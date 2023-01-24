Kontrendike (Kontrendikasyon) Nedir?

Tıpta kontrendike (kontrendikasyon) terimi, geçerli bir teşhis prosedürünü veya tedavisini yasaklayan bir durumu ifade eder. Mutlak ve göreceli olmak üzere iki kontrendike şekli arasında bir ayrım yapılır…

Kontrendikasyonlar kullanım kısıtlamaları olarak da bilinir. Tıbbi bir önlem her durumda yasaklanabilir (mutlak kontrendikasyon) veya ancak ortaya çıkan risklerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra izin verilebilir (göreceli kontrendikasyon). Bir kontrendikasyon göz ardı edilirse, bu durum hastanın sağlığına önemli ölçüde zarar verebilir.

Kontrendikenin Tanımı

Kontrendike veya kontrendikasyon, endikasyonun tersidir. Spesifik bir tedavinin, spesifik bir yaralanma ya da hastalık tipi ile birlikte gitmediği durumu tanımlar. Bir tedavi biçiminin kontrendikasyonlarını bilmek, hastayı tehlikeye atmamak, iyileşme başarısını yükseltmek veya en azından iyileşmeyi aktif olarak desteklemek anlamına gelebilir.

Bu nedenle kontrendikasyonlar, “mutlak” ve “göreceli” olarak ikiye ayrılır. Kontrendikasyonları bilmek, endikasyonlar kadar her tedavi planının bir parçasıdır.

Mutlak kontrendikasyon: Mutlak kontrendikasyon durumunda doktorlar, hastanın sağlık durumunu olumsuz etkilediği için planlı bir önlemden vazgeçmek zorunda kalırlar.

Göreceli kontrendikasyon: Göreceli bir kontrendikasyon varsa, beklenen fayda sağlığa yönelik korkulan zarardan daha ağır basarsa doktorlar planlanan terapötik önlemi uygular. Bu ölçüme başlamadan önce, doktorlar risk-fayda oranını dikkatli bir şekilde değerlendirir.

Kontrendike Örnekleri

Bazı kontrendikasyonlar, belirli hasta koşulları nedeniyle teknik işlemlerin gerçekleştirilememesi durumunda ortaya çıkar. Örneğin, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) işleminde güçlü bir manyetik alan kullanılır. Bu nedenle, vücudunda atel veya implant gibi manyetik cisimler bulunan hastalarda bu inceleme yapılamaz.

Diğer kontrendikasyonlar, hastanın mevcut hastalıkları sebebiyle bir ilaç tedavisi gerçekleştirilemediğinde ortaya çıkar. Örneğin, yan etkilerinden dolayı halihazırda mide ülseri olan hastalara asetilsalisilik asit (ASA, ticari adı Aspirin) verilmemelidir.

Alerjiler, bazı tedavilerin kontrendike olduğu anlamına da gelebilir. Penisilin, birçok bulaşıcı hastalığı tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotiktir. Bununla birlikte, bazı hastalar antibiyotiğe karşı ciddi ve tehlikeli alerjik reaksiyonlar geliştirir. Bir hastada böyle bir reaksiyon meydana geldiğinde, gelecekte artık penisilin almamalıdır.

Çoğu durumda, hamilelik mutlak bir kontrendikasyondur. Çünkü embriyonun doğum öncesi hasar görmesini önlemek için bu dönemde birçok ilaç ve terapötik önlem uygulanmamalıdır.

Kontrast Madde Kontrendikasyonları

Bilgisayarlı tomografi (BT) gibi birçok görüntüleme tetkikinde kontrast denilen maddeler kullanılmaktadır. Bunlar özellikle seçilen inceleme yönteminde görülebilen, dolayısıyla damar ve organ gibi yapıların daha iyi görüntülenmesi için uygun olan maddelerdir. Bununla birlikte, kontrast maddenin uygulanmasına yönelik bazı kontrendikasyonlar vardır:

Alerjiler: Bir kontrast maddeye karşı alerji varsa, maddenin uygulanması yeniden gözden geçirilmelidir.

Böbrek yetmezliği: Birçok kontrast madde böbreklerin işlevini etkileyebileceğinden, yalnızca böbrek yetmezliği durumunda dikkatli kullanılmalıdır.

Metformin ile tedavi: Diyabet ilacı metformin ve kontrast madde aynı anda uygulanırsa ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, metformin tedavisine kontrast madde verilmeden önce yeterli bir süre ara verilmelidir.

