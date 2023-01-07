Çenede Sivilce Neden Çıkar, Ne İyi Gelir?

Çenedeki sivilcelerin birçok nedeni olabilir. En yaygın nedenler hormonal dengesizlik, aşırı stres veya yanlış beslenmedir. Bununla birlikte, çene bölgesindeki sivilceler cildin derinlerinde veya yüzeysel, küçük ya da büyük, ağrılı ve ağrısız olarak ortaya çıkabilirler…

Çenede sivilce ve lekelerin oluşmasını kolaylaştıran faktörler vardır. Sivilce, siyah noktanın aksine cilt altında bulunur ve kızarıklık ile fark edilir. Nedenleri araştırmak, onlardan kalıcı olarak kurtulmak için özellikle önemlidir. Aktif bileşenler içeren düzenli bir cilt bakımı rutini sivilceleri önleyebilir ve daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir.

Çenede Sivilce Nedenleri

Çenedeki sivilcelerin en yaygın nedenleri sebum ve tıkanmış gözeneklerdir. Yüzdeki cilt gözenekleri yağı, ölü cilt hücrelerini ve diğer kirleri emer, tıkanır ve kırmızı şişliklerle reaksiyona girer.

Sebum, insan vücudunun yağ bezi hücrelerinde üretilen, daha sonra cildin yüzeyine taşınan ve ona nem sağlayan bir cilt yağıdır. Yani sebum, cilt temizliğinde ve sağlığında vazgeçilmez bir rol oynar. Ancak yağ bezlerinde sebum birikirse, gözenekler daralır ve cildin artık işleyemeyeceği seviyeye gelir. Bunlar iltihaplanmanın yanı sıra cildin şişmesine ve kızarmasına neden olur (sivilce gelişir).

Ayrıca, Geleneksel Çin Tıbbına (TCM) göre sivilceler organlarımızın durumu hakkında çok şey söyler. Yüz haritalama denilen yöntemle yüz bölgelerine farklı organlar atanır. Bu sayede, sivilcelerin sebepleri bulunarak deri ile iç organlar arasında bağlantı kurulur.

Geleneksel Çin Tıbbına (TCM) göre çenenin ortasındaki sivilceler, rahatsız bir mide-bağırsak sistemini gösterir. Bununla birlikte, hormonlar da kadın ve erkeklerde çenede sivilcelere neden olabilir. Özellikle ergenlik döneminde hormon üretimi tüm hızıyla devam eder ve sebum üretimini uyarır. Bu da çene ve sakal bölgesinde daha fazla leke oluşmasına neden olabilir.

Hormonal Dengesizlik

Hormonal bir dengesizlik, çene bölgesinde iltihaplanma gelişimini destekleyebilir. Özellikle kadınlar, adet döngüleri sırasında hormon dalgalanmalarından muzdariptir. Regl döneminde vücut, sebum üretimini artıran daha fazla testosteron üretir. Bu, cildin gözenekleri tıkayabilen daha fazla sebum ürettiği anlamına gelir.

Bu sorun çok karmaşık olduğundan, bir kadın doğum uzmanına yaptırılan hormon testi, olası bir hormon dengesizliğinin sebepleri hakkında bilgi sağlayabilir. Böyle bir dengesizliğin daha sık meydana geldiği zamanlar, örneğin hamilelik veya yoğun duygusal stres dönemleridir.

Çok Fazla Stres

Çene sivilceleri söz konusu olduğunda, aşırı stres başka bir unsurdur. Stres hormonu kortizol salgılanırsa hormon dengemizi de bozabilir ve sivilcelere neden olabilir. Stres seviyesini olabildiğince düşük tutmak için, günlük yaşamda yeterli uyku ve düzenli dinlenme süreleri ile dengeli bir yaşam tarzı çok önemlidir. Buradaki diğer bir anahtar kelime kişisel bakımdır!

Yanlış Beslenme

Kan şekerini yükselten yiyecekler cilt sağlığı ile doğrudan bağlantılıdır. Çünkü bunlar vücutta testosteron hormonu üretimini uyarır ve bu da sivilcelere neden olabilir. Bu yüzden pizza, makarna ve benzerlerini sınırlı ölçüde tüketmelisiniz.

