Exoderil Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Exoderil, 15 ve 30 gramlık tüplerde satışa sunulan bir mantar kremidir. Etkin maddesi olan naftifin hidroklorür, antifungaller ismi verilen mantar öldürücü ilaçlar grubunun bir üyesi olup, ayak mantarı, kasık mantarı ve tırnak mantarı dahil çeşitli mantar enfeksiyonları için kullanılır.

Exoderil Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Doktorunuz, EXODERİL krem kullanmanızı önerdiyse mantar enfeksiyonundan muzdarip olmalısınız. Zira, bu kremin etkin maddesi olan naftifin hidroklorür, antifungaller adındaki mantar öldürücü ilaçlar sınıfının bir üyesidir. Enfeksiyona neden olan maya veya mantarların hücre zarlarına saldırarak öldürür.

Exoderil krem birçok mantar türüne karşı etkilidir. Ayak mantarı (tinea pedis), vücut mantarı (tinea corporis), kasık mantarı (tinea cruris), tırnak mantarı (onikomikoz) ve vücutta sarımsı-kahverengimsi lekelere neden olan tinea versicolor ismindeki mantar enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır. Ayrıca, mantar enfeksiyonlarında yaygın görülen birçok bakteriye karşı da etkilidir. Öte yandan, burada bahsedilmeyen ve dermatofitlerin neden olduğu başka bir mantar enfeksiyonu için de doktorunuz EXODERİL (%1) kremi reçetelendirmiş olabilir.

EXODERİL Hakkında Birkaç Hızlı Bilgi

Bu ilacın eczanelerde hem krem hem de sprey formu bulunmaktadır. Her ikisinin de etken maddesi (naftifin) ve kullanım amacı (mantar enfeksiyonlarının tedavisi) aynıdır.

İlacınız deri mantarlarına, maya mantarlarına, küf mantarlarına ve diğer mantarlara karşı etkilidir.

Naftifin hidroklorür, mantar öldürücü aktivite ve klinik olarak önemli anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar etkiler gösteren allilamin sınıfından topikal bir antifungaldir. Kortizonlu değildir.

Gözlerle temas ettirilmemeli, yanlışlıkla bulaşırsa bol suyla yıkanmalıdır.

Hamilelik ve emzirme (laktasyon) döneminde yalnızca doktor onay verirse kullanılabilir. Hamileyseniz, hamilelik şüpheniz varsa veya bebeğini emziren bir anneyseniz kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

Etkili bir tedavi için cilt temiz ve kuru tutulmalıdır. Ayrıca, birkaç gün içinde şikayetlerde azalma olsa bile önerilen tedavi süresi bitene kadar kullanılmaya devam edilmelidir. Zira, ilacın erken kesilmesi enfeksiyonun geri dönmesine neden olabilir.

Bu ilaç yalnızca cilt veya tırnak üzerine sürülerek kullanılır. Hiçbir suretle ağızdan alınmaz.

Exoderil krem mantar ilacıdır. Pişik ve sivilce gibi diğer cilt durumları için kullanılmaz.

Exoderil Krem Nasıl Kullanılır?

Exoderil krem mantar tedavisinde etkili bir kremdir ve kısa süre içinde kaşıntı dahil mantarın neden olduğu şikayetleri azaltır. Ancak, ilk günlerde ortaya çıkan iyileşme belirtileri sonrasında tedavinin tamamlandığı düşünülerek kullanımı kesilmemelidir. Tedavinizin ne kadar süreceğini doktorunuz belirleyecektir. Bu süre boyunca düzenli olarak kreminizi kullanmaya devam etmelisiniz. Aksi halde, mantar enfeksiyonu geri dönebilir.

Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe günde 1 kez (tercihen akşam yatmadan önce) kullanılır.

Krem sürülmeden önce sorunlu alanın yıkanması ve nemli kalmayacak şekilde kurulanması tavsiye edilir.

