Supolaks Fitil (Supozituvar) Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Supolaks 5 mg supozituvar, yaygın olarak kabızlık durumunda kullanılan fitil formunda bir ilaçtır. Ancak, kolonoskopi, sigmoidoskopi, röntgen veya cerrahi operasyonların öncesi gibi bağırsağın boşaltılması gereken durumlarda da lavman yerine kullanılabilir.

Supolaks 5 mg Fitil Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Supolaks fitil, bağırsak hareketlerini uyararak müshil etkisi yapan bir ilaçtır. Kabızlık şikayeti olanlarda ve ameliyat veya belirli bağırsak prosedürlerinden (örneğin, kolonoskopi ya da radyografi gibi) önce bağırsakları dışkıdan temizlemek için kullanılır.

Fitilin etken maddesi olan bisakodil, bağırsak aktivitesini uyarıcı bir müshildir. Daha kolay kaka (dışkı) yapabilmenizi sağlamak için bağırsak hareketlerinizi uyarır ve ayrıca kakanızı yumuşatır.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

Supolaks fitil 5 mg bisakodil içerir. Bisakodil, kısa sürede dışkının bağırsaktan atılmasına yardımcı olan bir maddedir.

Fitilin etki etmesi yaklaşık 5 ila 30 dakika arasında sürer. Bu nedenle, uygulama sonrasında tuvalete yakın bir yerde durmak en iyisidir.

Yalnızca rektal (makat yoluyla) kullanım içindir. Hiçbir suretle ağızdan alınmaz veya makat dışında başka bir bölgeden kullanılmaz.

4 ila 10 yaş arası çocuklarda yalnızca doktor onay verirse kullanılabilir. 4 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.

Bu ilaç ihtiyaç duyulduğunda kullanılan kısa süreli bir tedavidir. Düzenli olarak sürekli kullanılmaz. Toplam kullanımı 5 günü aşmamalıdır.

Aşırı su kaybı, bağırsak tıkanıklığı, iltihaplı bağırsak hastalığı, şiddetli kalp yetmezliği, makat çatlağı-yarası-iltihabı veya bulantı-kusmayla birlikte karın ağrısı olanlarda kullanılmamalıdır.

Hamilelik ve emzirme (laktasyon) döneminde olanlar kullanmadan önce doktorlarını bilgilendirmelidir. Gebelikteki sonuçlarını gösteren çalışmalar yetersizdir. Bebeğini emziren annelerde ise kullanılmamalıdır.

Kullanılmakta olan başka ilaç(lar) varsa (özellikle idrar söktürücüler ve steroidler) doktor bilgilendirilmelidir.

”Bu fitilin maksimum 5 gün kullanılabileceğini unutmayın. Zira, kabızlık için sürekli kullanılırsa vücudunuz dışkıyı atmak için fitile bağımlı hale gelebilir (müshil bağımlılığı). Aslında, aynı şey lavman için de geçerlidir. Bu nedenle, lavmanları veya kabızlık fitillerini, belirtilenden daha uzun süre kullanmayın.”

Supolaks Fitil Nasıl Kullanılır?

Öncelikle, kutu üzerinde ”Supozituvar” yazıyorsa bu, ilacınızın fitil formunda olduğu anlamına gelir. Supolaks fitil, makattan (anüs) içeri itilmek suretiyle kullanılır.

Supolaks fitil günde 1 kez kullanılır.

Fitil uygulanamayacak şekilde çok yumuşaksa (eriyor gibi olmuşsa) birkaç dakika buzdolabında bekletin.

Ellerinizi yıkayıp fitili ambalajından çıkarın.

Sol tarafınıza yatın ve sağ dizinizi büküp karnınıza doğru çekin (veya tam tersi).

Fitilin sivri ucu önce girecek şekilde makatınızdan içeri nazikçe itin.

Fitili uyguladıktan kısa süre sonra tuvalete gitme ihtiyacı hissetmelisiniz. Bu yüzden tuvalete yakın bir yerde bekleyin.

4 ila 10 yaş arasındaki çocuklarda yalnızca doktor onayıyla kullanılabilir. 4 yaş altındaki çocuklarda kullanılmaz. Yaşlılar için ise özel bir dozaj programı yoktur. Yetişkinlerdeki gibi (günde 1 fitil) kullanılır.

Supolaks Fitil Yan Etkileri

Diğer tüm ilaçlar gibi Supolaks fitilin de bazı istenmeyen etkileri olabilir. Bununla birlikte, kullananların büyük çoğunluğunda yan etkiye rastlanmaz veya tolere edilebilir düzeyde hafif etkiler ortaya çıkar. İshal, karın ağrısı, rektumda yanma hissi, bulantı, su kaybı ve nadiren bayılma görülebilir.

Bu ilacın size olan faydalarının olası yan etki risklerinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirdiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir istenmeyen etkiyle karşılaşırsanız, durumunuzda iyileşme olmazsa veya daha kötüye giderse doktorunuzla konuşun.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Supulaks 5 mg supozituvar, içinde 5, 10 ve 20 adet fitil bulunan kutularda satılmaktadır. Direkt güneş görmeyen 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.