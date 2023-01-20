İnnerve Ne Demek? Vücutta İnnervasyon Süreci

İnnerve etmek, bir organın, bir vücut parçasının veya bir dokunun sinir dokusu ile fonksiyonel olarak beslenmesidir. İnnervasyon, uyaran eforu ve uyaran algısı yoluyla bedensel süreçleri kontrol etmeye hizmet eder…

İnnerve Nedir?

İnnerve veya innervasyon, tıpta sinir dokularının fonksiyonel tedarik ağı olarak tanımlanır. Hem organlar hem de vücut parçaları veya kas dokusu gibi doku türleri, sinir hücreleri ve sinir lifleri tarafından innerve edilir.

Sinir hücreleri (nöronlar), uyaranların algılanmasından ve sinir uyarılarının işlenmesinden sorumludur. Sinir lifleri, sinir hücrelerinin uzantılarıdır. Bitişik kılıf yapıları dahil olmak üzere aksonlar olarak da adlandırılırlar ve elektriksel uyarımı sinir hücresi gövdesinden uzağa iletirler. Aksonların, kılıflarının ve nöronların innervasyonu, sonuçta tüm bedensel süreçlerin işleyişini sağlar.

Sinir lifleri tarafından iletilen impulsların türüne bağlı olarak, farklı innervasyon biçimleri mevcuttur. Nörologlar, somatik innervasyonu duyusal ve motor innervasyon olarak tanımlarlar. Otonomik innervasyon ise hayati bir öneme sahiptir ve sempatik ile parasempatik innervasyona ayrılır.

İnnervasyonun İşlev ve Görevi

İnnervasyon vücuttaki duyusal, vejetatif (otonom) ve motor fonksiyonları üstlenir. Hassas sinir lifleri reseptörlere bağlanır. Bu reseptörler duyumları kaydeder. Buna bir örnek, cilt katmanlarında dokunma ve basıncı kaydeden mekanoreseptörlerdir. Nosiseptörler ağrı uyaranlarını algılar ve derinin termoreseptörleri sıcaklık algısından sorumludur.

Bu duyu reseptörlerine bağlı sinir lifleri, uyaranları merkezi sinir sistemine iletir. Bu iletim genellikle yansıtma yoluyla gerçekleşir. Böylece bir uyaranın beyne ve nihayetinde bilince ulaşmasını sağlar.

Duyarlı innervasyon grubunda gözler ve kulaklar söz konusu olduğunda, bazen duyusal innervasyondan da söz edilir. Aksine, iç organların innervasyonuna vissero-sensitif innervasyon da denir. Bu sinir lifleri, iç organlardan gelen duyumları merkezi sinir sistemine iletir.

Bununla birlikte, bu nöronlar ve aksonlar genellikle otonom sinir sisteminin bir parçası olarak kabul edilir. Çünkü bu uyarı iletimi olmadan yaşam mümkün olmayacaktır. Otonom sinir sistemi parasempatik, sempatik ve enterik innervasyondan oluşur. Bu sinir bağlantıları sindirimi, solunumu, bez fonksiyonunu ve kalp kası hareketini kontrol eder.

Kalp kasından farklı olarak, iskelet kasları otonom sinir sistemine bağlı değildir. Motor sinirler tarafından innerve edilirler. Bu, uyarmanın, motor uç plakası olarak bilinen şey yoluyla bireysel kas liflerine iletildiği anlamına gelir. Bu şekilde merkezi sinir sisteminden gelen bir komut, iskelet kaslarını kasılmaları için uyarır.

Bu durumda, uyaranlar merkezi sinir sistemine değil, merkezi sinir sisteminin dışına iletilir. Bu nedenle doktorlar, iskelet kaslarının motor sinirleriyle bağlantılı olarak efferent bir innervasyondan da söz ederler. Bununla birlikte, afferent sinir lifleri de kasların mevcut tonunu kaydeden ve onları merkezi sinir sistemine ileten her kasa girer.

Aksiyon potansiyellerinin sinir sistemi içindeki iletimi ya biyokimyasal ya da biyoelektrikseldir. Sözde nörotransmiterler biyokimyasal iletimde kullanılır. Bu nörotransmitterler biyokimyasal habercilerdir. Bir sinir hücresi tarafından salınır ve diğer sinir hücreleri tarafından tanınırlar. Bu sayede doğrudan yan yana olmayan sinir hücreleri de iletişim kurabilir.

Sinir sistemindeki elektrik iletimi ise hücre zarlarından gelen yüklü tuz parçacıkları yardımıyla gerçekleşir. Hücrelerin zar potansiyeli, hücrenin iç ve dış ortamları arasındaki farktan kaynaklanır. Bu fark zar tarafından belirlenir ve bir elektrik voltajı olarak bulunur. Bu şekilde, elektrik sinyali iletiminin kalbini oluşturan bir dengeleyici akım üretilir.

Genel olarak, bir organizmanın algısı, hareketi ve iç süreçleri innervasyon olmadan mümkün olmayacaktır.

İnnervasyonu Etkileyen Hastalıklar ve Durumlar

Çeşitli süreçler sinir sisteminde sinir hücrelerinin ölmesine neden olabilir. Böyle bir durumun en yaygın nedenlerinden biri, kan dolaşımının olmamasıdır. Örneğin, bir kalp yetmezliği kan akışını keser ve sinir dokusuna zarar verebilir.

Genellikle bu durumda, beynin innervasyonu etkilenir. Beyindeki sinir hücrelerinin bu hücre ölümü farklı semptomları tetikleyebilir. Algı gibi motor fonksiyonlar da bozulabilir.

Sinir dokusunun metabolik bozuklukları da fonksiyonel bozuklukları veya uyaranların iletimindeki bozuklukları tetikleyebilir. Bu tür metabolik bozukluklarla, toksinler genellikle beyinde birikir.

Sinir sistemindeki iltihaplanma da bir o kadar hasara neden olabilir. Bu tür durumlar, örneğin bağışıklık sisteminin vücudun kendi hücrelerini yanlışlıkla yabancı olarak tanıdığı ve merkezi sinir sistemindeki dokulara saldırdığı multipl sklerozda meydana gelir.

Sinir sistemi hasarının en yaygın erken belirtileri tat alma bozuklukları, hareket bozuklukları veya uyuşma ve karıncalanma gibi anormal duyumlardır.

Lyme hastalığı veya dejeneratif hastalıklar gibi bulaşıcı hastalıklar da sinir sistemi hasarı ile ilişkilendirilebilir. Belirli koşullar altında, kraniyoserebral travma gibi mekanik yaralanmalar bile sinir sistemini bozabilir.

Ağır vakalarda, bir kazanın sonucu olarak sinirler kopabilir. Bu aynı zamanda sağırlığa veya motor bozukluğa yol açabilir. Omurgadaki sinir hasarı da özellikle tehlikelidir. Kopmuş sinirlerin çoğalması ve ciddi ağrıya neden olan bir nöroma oluşturması mümkündür.