Ayrıca, inek sütü gibi hayvansal ürünler de genellikle vücuttaki iltihaplanma seviyesini artırır. Bu, hızlı bir şekilde cildin normal dengesinde bozulmaya yol açabilir. Bilimsel bir çalışmada, inek sütü gibi hayvansal ürünler ile akne gelişimi arasında bir bağlantı kurulmuştur.

Bol miktarda taze sebze ve meyve içeren dengeli, iltihap önleyici bir diyet uygulamaya çalışın. Burada denge, karbonhidratlar, protein ve yağ arasında iyi bir denge kurmak anlamına gelir. Cildinizin sağlığı için mümkün olduğunca nikotin ve alkolden uzak durmanızı da tavsiye ederiz.

Çeneye Çok Sık Dokunmak

Günlük hayatta sürekli olarak yüzümüze ve özellikle çenemize dokunuruz. Ne yazık ki, çenemizdeki sivilcelerden şikayetçi olmamıza yol açabilen diğer bir etken de bu sinir bozucu alışkanlıktır. Bunu yaparak, istemeden de olsa sayısız bakteriyi ellerimizle cildimize dağıtmış oluyoruz. Bu bakteriler tıkalı bir gözeneğe girdiğinde iltihaplanır ve sivilce gelişir.

Çenedeki Sivilceler ve Perioral Dermatit Arasındaki Fark

Çenedeki sivilceler ve perioral dermatit, nedenleri ve belirtileri bakımından farklılık gösterir. Perioral dermatitin başlıca sebebi çok fazla kozmetik üründür ancak genetik yatkınlık da önemli bir rol oynar. Bu cilt rahatsızlığının tedavisindeki en önemli yardımcı, uzun bir süre boyunca kozmetik bakım ürünlerinden vazgeçmenizdir.

Buna karşılık, çenedeki sivilcelerin yukarıda anlatıldığı gibi birçok nedeni vardır. Sivilceler çene bölgesi boyunca tamamen dağılabilirken, perioral dermatit ise ağız çevresinde tipik bir halka ile karakterize edilir. Bu, küçük ve daha büyük sivilcelerin bir halka oluşturduğu ve daha az alana yayıldığı anlamına gelir.

Çenedeki izole sivilcelerin aksine, perioral dermatit bir cilt hastalığıdır. Bu, cildi çok fazla tahriş eden aşırı agresif ve kuruyan sivilce önleyici ürünler kullandığınızda da ortaya çıkabilir.

Çenedeki Sivilcelerin Tedavisi

T bölgesinin bir parçası olduğu için çenedeki sivilceler çok yaygındır. Buna alın, burun da dahildir ve burası birçok insanın sivilcelerden şikayetçi olduğu yerdir. Bunun nedeni, söz konusu bölgede çok fazla yağ bezi bulunmasıdır. Ek olarak, T bölgesi cildin diğer kısımlarına göre her zaman çok parlaktır.

Çok sayıda yağ bezi göz önüne alındığında, bazılarının bloke olması ve sivilcelerin daha hızlı gelişmesi şaşırtıcı değildir. Herkes çenedeki sivilceleri tedavi etmek ve sonuçları hızlı bir şekilde görmek ister. Ancak bunun doğru yapılması için atlanmaması gereken birçok şey vardır:

Düzenli Cilt Bakımı Rutini

Doğru cilt bakımı her şeyden önce ilgili cilt tipine göre ayarlanmalıdır. Örneğin yağlı cilt, kuru veya hassas ciltten çok farklı ürünlere ihtiyaç duyar. Sivilceye yatkın kişiler genellikle kuru veya yağlı cilde sahiptir. Bu durumda cilt, gözenekleri tıkayan ve sivilcelere yol açabilen çok fazla sebum üretir. Karma ciltte bu, esas olarak T bölgesinde gerçekleşir. Bu nedenle, tıkanıklıkların burada meydana gelme olasılığı daha yüksektir.

