İbu-Baby Fitil (Supozituvar) Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

İbuBaby supozituvar, ağrı kesici ve ateş düşürücü bir çocuk fitilidir. Etkin maddesi ibuprofen, steroid olmayan (kortizon içermeyen-nonsteroid) antienflamatuar ilaçlar grubunun (NSAID) bir üyesidir.

İbu-Baby Fitil Nedir, Ne İçin Kullanılır?

İbuBaby supozituvar, isminden de anlaşılacağı üzere çocuk hastalarda kullanılan ağrı kesici-ateş düşürücü etkiye sahip fitil formunda bir ilaçtır. Çocuklardaki ateşin düşürülmesi ve hafif ila orta şiddetli ağrıların giderilmesi için kullanılır. Diş çıkarma döneminde oluşan ateş ve ağrı, diş ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, boğaz ağrısı, incinme veya burkulma sonucu oluşan ağrılar ve kulak enfeksiyonlarından kaynaklanan ağrıları gidermekte etkilidir.

Fitilin etkin maddesi olan İbuprofen, kortizon içermeyen antienflamatuar ilaçlar sınıfına dahildir. Eczanelerde, 60 ve 125 mg etkin madde (ibuprofen) içeren iki farklı seçeneği bulunmaktadır. İbu-Baby 60 mg 6 aydan büyük ve vücut ağırlığı en az 6 kilo olan çocuklarda, İbu-Baby 125 mg ise vücut ağırlığı en az 12.5 kg olan çocuklarda kullanılmalıdır. Bu nedenle, bebeğinizin kilosuna uygun olan seçeneği kullanmanız önemlidir.

Kullanmadan Önce Neleri Bilmeliyim?

İbu-Baby fitil, kortizon içermeyen ağrı kesici-ateş düşürücü bir ilaçtır.

6 aylıktan daha küçük bebeklerde ve toplam vücut ağırlığı 6 kilodan az olanlarda kullanılmaz.

Bu fitilin toplam kullanım süresi 3 gündür. 3 günden daha fazla kullanılmaz.

Yalnızca makat yoluyla kullanılmalıdır. Hiçbir suretle yenilmez, sıvılara karıştırılarak içilmez, yutulmaz veya makat dışında başka bir bölgeden kullanılmaz.

24 saatlik periyotda (1 günde) en fazla 3 – 4 fitil kullanabilirsiniz.

Kullanım süresi boyunca çocuğunuzda herhangi bir iyileşme belirtisi gözlemlemiyorsanız veya durumu daha kötüye gidiyorsa doktorunuzla konuşmalısınız.

İlacın etken maddesine (ibuprofen) veya içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine (Witepsol H5, polisorbat 80) karşı çocuğunuzun aşırı duyarlı olduğunu biliyorsanız kullanmamalısınız.

Çocuğunuzun kullanmakta olduğu başka ilaç(lar) varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Fitilin kullanımının sonrasında çocuğunuzun vücudunda kızarıklık veya döküntü gibi alerjik reaksiyon belirtileri ortaya çıkarsa acil servise başvurmalısınız.

Çocuğunuzda suçiçeği varsa doktor tarafından önerilmedikçe İbu-Baby dahil ipubrofen içeren hiçbir ilacı vermemelisiniz.

İbu-Baby fitil (ibuprofen) yaklaşık 30 dakika sonra etki etmeye başlayacaktır.

İbu-Baby Fitil Nasıl Kullanılır?

Kutu üzerinde ”Supozituvar” ibaresi varsa bu, ilacınızın fitil formunda olduğu anlamına gelir. İbu-Baby fitili doktorunuzun veya eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

Bu ilacın, İbu-Baby 60 mg ve İbu-Baby 125 mg olmak üzere etken madde oranı farklılık gösteren iki seçeneği bulunmaktadır. Hangisini kullanacağınız çocuğunuzun kilosuna bağlıdır. Buna göre:

İbu-Baby 60 mg: 6 aydan büyük ve vücut ağırlığı en az 6 kilo olan çocuklarda kullanılır.

6 aydan büyük ve vücut ağırlığı en az 6 kilo olan çocuklarda kullanılır. İbu-Baby 125 mg: Vücut ağırlığı en az 12.5 kg olan çocuklarda kullanılır.

Vücut ağırlığı en az 12.5 kg olan çocuklarda kullanılır. Günlük maksimum 3 veya 4 kez uygulanmalı ve 6 saatten daha sık fitil verilmemelidir.

