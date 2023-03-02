Ketoral Fitil (Suppozituar) Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Ketoral suppozituar, kadın genital bölgesinde Candida mantar türlerinin neden olduğu Vulvovajinal kandidoz isimli rahatsızlığın tedavisi için kullanılan fitil formunda bir ilaçtır. Fitilin etkin maddesi olan ketokonazol, mantarların hücre yapısını bozarak öldüren etkili bir ajandır.

Ketoral Vajinal Fitil Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Doktorunuz, Ketoral vajinal fitil kullanmanızı önerdiyse Candida türlerinin neden olduğu Vulvovajinal kandidoz ismi verilen hastalıktan muzdarip olmalısınız. Beyazımsı akıntı, kaşıntı ve bazen yanma hissiyle karakterize bu rahatsızlık, vajinit şikayetiyle başvuran kadınlar içinde en çok görülen klinik durumlardan biridir. Tüm yetişkin kadınların yaklaşık olarak %75’inin yaşamları boyunca en az bir kez vulvovajinal kandidoza maruz kaldığı tahmin edilmektedir.

Ketoral fitilin etkin maddesi Ketokonazol isimli mantar öldürücü bir antimikotik ajandır. Mantarların hücre duvarlarına saldırıp yapılarını bozmak suretiyle çalışır. Bu etki mantarların ölümüyle sonuçlanır ve enfeksiyonu olan kişide semptomlar giderilerek hızlı bir rahatlama ortaya çıkar.

Ketoral vajinal ovül içerisinde 400 mg ketokonazol bulunur. Ayrıca, polietilen glikol 6000, polietilen glikol 1000, polietilen glikol 400 ve bütil hidroksianizol isimli yardımcı maddeleri ihtiva eder.

Ketoral Fitil ve Vulvovajinal Kandidoz Hakkında Birkaç Hızlı Bilgi

Ketoral supozituvar, vajinadan kullanılan fitil formunda bir ilaçtır. Hiçbir suretle yenilmez, yutulmaz, sıvılara karıştırılarak ağızdan alınmaz ve vajina dışında başka bir bölgeden kullanılmaz.

Kullanmaya başlamak için en uygun zaman regl kanamasının bitmesinin sonrasındaki ilk gündür.

Ketoral fitil, kadınlarda görülen vulvovajinal kandidoz isimli rahatsızlığın tedavisi içindir.

Vulvovajinal kandidoza, Candida başlığı altında toplanan mantar türleri neden olur. Bunlardan en yaygını C.albicans ve ikinci sıklıkta C. glabrata’dır. Ayrıca, C.tropicalis, C. pseudotropicalis, C.krusei, C.parapsilosis ve

C.guilliermondi ismi verilen Candida türleri de bu rahatsızlığa neden olabilmektedir.

C.guilliermondi ismi verilen Candida türleri de bu rahatsızlığa neden olabilmektedir. Ketoral’ın etkin maddesi olan ketokonazol, sayılan mantarları öldürmekte etkili bir ajandır.

Söz konusu enfeksiyon size eşinizden geçtiyse, eşinizin de tedavi olması gerekir.

Genital bölgede hassasiyete veya alerjik durumlara neden olursa fitilin kullanımı kesilmelidir.

Her kutuda 3 adet fitil bulunur.

Aynı markanın deri kremi, tableti ve medikal şampuanı da bulunmaktadır. Etkin maddeleri aynı olmakla birlikte, kullanım şekli ve amaçları farklı olduğundan birbirlerinin yerine kullanılamaz. Örneğin, ketoral şampuan saçlı deride kullanılmak üzere tasarlanan bir yıkama ürünüdür. Tablet ise ağız yolula kullanılırken, fitil formu yalnızca vajinal yoldan uygulanır.

Ketoral Fitil Nasıl Kullanılır?

Kutu üzerinde ”Supozituvar veya Suppozituar” ibaresi varsa bu, ilacınızın fitil formunda olduğu anlamına gelir. Ketoral vajinal supozituvarı doktorunuzun veya eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

Ketoral vajinal fitili kullanmaya başlamak için en ideal zaman adet kanamanızın bitiminin sonrasındaki ilk gündür. Bakınız: Adetin bittiği nasıl anlaşılır?

Adet bitiminden sonraki gün başlanılarak, günde 1 fitil olmak üzere, toplam 3 ila 5 gün boyunca kullanılır.

Ağır seyreden Vulvovajinal kandidoz vakalarında 5 gün, hafif seyredenlerde ise 3 gün kullanılması yeterli olmalıdır. Sürekli tekrarlayan enfeksiyonlarda ise belirli aralıklarla birkaç ay boyunca tedavi sürdürülebilir.

Uygulama şekli

Ketoral fitil tercihen akşam yatmadan önce günde 1 kez uygulanır.

Ellerinizi yıkayın ve fitili ambalajından çıkarın.

Alt giysilerinizi çıkarın ve rahat edebileceğiniz bir yere sırt üstü uzanın.

Bacaklarınızı diz kapağınızdan bükerek omuz genişliğinde açın ve bacaklarınızı hafifçe karnınıza doğru çekin.

Bir elinizin parmaklarıyla vajina dudaklarınızı iki yana ayırın ve diğer elinizle fitili rahimden (uterus) içeri itin.

Ketoral Vajinal Fitil Yan Etkileri

Ketoral fitil genellikle iyi tolere edilen ve çoğu kişide yan etki oluşturmayan vajinal bir tedavidir. Bununla birlikte, vajinada kaşıntı, tahriş ve yanma hissi gibi hafif yan etkileri olabilir. Ayrıca, diğer tüm vajinal fitillerde olduğu gibi kullanımından sonra biraz akıtınız olabilir ve bunun için endişelenmeniz gerekmez.

Bu fitilin faydalarının olası yan etki risklerinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirdiğini unutmayın. Ketoral fitil kullanımıyla ilgili şimdiye dek ciddi bir yan etki gözlemlenmemiştir. Ancak yine de sizi rahatsız eden herhangi bir istenmeyen etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Ketoral Fitil

Ketoral vajinal fitilin gebelikteki kullanımına doktor karar vermelidir. Doktorunuz, durumunuzu değerlendirerek risk-fayda mukayesesi yapacak ve sizi bilgilendirecektir.

Bu fitilin etkin maddesi olan ketokonazolün ağız yoluyla alındığında anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Ancak, vajinal fitil kullanımıyla anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hamileyseniz veya bebeğini emziren bir anneyseniz Ketoral fitil kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmeyi unutmayın.

Ketoral 400 mg supozituvar eczanelerde satılır, reçetesiz alınabilir. Direkt güneş görmeyen 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.