Yassı Epitel Nedir? İdrarda Epitel Hücre Görülmesi

Yassı epitel hücreler, genellikle bir dokunun yüzeyinde bulunan özel bir hücre türüdür. Yüzeyin altındaki dokuları enfeksiyon ve yaralanmalardan koruyan bir bariyer oluştururlar. Epitel hücreleriyle kaplı bazı doku örnekleri deri, ağzın içi, yemek borusu, akciğerlerdeki büyük hava yolları ve rahim ağzıdır…

İdrar epitel hücre testinde, söz konusu hücrelerinin sayısını belirlemek için bir idrar numunesi mikroskop altında incelenir. İdrarda az sayıda yassı epitel hücresi olması normaldir. Yüksek olması ise idrar yolu enfeksiyonu, böbrek hastalığı veya diğer ciddi tıbbi problemlerin bir işareti olabilir.

İdrarda Epitel Hücre Testi Neden İstenir?

İdrar epitel hücre testi, idrardaki farklı maddelerin ölçüldüğü bir test olan mikroskobik idrar tahlilinin parçasıdır. Rutin bir muayenenin parçası olabilir veya idrar yolu ile ilgili şikayetleriniz varsa doktorunuz bu testi isteyebilir.

İdrar tahlili, idrar örneğinin görsel olarak incelenmesini, belirli kimyasalların test edilmesini ve bazı hücre türlerini aramak için idrar hücrelerinin mikroskop altında incelenmesini içerir.

Doktorunuz, rutin kontrolün bir parçası olarak veya kimyasal analiz sonuçları anormalse idrar epitel hücre testi isteyebilir. Böbrek veya idrar yolu problemi belirtileriniz varsa da bu teste ihtiyacınız olabilir.

Çoğu durumda idrarda epitel hücrelerinin varlığının klinik bir önemi olmadığından, hücre sayısının mukus filamentleri, mikroorganizmalar, silendirler ve kristaller gibi gözlemlenen diğer parametrelerin sonuçlarıyla birlikte yorumlanması önemlidir.

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İdrarda Epitel Hücrelerin Nedenleri

İdrardaki epitel hücreleri, örneğin numunenin alınması sırasında idrar numunesinin kontaminasyonundan, idrar yolu enfeksiyonlarından veya menopozdan kaynaklanabilir. Bununla birlikte, çoğu durumda idrarda epitel hücrelerinin varlığı normal kabul edilir ve genellikle klinik bir önemi yoktur.

İdrar yolu üç tip epitel hücresi ile kaplıdır; geçiş hücreleri, renal tübüler hücreler (böbreklerden) ve yassı hücreler. İdrar numunenizde yassı epitel hücreleri varsa bu, numunenizin kontamine olabileceği anlamına gelebilir. Buradaki kontamine terimi, verilen idrar numunesinin vücudun başka bir kısmından hücreler içerdiği anlamına gelir.

Her ne kadar normal bir bulgu olarak kabul edilse de, bulunan epitel hücre miktarının muayenede bildirilmesi ve çekirdekte veya şeklinde bir değişiklik olup olmadığı daha ciddi durumlara işaret edebileceğinden önemlidir.

İdrardaki anormal epitel hücre miktarının sonuçları, sunulan belirtilerin yanı sıra bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve nedene göre tedavi edilmelidir.

İdrarda epitel hücrelerinin varlığının ana nedenleri şunlardır:

İdrar Numunesinin Kontaminasyonu

İdrar örneğinin kontamine olması (yabancı madde sebebiyle saflığını kaybetmesi), örneğin idrarın alınması sırasında meydana gelebilir. Bu durum kadınlarda daha sık görülür. Bunu doğrulamak için doktor muayenede analiz edilen tüm parametreleri değerlendirmelidir. Normalde, kontaminasyon söz konusu olduğunda, yassı epitel hücrelerinin ve bakterilerin varlığının yanı sıra, nadir durumlarda idrarda lökositlerin varlığı gözlemlenebilir.

Numunenin kontaminasyonunu önlemek için; mahrem bölgenin yıkanması, üretradaki yabancı maddeleri gidermek için ilk idrar akımının atılması, idrarın geri kalanının toplanması ve en fazla 60 dakikada analiz için laboratuvara götürülmesi önerilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonları

İdrar tahlilinde mikroorganizmaların varlığına ek olarak, yüksek miktarda epitel hücre varlığı ve bazı durumlarda mukus filamentlerinin varlığı idrar yolu enfeksiyonuna işaret edebilir. Ayrıca, idrar yolu enfeksiyonu vakalarında, tahlil sonuçları idrarda artmış lökosit sayısını gösterebilir.

Menopoz

Menopoz sonrası ve düşük dolaşımdaki östrojene sahip kadınların idrarlarında yüksek miktarda epitel hücresi görülebilir. Buna rağmen kadınlar için bir risk oluşturmaz ve belirti göstermez. Ancak hormon düzeylerinin değerlendirilebilmesi ve gerekirse hormon replasman tedavisine başlanabilmesi için bir kadın doğum uzmanına görünmek önemlidir.

Böbrek Sorunları

Çok sayıda tübüler tipte epitel hücrelerinin ve epitelyal silendirlerin varlığı böbrek sorunlarına işaret edebilir. Bunun başlıca nedeni, bu tip epitel hücreleri böbrek kökenli olmasıdır.

Tübüler hücrelerin sayısı ne kadar fazlaysa, böbreklerdeki hasarın derecesi ve böbrek fonksiyonlarını kaybetme olasılığı o kadar fazladır. Normalde idrar testindeki değişikliklere ek olarak, örneğin üre ve kreatinin gibi idrar biyokimyasal testlerinde böbreklerde hasar olduğunu gösteren değişiklikler gözlemlenebilir.