Bu nedenle, temizlik ve bakımı cilt tipinize göre ayarladığınızdan emin olmalısınız. Hafif bir yüz temizleyici her zaman iyi bir seçimdir. Özellikle hassas cildiniz varsa, kullanılan ürünler sert yüzeyli aktif maddelerden ve alkollerden arındırılmış olmalıdır. Çünkü bu tür bileşenler cildi tahriş edebilir. Çok agresif ürünler yağlı veya saf olmayan ciltlerde bile kullanılmamalıdır. En kötü durumda, daha fazla gözenek tıkanıklığına ve cilt hasarına yol açabilir.

Not: Fırça, sünger vb. kişisel bakım malzemelerinizi düzenli ve dikkatli bir şekilde temizlemeyi unutmayın! Bakteriler ve kir burada birikebilir, daha fazla sivilceye yol açabilir.

Peeling ve Maskeler

Haftada bir veya iki kez maske kullanmak çene sivilcelerine gerçekten yardımcı olabilir. Özellikle çenede yer alan sivilceler, BHA peelingleri (beta hidroksi asitler) sayesinde yüzeye çıkarılarak daha hızlı iyileşir. Ancak cildin durumuna bağlı olarak, kimyasal peelingler başlangıçta bir ağırlaşmaya neden olabilir.

Salisilik asit (BHA), çenedeki sivilcelere karşı kozmetik ürünlerin etkili bir bileşenidir. Bu asit örneğin sinameki yapraklarında ve papatya çiçeklerinde bulunur. Ciltte kornea çözücü (keratolitik) etkisi vardır. Bu, kepeğin daha hızlı atıldığı ve cildin kendini daha hızlı yenileyebildiği anlamına gelir. Bu nedenle salisilik asit, keratinizasyon bozukluklarında ve sivilce gibi iltihaplı cilt problemlerinde etkilidir. .

AHA’lar (Alfa Hidroksi Asitler) laktik asit, glikolik asit veya meyve asidi gibi farklı asitlerdir. Bununla birlikte, BHA’ların aksine, cildin çok derinlerine nüfuz etmezler. Bunun yerine yüzeydeki ölü deri hücrelerini çıkarırlar. Bu nedenle, genel olarak daha hafiftirler ve birçok cilt tipiyle uyumludurlar. Ayrıca AHA peelingleri, hücre yenilenmesini hızlandırdıkları için çene bölgesindeki iltihaplanmaya karşı da yardımcı olabilir.

İlginizi çekebilir: AHA ve BHA Nedir, Ne İşe Yarar?

Kil maskeleri, cildin sebum üretimini düzenleyen kil veya şifalı toprak içeren maskelerdir. Düzenli kullanıldıklarında çenedeki sivilcelere karşı da etkili olabilirler.

Aktif Bileşenler ve Vitaminler

Tüm bunlarla birlikte, aktif maddeler olmadan çenedeki sivilcelerle savaşılamaz. Bu cilt sorunuyla mücadelede gerçek güç bileşenleri C vitamini, retinol veya bakuchiol ve benzoil peroksittir:

Retinol veya Bakuchiol: Retinol (A vitamini) cilt için önemli bir vitamindir. Derinlemesine etki ederek, cildin alt tabakasındaki sivilcelere karşı yardımcı olur. Ancak retinol her cilt tipi için uygun değildir. Hassas veya kuru ciltler için önerilmez. Doğal alternatif bakuchiol daha iyi tolere edilir ve ilk kullanıldığında genellikle rahatsızlık hissedilmez.

Benzoil Peroksit: Bu bileşen, sivilce söz konusu olduğunda iyi bir çözümdür. Benzoil peroksit genellikle doğrudan cilde krem ​​veya merhem şeklinde uygulanır (geniş alanlara uygulanmaz). Uygulamadan sonra maddeyi oksijene ayırarak etki eder ve böylece cildin bakteriyel metabolizmasını bozar. Bu, bakteri sayısını azaltır ve daha az hasar ortaya çıkar.

C Vitamini: Antioksidan, saf olmayan cilt ve akneye karşı çok etkilidir. Cildin kendisini bakteri, virüs veya mikrop gibi zararlı istilacılara karşı daha iyi koruyabilmesi için cildin doğal koruyucu bariyerini güçlendirir. Bu, mevcut iltihapları daha hızlı iyileştirir çünkü C vitamini cildin metabolizmasını hızlandırır.