İnce bir tabaka olacak şekilde sorunlu alana ve sorunlu alanın çevresindeki 2 cm’lik alana ovalayarak sürülür.

Kullanmanız gereken krem enfeksiyonlu bölgenin genişliğine bağlı olmakla birlikte, genel olarak parmak ucuna sıkabileceğiniz kadar (nohut veya bezelye büyüklüğünde) krem yeterli olmalıdır.

Kremi kullanmanız gereken toplam süreyi doktorunuz belirleyecektir. Bununla birlikte, mantarın geri dönmesini önlemek amacıyla şikayetlerin tamamen kaybolmasının ardından 1 – 2 hafta daha kullanılması önerilir.

Tırnak mantarı olanların mümkün olduğunca tırnaklarını dipten kesmesi tavsiye edilir. Günde 1 kez Exoderil sürülür ve en iyi etki için uygulama sonrasında tırnağın üzeri bantla kapatılır.

Exoderil Kaç Gün Kullanılır?

Enfeksiyonun şiddetine ve vücudun neresinde olduğuna bağlı olarak tedavi süresi değişebileceğinden EXODERİL kremi kullanmanız gereken toplam süreyi doktorunuz belirleyecektir. Bununla birlikte, genellikle birkaç gün içinde muhtemelen kaşıntı dahil olmak üzere mantar şikayetlerinizin azaldığını göreceksiniz. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi mantar enfeksiyonları cildin birden çok katmanını etkilediğinden, tamamen iyileşmek için ilaca öngörülen süre boyunca devam etmeniz gerekir. Ek olarak, enfeksiyonun geri dönmesi önlemek için belirtiler tamamiyle kaybolduktan sonra 1 – 2 hafta daha kullanmanız önerilir.

Çeşitli mantar enfeksiyonlarında tedavi süresi 1 ila 2 hafta arasında değişir ve 4 haftaya kadar uzayabilir. Düzensiz kullanım veya ilacı belirtilen süreden önce kesmek, enfeksiyonun tekrarlama riskini artırır. Öngörülen süre içinde semptomlarınızda herhangi bir iyileşme görmezseniz doktorunuzla konuşun.

Öte yandan, tırnak mantarının tedavisi, genellikle cilt mantar enfeksiyonlarından daha uzun sürer ve aslında optimal klinik etki mikolojik (mantar tedavisi) tedaviden birkaç ay sonra görülür. Bu, sağlıklı tırnağın büyümesi için gereken süreyle ilgilidir. Tırnak uzaması sorunu olanlarda veya geç uzayanlarda iyileşmenin görülmesi ya da tedavi süresi uzayabilir.

Exoderil Krem Yan Etkileri

Exoderil mantar kremini kullanan çoğu kişi ciddi bir yan etkiyle karşılaşmaz. Ancak yine de uygulama bölgesinde yanma, kuruluk, batma hissi, cilt hassasiyeti, kızarıklık veya kaşıntı gibi hafif etkileri olabilir. Çoğu durumda hafif yan etkiler ilacın kesilmesini gerektirmez fakat yan etkiler sizi rahatsız edecek kadar şiddetliyse alternatif bir tedavi için doktorunuzla konuşmanız en iyisidir.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Mantara Karşı Alabileceğim Kişisel Önlemler Nelerdir?

Mantar enfeksiyonlarında kullandığınız ilaç kadar kişisel hijyenin de önemli olduğunu biliyor musunuz? Cildinizi temiz tutun ve özellikle çorap, çamaşır ve havlularınızı günlük olarak değiştirin. Mantarlar doğası gereği en çok nemli ve karanlık bölgeleri sevdiğinden cildinizi yıkadıktan sonra nemli kalmayacak şekilde iyice kurulayın.

Spor salonları, hamamlar, saunalar, buhar odaları ve havuz kenarları gibi mantarlara ev sahipliği yapabilecek davetkar ortamlarda çıplak ayakla zemine basmayın. Başkasının terliğini, havlusunu veya giysisini kullanmaktan kaçının.