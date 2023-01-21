Anterior Ne Demek? Anatomide Ne İfade Eder?

Anterior anatomik bir tanımdır. Önde bulunan yapıları ve organları tanımlar. İnsanlarda anterior ve ventral terimleri eşanlamlı olarak kullanılır. Anteriorun zıt anlamlısı posteriordur, yani insan vücudunun arkası…

Anterior terimi tipik olarak bir vücut bölümünün yerini tanımlayan diğer kelimelerle birlikte kullanılır. Örneğin, göbek deliği anterior olarak tanımlanabilir. Çünkü söz konusu bölge vücudun ön tarafında, karnın ortasında yer alır.

Anatomik Pozisyon

Anatomik yön terimleri ve vücut düzlemleri, anatomistler veya tıp uzmanları arasında benzer şekilde kesin iletişim sağlayan anatomi referans terimleridir.

Bir yapının anatomik konumunu açıklamak için kullanılan terimler, normal anatomik konum olarak adlandırılan standart bir konumla ilişkili olarak tanımlanır.

Herhangi bir oryantasyon, konum, hareket ve yönü tanımlarken referans anatomik konumdur. Evrensel olarak kabul edilen bu referansta, kişinin kolları yanlarda sarkık, avuç içleri öne ve başparmakları vücuttan uzağa bakacak şekilde dik durduğu kabul edilir. Ayaklar hafifçe paraleldir ve ayak parmakları öne dönüktür.

Anatomik pozisyonun, konum için bir referans olması nedeniyle tek başına gerçek bir anlamı yoktur. Vücut düzlemleri, yönleri ve ilişkileri gibi diğer anatomik terimlerle aynı bağlama yerleştirilmelidir. Anatomik düzlemlerle ilgili olarak; bunlar vücudu farklı bölgelere ayıran, çeşitli organ ve yapıların çeşitli kesimlerini veya dilimlerini oluşturan hayali düzlemlerdir.

Tıp alanında anterior ve posterior, insan vücudundaki konumları belirlemeye ve ayırt etmeye yardımcı olan yönlü anatomik terimlerdir. Bunlar gibi anatomik terimler hakkında bilgi sahip olmak, tıbbi teşhislerde, prosedürlerde, hastalık referans noktalarında, hastalıkların belirtilerinin çizelgelenmesinde ve daha fazlasında yardımcı olur.

Anterior: Vücudun önden görünümü (önde veya ön tarafta)

Posterior: Vücudun arka tarafı (arkadan görünüm)

Orta hat: Vücudu eşit olarak (merkezde) bölen hayali bir dikey çizgi

Yanal: Orta hattan uzakta (yandan görünüm)

Medial: Orta hatta daha yakın (yandan görünüm)

Üstün: Bir yapıya bakmak (kuş bakışı)

İnferior: Bir yapının altından yukarıya bakmak (baştan/alt kısımdan uzağa)

Yüzeysel: Vücudun yüzeyine yakın

Derin: Vücut yüzeyinden uzakta

Proksimal: Bir yapının orijinine daha yakın

Distal: Menşe noktasından daha uzakta

Kafatası: Başa doğru

Kaudal: Kuyruk bölgesi

Anatomide Anterior Tanımı

İnsan vücudundan bahsederken anterior, vücudun ön tarafını ifade eder. “Vücudun önü veya önüne doğru” olarak tanımlanır. Örneğin, dudaklar başın ön kısmında veya ön tarafında bulunur. Ayrıca parmak uçları anatomik pozisyonundan dolayı elin ön kısmında yer almaktadır.

Doktorlar, bir anormalliğin birinin anatomisindeki konumuna göre tıbbi teşhis yaptıklarında, bulgunun anterior mu yoksa posterior mu olduğunu belirtirler.

Anatomide Posterior Tanımı

Anatomide posterior, vücudun arkası ile ilgilidir. Anteriorun zıttıdır ve insan vücudun arkasını belirmek için kullanılır. Kişi hangi yöne bakarsa baksın, elde edilen bulgunun vücudun önünde değil arkasında olduğu anlaşılır. Örneğin kürek kemiği vücudun arka tarafında, yani sırtın üst kısmında bulunur.

Posterior ve anterior örnek: Birinin sırtının BT taramasına bakıldığında, spinöz çıkıntılar omurun arka tarafında bulunurken, omur gövdesi ön taraftadır.

Anterior ve Posterior Anatomi

İnsan vücudu dört taraftan ve birden fazla açıdan görülebiliyorken, anatomik konumu ile vücudun ön ve arka kısımları sayesinde sadece iki tarafı vardır. Bu kısımlar vücudun hangi tarafından ve hangi açıdan bakılırsa bakılsın değişmez.

Diyagramlarda, 3B modellerde veya gerçek hayatta ön ve arka bakış açılarından bakıldığında, vücudun önü ve arkası olarak bilinen şey sabit kalır. Bu tutarlılık, tıbbi tedaviler hakkında karar verirken çok önemlidir. Örneğin bir cerrah, ameliyattan önce bir tümörün vücudun hangi tarafında olduğunu bilmelidir. Bilim adamları ve araştırmacılar, ulaşılan bir bulguyu anterior ya da posterior olarak işaretlemenin tıp ve teknolojideki ilerlemeler için önemli olduğunu bilirler.

Anatomik Boşluklar

Vücut, yukarıdaki tanımlamalara ek olarak, farklı anatomik yapı türlerini çevreleyen sıvı dolu boşluklarla doludur. Bunlar kafatası, omurlar, göğüs kafesi ve karın boşluğu dahil olmak üzere eksenel konumlarda bulunur.

Boşluklar vücudu bölümlere ayırır, organları korur ve yağlayarak organları hareket ettirirken sürtünmeyi azaltır. Vücutta iki ana boşluk vardır; karın boşluğu ve sırt boşluğu.

Karın boşluğu, diyafram adı verilen kubbe şeklindeki bir solunum kası tarafından göğüs boşluğuna ve abdominopelvik boşluğa bölünmüş geniş bir boşluktur. Kalp, akciğerler, nefes borusu (trakea), yemek borusu, büyük kan damarları ve sinirlerin tümü üst karın boşluğunda veya göğüs boşluğunda bulunur.

Alt ventral boşluk (abdominopelvik), karın ve pelvisi içerir. Karın boşluğunda böbrekler, adrenal bezler ve gastrointestinal sistemin çoğu bulunur. Pelvik boşlukta çok miktarda ürogenital sistem ve rektum vardır. Pelvik boşluğun üç sınırı vardır; karın boşluğu, sakrum ve pelvis.

Sırt boşluğu, iki ana boşluktan daha küçüktür. Adını vücuttaki konumundan alır, daha arkada yer alan organları içerir. Sırt boşluğunun iki bölümü vardır. Alt kısımlar veya vertebral kanallar omuriliği barındırır ve üst kısım veya kranial boşluk beyni içerir.