışma yapılmamıştır. Hamileler ve bebeğini emziren anneler Excipial Lipo kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır. Emzirme (laktasyon) döneminde kullanımına doktor onay vermişse, bebeğin direkt olarak maruz kalmasından kaçınmak için meme bölgesine sürülmemelidir.

Excipial Lipo Nasıl Kullanılır?

Kreminizi doktorunuzun veya eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

Excipial lipo emülsiyon günde 2 veya 3 kez sorunlu cilt alanına sürülmek suretiyle kullanılır.

Sorunlu bölgeyi yıkayıp kurulayın ve kreminizi yayarak nazikçe sürün.

Kullanmanız gereken emülsiyon sorunlu bölgenin genişliğine bağlı olmakla birlikte, genel olarak parmak ucuna sıkabileceğiniz kadarı yeterli olmalıdır.

Uygulama sonrası kapatıcı pansuman kullanılabilir ancak ürünün kendi kendini kapatan yapısı nedeniyle bu işlem genellikle gereksizdir.

Excipial Lipo Emülsiyon Yan Etkileri

Excipial lipo kullanan çoğu kişi ciddi bir yan etkiyle karşılaşmaz. Ancak nadiren de olsa uygulama bölgesinde hafif tahriş, pullanma, kızarıklık veya kaşıntı gibi hafif etkileri olabilir. Bu istenmeyen etkilerden herhangi biriyle kaşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Önerilenden fazla miktarda (yüksek doz) kullanılması ise ciltte tahrişe yol açabilir. Bununla birlikte, cilt tahrişinden daha ciddi bir etkinin ortaya çıkması beklenmez.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Kuru Cilde Nasıl Önlem Alabilirim?

Egzama, sedef ve iktiyozis gibi dermatolojik rahatsızlıklara ek olarak çeşitli koşullar da kuruyan cilde neden olabilir. Vücudunuzun genelindeki cildin kuruluğundan şikayetçiyseniz, banyo yaparken sıcak su yerine ılık su kullanın, daha az sıklıkta banyo/duş yapın, banyo süresini kısa tutun ve hava çok kuru olduğunda nemlendirici ürünleri kullanın.

Aşırı el yıkamanın, çok fazla dezenfektan kullanmanın, soğuk veya sıcak havanın, kimyasal maddelerle temasın ve çocuklarda parmak emme gibi etkenlerin ciltte kuruluğa ve döküntülere neden olabileceğini unutmayın. Bakınız: Parmak uçlarında deri soyulması neden olur?

Excipial lipo emülsiyon 200 mL şişe içerisinde eczanelerde satılır. Direkt güneş görmeyen 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.