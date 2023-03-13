Differin Jel Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Differin Jel, sivilce tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Jelin etkin maddesi olan adapalen, bir tür retinoid olup, mevcut sivilceleri (akne) ve siyah noktaları yok ederek cildin doğal dokusunu geri kazandırır.

Differin Jel Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Dermatoloğunuz Differin Jel kullanmanızı söylediyse muhtemelen sinir bozucu sivilcelerden muzdarip olmalısınız. Zira, Differin’in etkin maddesi olan adapalen, sivilce tedavisinde yaygın kullanılan retinoidlerin bir üyesidir. Retinoidler, bugüne dek üzerinde çok sayıda çalışma yürütülmüş popüler bileşiklerdir. Geniş bir aileye sahip A vitamininden türetilen bu formun türleri arasında retinoid esterler, retinol, retinoik asit (retin-A veya tretinoin), roaccutane (izotretinoin) ve adapalen bulunur.

Adapalen, gözeneklerin derinliklerindeki yeni çıkmaya başlayan sivilceleri kaynağında tedavi eder, siyah noktaları giderir, yeni sivilce oluşumunu engeller ve azalan sivilce sonucunda cildinizin doğal dokusunu ve tonunu geri kazandırır. Differin Jel gibi Adapalen içeren topikal tedavilerin (Örneğin: Palexil Jel) son 20 yılda 40 milyondan fazla kişiye reçetelendirildiği tahmin edilmektedir.

Adapalen, esas olarak sivilce (akne) tedavisinde kullanılan bir retinoid olmakla birlikte, verruca vulgaris, molluscum contagiosum, Darier hastalığı, Fox-Fordyce hastalığı, Dowling-Degos hastalığı, fotoyaşlanma, pigment bozuklukları, aktinik keratoz ve alopesi areata tedavisi de dahil olmak üzere birçok etiket dışı terapötik uygulamaya sahiptir. (Kaynak)

100 gr Differin Jelde 0.1 gram adapalen bulunur. Ayrıca, karbomer 980, propilen glikol, poloksamer 182, disodyum

edetat, metil parahidroksibenzoat (E218), fenoksietanol, sodyum hidroksit ve saflaştırılmış su ihtiva eder.

Kullanmaya Başlamadan Önce Neleri Bilmeliyim?

Differin jelin etkin maddesi Adapalen, hücrelerin büyümesini etkileyerek çalıştığından kullanım sürecinde ciltte tolere edilebilir düzeyde tahriş oluşturabilir. Olası tahriş riskini en aza indirmek için bazı detayları bilmek ve önlem almak en iyisidir.

Differin kullanmadan önce cildinize peeling veya ağda gibi işlemler uyguladıysanız hassasiyet geçene kadar bekleyin. Tahriş olmuş/hassaslaşmış veya egzamalı cilde sürmeyin.

Güneş ışığına maruz kalmak bu ilacın tahriş etkisini artırabilir. Bu nedenle, Differin jel sürdükten sonra mümkünse güneşe çıkmaktan kaçının. Eğer mümkün değilse uzun kollu giysiler, güneş gözlüğü, siperlikli şapka ve güneş kremi gibi koruyucu giysiler ve ekipmanlar kullanın.

Cildinizde güneş yanığı varsa tamamen iyileşene kadar Differin kullanmayın.

Cildinizi kurutan veya tahriş edebilen temizlik ya da kozmetik ürünleri Differin ile birlikte kullanmayın.

Göz, göz kapakları, dudaklar, burun delikleri ve ağız içine sürmeyin. Kazara bulaşırsa bol suyla yıkayın.

Bu ilacın etkin maddesine veya içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

Differin Jel Nasıl Kullanılır?

Differin Jel sorunlu cilde sürmek suretiyle günde 1 kez (tercihen akşamları) kullanılır. Akşam kullanılmasının tavsiye edilme nedeni, sabah uygulandığında gün içinde güneş ışınlarına maruz kalmanın oluşturabileceği tahriş ihtimalidir.

Differin jel gece yatmadan önce günde 1 kez kullanılmalıdır.

Sivilceli alanı yıkayıp kurulayın ve ince bir film tabakası olacak şekilde sivilcelerin üzerine yayarak sürün.

Her kullanım esnasında bezelye büyüklüğünde jel yeterli olmalıdır. Differin jeli önerilenden daha fazla miktarda veya sık aralıklarla sürmeniz, sivilcelerinizi daha hızlı iyileştirmeyeceği gibi cildinizi tahriş edebilir. Bu nedenle, önerilen sıklıkta ve miktarda (günde 1 kez ve her seferinde bezelye büyüklüğünde) kullanın.

Jeli sürdükten sonra ellerinizi yıkayın.

12 yaşından küçük çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

Differin Jel ne zaman etki eder, ne kadar süre kullanılmalı?

Differin jelin sivilceler üzerindeki etkisi genellikle 1 ila 2 ay arasında görülmeye başlar. Bununla birlikte, en iyi sonuç için toplam kullanmanız gereken tedavi süreniz yaklaşık 3 aydır.

Differin Jel Yan Etkileri

Differin jel (Adapalen), diğer topikal retinoidlere nazaran daha az tahriş edici olsa da çalışma mekanizması düşünüldüğünde tolere edilebilir düzeyde tahriş meydana gelmesi olasıdır. Güneşe duyarlılık, hafif tahriş, kızarıklık, kuruluk ve yanma hissi yaygın görülen hafif yan etkileridir.

Gözlerde kızarıklık, ciltte ağrı, şiddetli yanma hissi, mecvut sivilce durumunun artması-kötüleşmesi ve temas alerjisi gibi nadir görülen yan etkilerden herhangi birini deneyimlerseniz doktorunuzla konuşun.

Bu ilacın faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirdiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Differin Jel

Oral retinoidler doğum kusurları ile ilişkilendirilmiştir. Differin Jel gibi topikal retinoidler, ağız yoluyla alınanlara kıyasla daha az risk taşır ancak yine de gebelikte kullanımı tamamiyle güvenli kabul edilmez. Bu nedenle, hamile kadınların Differin jel (Adapalen) kullanımından kaçınmaları gerekir. Tedavi esnasında hamile kalınırsa tedavi yarıda kesilmelidir.

Emziren kadınların adapalene sistemik maruziyeti önemsiz olduğundan, emzirilen bebek üzerinde herhangi bir etki beklenmemektedir. Differin Jel emzirme (laktasyon) döneminde kullanılabilir. Bununla birlikte, bebeğin direkt olarak maruz kalmasını önlemek için emzirme döneminde kullanıldığında meme bölgesine sürülmemelidir.

DİFFERİN %0.1 JEL, 30 gramlık tüplerde eczanelerde satılır. 25 derecenin altındaki direkt güneş görmeyen bir yerde saklanmalı, dondurulmamalıdır.