Tiroid hastalıkları: Tiroid hastalıkları, bazı kontrast maddelerinin kullanılamadığı veya sınırlı ölçüde kullanılabileceği anlamına da gelebilir.

İlaçların Kontrendikasyonları

Fenprokumon veya Marcumar, pıhtılaşmayı engellemek (halk dilinde: kanı inceltmek) için kullanılan bir ilaçtır. Örneğin, kalp krizlerinin uzun süreli tedavisinde kullanılır. Bu ilacın kullanımına ilişkin bir takım kontrendikasyonlar söz konusudur:

Etkin maddeye karşı aşırı duyarlılık: Fenprokumon’a karşı aşırı duyarlılık veya alerji varsa reçete edilmemelidir.

Kanama riskinin yüksek olduğu durumlar: Kanama riskinin arttığı durumlarda, Fenprokumon sadece yakın gözetim altında kullanılmalı veya hiç kullanılmamalıdır. Bu tür hastalıklara örnek olarak şiddetli karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği veya kan trombositlerinde azalma (trombositopeni) gösterilebilir.

Damar hasarı ile ilişkili hastalıklar: Artan kanama riski nedeniyle bu durumda da Fenprokumon kullanılmamalıdır. Mide-bağırsak yolundaki ülserler ve kalbin belirli iltihapları (perikardit, endokardit) buna örnektir.

Manuel Lenfatik Drenajın Kontrendikasyonları

Manuel lenfatik drenaj (MLD), dokudaki tıkanıklığı gidermeye yarayan bir tedavi yöntemidir. Belirli el hareketleri ile lenf damarları uyarılır ve lenf sıvısının dışarı akması uyarılır. Manuel lenfatik drenajın kontrendike olduğu durumlar şunlardır:

Şiddetli kalp yetmezliği: Konjestif kalp yetmezliği olarak da bilinen şiddetli kalp yetmezliği, hastanın kardiyovasküler sistemine olağanüstü bir baskı uygular. Bu nedenle, manuel lenfatik drenaj ile lenfatik drenajın uyarılması bu gibi durumlarda kontrendikedir.

Etkilenen bölgede akut enflamasyon: Yumuşak dokuların enflamasyonu olan flegmon gibi akut enflamasyon, manuel lenfatik drenaj için bir kontrendikasyondur.

Flebotromboz: Derin bacak damarlarının trombozuna, yani tıkanmasına flebotromboz denir. Bacakların manuel tedavisi küçük trombüslerin gevşemesine ve vücutta damar tıkanıklıklarına neden olabileceğinden, bu hastaların bacaklarına manuel lenfatik drenaj yapılmamalıdır.

Kontrendikasyonların Riskleri

Yaşla birlikte, kontrendikasyonlarla ilişkili riskler artar. Bunun başlıca sebebi, birçok durumda yaşlı insanların aynı anda farklı ilaçlar kullandıkları çeşitli hastalıklardan muzdarip olmalıdır.

Yaş ilerledikçe böbrek ve karaciğer gibi organlar, metabolizmanın yavaşlaması nedeniyle çeşitli ilaçların zararlı maddelerini daha yavaş parçalamaktadır. Hastalar kalp yetmezliği, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve yıpranmanın neden olduğu ağrı gibi yaşlanmanın tipik belirtilerini tedavi etmek için aynı anda birkaç ilaç kullanıyorsa, hekimlerin bu durumu hesaba katması gerekir.

Tedaviyi zorlaştıran ilaçların tek tek etkileşimleri şeklindeki kontrendikasyonlar olduğu gibi, diğer ilaçların kullanımını gerektirebilecek yan etkiler de vardır. Birçok yaşlı insanın karşılaştığı böyle karmaşık bir durum, uzman bir hekim tarafından muayene edilmesini gerektirmektedir. Bu şekilde doktor, olağan tedavi kılavuzlarını eleştirel bir şekilde sorgular ve hangi ilaçların kesinlikle reçete edilmesi veya edilmemesi gerektiğini değerlendirebilir.

Sonuç olarak kontrendikasyonlar, hastalar için tedavi risklerini mümkün olduğunca düşük tutmanın önemli bir yoludur. Gerekli tedavi için bir kontrendikasyon söz konusu olsa bile, genellikle eşdeğer bir tedaviyi gerçekleştirmek için alternatif seçenekler vardır.