Maksimum kullanım süresi 3 gündür.

Uygulamadan önce ellerinizi yıkayıp kurulayın.

Fitili daha kaygan hale getirmek için elinizde ısıtabilir veya anlık olarak sıcak suya daldırıp çıkarabilirsiniz.

Fitili çocuğunuzun makatından (rektum) içeri doğru nazikçe itin.

İbu-Baby 6o mg

– 6 ila 8 kilo arasında olan çocuklarda tedavi başlangıcında 1 adet fitil verilir. Eğer ihtiyaç duyuluyorsa 6 ila 8 saat sonra 1 adet fitil daha verilebilir. 24 saat içerisinde maksimum 3 adet fitil verilebilir.

– 8 ila 12.5 kilo arasında olan çocuklarda tedavi başlangıcında 1 adet fitil verilir. Eğer ihtiyaç duyuluyorsa 6 saat sonra 1 adet fitil daha verilebilir. 24 saat içerisinde maksimum 4 adet fitil verilebilir.

İbu-Baby 125 mg

– 12.5 ila 17 kilo arasında olan çocuklarda (yaklaşık 2 ila 4 yaş) tedavi başlangıcında 1 adet fitil verilir. Eğer ihtiyaç duyuluyorsa 6 ila 8 saat sonra 1 adet fitil daha verilebilir. 24 saat içerisinde maksimum 3 adet fitil verilebilir.

– 17 ila 20.5 kilo arasında olan çocuklarda (yaklaşık 4 ila 6 yaş) tedavi başlangıcında 1 adet fitil verilir. Eğer ihtiyaç duyuluyorsa 6 saat sonra 1 adet fitil daha verilebilir. 24 saat içerisinde maksimum 4 adet fitil verilebilir.

Unutulan doz: Gün içinde fitili uygulamayı unutursanız hatırladığınız anda uygulayın. Ancak, bir sonraki kullanım zamanı yaklaşmışsa bekleyin ve normal programdan devam edin. Unutulanın kaybını telafi etmek için asla çift doz (peş peşe iki fitil) uygulamayın.

İbuBaby Fitil Yan Etkileri

Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi İbuBaby fitilin de bazı yan etkileri olabilir. Ancak bu, ilacı kullanan herkeste yan etki ortaya çıkacağı anlamına gelmez. Bu ilacın faydalarının olası yan etki riskinden daha ağır bastığı için doktorunuz tarafından reçetelendirildiğini unutmayın.

Yaygın (10 hastanın 1’inden az): Mide rahatsızlıkları, mide bulantısı, karın ağrısı

Yaygın olmayan (100 hastanın 1’inden az): Astım, nefes darlığı, kabızlık, ishal, kusma, şişkinlik, siyah dışkılama, baş ağrısı-dönmesi, makatta tahriş, uykusuzluk, kulak çınlaması, sersem hissetmek, alerjik reaksiyonlar

Seyrek (1000 hastanın 1’inden az): Göz siniri iltihabı

Çok seyrek (10.000 hastanın 1’inden az): Böbrek sorunları, tansiyon yükselmesi, karaciğer rahatsızlıkları, kalp yetmezliği, cilt reaksiyonları, bağışıklık sistemi hastalıkları, yüz-dil veya boğazda şişme, kalp atışının hızlanması, kan ile ilgili rahatsızlıklar



Çocuğunuza fitili uyguladıktan sonra burada belirtilen veya belirtilmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde İbu-Baby Fitil

İbuBaby fitil çocuk hastaların kullanımına yönelik olduğundan hamilelik veya emzirme döneminde olanların kullanması beklenmez. Ancak yine de bu fitilin etkin maddesi olan ibuprefenin gebelik ve emzirme dönemindeki olası etkileri hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz.

Hamileliğin ilk 6 ayında (ilk 2 trimesterde) kullanımının sonuçlarını gösteren yeterli veri bulunmamaktadır. Güvenli tarafta kalmak için gebeliğin ilk 6 ayında zorunlu olmadıkça ibuprofen kullanılması önerilmez. Hamileliğin son 3 ayında ise kullanılmamalıdır!



Bu ilacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, emzirme (laktasyon) döneminde kullanılması önerilmez. Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız İbuBaby dahil herhangi bir ilacı kulanmadan önce doktorunuza danışın.

İbu-Baby 60 ve125 mg supozituvar (fitil) eczanelerde satılır. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.