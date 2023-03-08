Recbutin Fitil (Supozituvar) Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Recbutin supozituvar, basur (hemoroid) tedavisi için kullanılan fitil formunda bir ilaçtır. Ayrıca, makatta oluşan çatlak, şişlik ve kaşıntı gibi rahatsız edici semptomlarla karakterize diğer anorektal hastalıkların tedavisi için de reçetelenmektedir.

Recbutin Fitil Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Recbutin fitil (supozituvar) halk arasında basur olarak bilinen hermoroid rahatsızlığının tedavisi için kullanılır. Anüs ve rektal bölgedeki damarların şişmesiyle karakterize yaygın görülen anorektal tıbbi bir durum olan hemoroid, kronik ishal-kabızlık, obezite, uygun olmayan beslenme alışkanlıkları veya bağırsak hareketleri sırasında zorlanma gibi farklı nedenlerden dolayı oluşabilir.

Recbutin supozituvar yaygın olarak basur için kullanılmakla birlikte, anal bölgede şişlik, kaşıntı ve iltihaplanmayla karakterize diğer anorektal rahatsızlıklarda da işe yarayan etkili bir tedavidir.

Kutu içinde 10 adet fitil bulunan bu ilaç ruskogenin ve trimebutin isimli iki etkin madde içerir. Ruskogeninler temelde flebotonik, vasküler koruyucu ve anti-inflamatuar etkiye sahiptir. Trimebutin ise anal sfinkteri gevşeten ve lokal anestezik etkiye sahip olan muskulotrop spazmolitik aktiviteyesiyle bilinir. Bu iki aktif maddenin birleşimi ağrı ve anal spazmın yaşandığı hemoroidal patolojinin tedavisinde etkilidir.

Basur (Hemoroid) Tedavisine Başlarken Neleri Bilmeliyim?

Genel olarak hemoroidler iç hemoroid ve dış hemoroid olmak üzere iki tipe ayrılır. Dünya genelinde en yaygın tıbbi durumlardan biri olarak kabul edilen bu rahatsızlığın tedavisinde, kullanılan ilaçlar kadar bazı yaşam tarzı değişikliklerinin ve beslenme şeklinin de önemli olduğu bilinmelidir. Zira, hemoroid tedavisinde diyet ve yaşam tarzı değişikliğinin etkinliği hakkında nispeten az bilgi olmasına rağmen, birçok doktor hemoroidin konservatif tedavisinin bir parçası ve önleyici bir önlem olarak diyet ve yaşam tarzı değişikliği konusunda tavsiyeler vermektedir.

Söz konusu tavsiyeler genellikle, lifli gıdalarla beslenmeyi ve ağızdan sıvı alımının artırılmasını, düzenli egzersiz yapılmasını, tuvalette ıkınmaktan, tuvalette uzun süre oturmaktan ve kabızlık veya ishalden kaçınmayı içerir.

Recbutin Supozituvar (Fitil) Nasıl Kullanılır?



Öncelikle, kutu üzerinde ”Supozituvar” yazıyorsa bu, ilacınızın fitil formunda olduğu anlamına gelir. Recbutin fitil, makattan (anüs) içeri itilmek suretiyle kullanılır. Hiçbir suretle yenilmez, içilmez veya makat dışında başka bir bölgeden uygulanmaz.

Recbutin fitil günde 1 veya 2 kez kullanılır.

Büyük tuvalet (dışkılama) ihtiyacınız varsa, fitili uygulamaya başlamadan önce giderin.

Fitili açın ve sağ dizinizi büküp karnınıza doğru çekerek sol tarafınıza yatın (veya tam tersi).

Fitilin sivri ucu önce girecek şekilde makatınızdan içeri nazikçe itin.

Eğer mümkünse 10 ila 15 dakika sırt üstü uzanın. Böylelikle, vücudunuzun ısısı fitilin eritmesini ve emilim sürecinin başlaması sağlanacak.

Fitili uyguladıktan sonra yaklaşık 1 saat boyunca bağırsak hareketlerinden kaçınmanız tavsiye edilir.

Çocuklarda ve 65 yaş üstü yaşlılarda kullanımına ilişkin veri yoktur. Çocuk ve yaşlıların kullanımıyla ilgili doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Eğer kullanmayı unutursanız, kaybı telafi etmek için çift doz (peş peşe iki fitil) uygulamayın.

Recbutin Fitil Yan Etkileri

Recbutin supozituvar kullanan çoğu kişi rahatsız edici herhangi bir yan etkiyle karşılaşmaz. Ancak yine de uygulama bölgesinde (makatta) kaşıntı, kızarıklık ve hassaslaşan cilt gibi tolere edilebilir hafif etkileri olabilir. Baş dönmesi ve bayılma gibi nadir görülebilen daha ciddi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla konuşun.

Bu ilacın hem fitil hem de krem formu bulunmaktadır. Doğru şekilde kullanıldığında her ikisi de güvenlidir ve çoğu kişide yan etkiye neden olmaz. Bu ilacın faydalarının olası yan etki risklerinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirdiğini unutmayın.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas alın ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okuyun.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Recbutin Fitil

Recbutin fitilin gebelikte fetüse olan etkileri tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle, hamileyseniz kullanmadan önce doktorunuzda danışın. Doktorunuz, risk-fayda mukayesesi yaparak Recbutin kullanmanıza onay verebilir veya başka bir alternatif tedavi önerebilir.

Recbutin fitilin emzirme (laktasyon) döneminde güvenli olduğu düşünülmektedir. Ancak yine de kullanmadan önce bebeğinizi emzirdiğinizi doktorunuza söylemeniz en iyisidir.

Recbutin Fitil Muadilleri

Recbutin supotizuvar kutu içinde 10 adet fitil bulunmaktadır. Basur için kullanılabilecek diğer muadilleri, Proctolog fitil, Procto Glyvenol fitil ve Kortos fitildir. Ayrıca, fitil kullanmak istemeyen veya fitilin uygulamasında zorluk çekenler için sayılan markaların krem formu da eczanelerde satılmaktadır.