Forskolin Nedir, Kilo Vermeye Yardımcı Olur mu?

Forskolin, terpenler grubundan bir etken maddedir. Forskolin özellikle Coleus forskohlii adlı bitkinin kökünde bulunur. Söz konusu bitki, antibakteriyel, bağışıklığı aktive edici veya tansiyon düşürücü etkiler gibi birçok özelliğe sahiptir. Sadece bu nedenle değil, aynı zamanda kilo vermeye yardımcı olma özelliği nedeniyle bir yağ yakıcı olarak oldukça popülerdir…

Nepal, Hindistan ve Tayland’da yetişen bu bitki, geleneksel Ayurveda tıbbında uzun süredir kullanılmaktadır. Forskolin, zayıflama üzerindeki olası etkinliği nedeniyle son yıllarda popüler hale gelen bir takviyedir. Teorik olarak, lipaz ve adenilat siklaz adı verilen enzimlerin oluşturulmasına yardımcı olduğu için kilo vermeye yardımcı olabilir.

Coleus Forskohlii Bitkisinin Botanik Özellikleri

Coleus, nane ailesine aittir ve çok yıllık otsu bir bitkidir. Hızlı büyüyen yarı çalı, yaklaşık 50 santimetre yüksekliğe ulaşır. Çiçeklenme dönemi Haziran’dan Ekim’e kadar uzanır. Yapraklar ve kökler son derece aromatik bir koku yayar. