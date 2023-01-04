Apigenin Nedir, Faydaları Nelerdir?

Apigenin, ikincil bitki maddelerine ait olan ve birçok bitkide bulunan flavonlar grubundan açık sarı bir bitki pigmentidir. Apigenin tıbbi araştırmalarda büyük ilgi uyandırmaktadır. Bu bağlamda, kanserle savaşmaya yardımcı olabileceğine dair pek çok kanıt vardır. Birçok çalışma, apigenin’in kanser hücresi dokusunun çoğalmasını önleyebildiğini göstermektedir…

Apigenin ayrıca antioksidan, antimutajenik, antienflamatuar ve antineoplastiktir. Oksidatif strese karşı koruma, apigenin’in bir hücre içindeki glutatyon (bir antioksidan) düzeylerini artırma yeteneğinden kaynaklanmaktadır.

Apigenin: Tanımı

Apigenin tipik bir flavonoid, daha dar anlamda bir flavondur. Sarıçam, papatya, maydanoz, civanperçemi veya kereviz gibi birçok bitkide ikincil bir bitki pigmenti olarak bulunur. İlk olarak 1914 yılında papatyadan izole edilmiştir.

Apigenin birçok meyve ve sebzede az miktarda bulunur. Ancak maydanoz, kereviz ve papatya en yaygın kaynaklarıdır. Apigenin özellikle papatya çiçeklerinde bol miktarda mevcuttur ve toplam flavonoidlerin %68’ini oluşturur.

Kurutulmuş maydanoz yaklaşık 45 mg/gram, kurutulmuş papatya çiçeği yaklaşık 3-5 mg/gram apigenin içerebilir. Taze maydanozun apigenin içeriğinin 215,5 mg/100 gram olduğu rapor edilmiştir ki bu, 19,1 mg/100 gram sağlayan bir sonraki en yüksek besin kaynağı olan sap kerevizden çok daha yüksektir.

Apigenin Ne İşe Yarar?

Diğer bitki pigmentleri gibi, apigenin de antienflamatuar özelliklere sahiptir ve tümör hücrelerinin ölümünü (apoptoz olarak adlandırılır) tetiklediği söylenir. Araştırmalar, bu güçlü özellikleri ile lösemi, prostat, mide, mesane, yumurtalık, akciğer ve tiroid kanseri dahil çoğu kanser türünü baskıladığını göstermektedir.

Oksidatif strese (serbest radikaller) karşı koruma, apigenin’in hücre içindeki glutatyon konsantrasyonunu artırabilmesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak apigenin, örneğin sinir hücrelerini stres ve yaşlanma hasarından korur.

Apigenin ayrıca kan-beyin bariyerini geçebilerek, beyinde gevşeme ve sakinleşme ile ilgili bir haberci madde olan GABA reseptörlerine “yerleşebilir”. Ek olarak, apigenin, uyku, ruh hali ve hafıza üzerinde yararlı bir etkiye sahip olabilen serotonin ve dopaminin metabolizmasını teşvik eder.

Tüm bunlara ek olarak, apigenin’in UV ışığının neden olduğu cilt hasarını en aza indirebileceğine inanılmaktadır. Apigenin bileşeni, günümüzde çeşitli kozmetik ürünlerinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada antioksidan, cildi yatıştırıcı ve iltihap önleyici özellikleri kullanılmaktadır.

Apigenin infüzyonlarının ana etkileri:

Tümör hücreleri üzerinde kanseri önleyici özellikler

Tüm kronik inflamatuar süreçlerde antienflamatuar etki

Antioksidan, hücre koruması

Sinir hücresi koruması veya merkezi sinir sisteminde olumlu metabolik etkiler (uyku bozuklukları, iç huzursuzluk, sinirlilik, tükenmişlik, depresyon, hafıza bozuklukları)

Apigenin Faydaları ve Kullanımları

Apigenin çok sayıda faydası olan bir flavonoiddir. Bu bitki pigmenti yalnızca antioksidan, antienflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip olmakla kalmayarak, aynı zamanda bilişsel işlevleri artırması sayesinde depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifleterek beyin sağlığını destekler.

Doğal Bir Antioksidandır

International Journal of Molecular Sciences’ta yayınlanan araştırmaya göre apigenin, sağlıklı cilt ve sağlıklı yaşlanmayı destekleyen bileşikler olan antioksidanlar açısından zengindir. Bu nedenle, topikal olarak uygulandığında akne ile savaşma ve cilt hücrelerinin büyümesini uyarma yeteneğine sahiptir.

Antimikrobiyal Özelliklere Sahiptir

BioMed Research International’da yayınlanan bir çalışmada, apigenin’in antibiyotiğe dirençli bakterilerle savaşabileceği ve bazı durumlarda bu direnci tersine çevirebileceği öne sürülmektedir. Bu flavonoidin yeni bir antibiyotik olabileceğine veya bu olmazsa, bu ilaçların işlevini iyileştiren bir besin takviyesi olabileceğine inanılmaktadır.

Kalp Sağlığını İyileştirir

Kalp hasarlı kemirgenlerde yapılan bir araştırmada, apigenin’in kalp koruyucu etkilerinin olduğunu bulundu. Benzer şekilde, diğer araştırmalar flavonoidin kemirgenlerde ödemi, hücre ölümünü, oksidatif stresi azalttığını ve gelecekteki kalp krizi risklerini önlediğini göstermektedir.

Beyin Fonksiyonunu Artırır

Apigenin’in bilişi uyarma yeteneğine sahip olduğuna dair bilimsel kanıtlar mevcuttur. Bu konuda yapılan bir çalışmanın sonuçlarında, Alzheimer’lı farelerde hafıza ve öğrenme eksikliklerinde bir iyileşme olduğu gözlemlenmiştir.

Benzer şekilde, International Journal of Biological Sciences’da yayınlanan bir araştırma, apigenin’in felç geçiren kemirgenlerde nörolojik sonuçları iyileştirebildiğini ve nöronal ölümü azaltabildiğini göstermektedir.

Anksiyete ve Depresyonu Hafifletir

Biyokimyasal Farmakoloji’de yayınlanan bir araştırmaya göre apigenin, fitokimyasal kortizol seviyelerini düşürme yeteneğine sahiptir. Bu da vücudun kronik stres nedeniyle kaygı, uykusuzluk ve kas ağrısı ile olumsuz tepki vermesini önler. Aynı şekilde kemirgenler üzerinde yapılan araştırmalar, depresyonun hafifletilmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Apigenin Ne Kadar Güvenlidir?

Apigenin, diyet yoluyla ölçülü olarak elde edildiği sürece güvenli kabul edilir. Bu bileşik için önerilen günlük doz henüz net değildir. Bu nedenle, apigenin açısından zengin bir yiyecek veya içecek tükettikten sonra mide rahatsızlığı hissederseniz, kullanmayı derhal sonlandırmalısınız. Bu genellikle papatya çayında karşılaşılan bir durumdur.

Çok fazla apigenin maruziyeti karaciğer hasarına yol açabilir. Topikal formlar ayrıca cilt tahrişine neden olabilir. Ek olarak, apigenin vücuttaki östrojen seviyelerini değiştirebilir. Sonuç olarak, bu bileşiği kullanmanın en iyi yolları hakkında bir uzmanla konuşmanız tavsiye edilir.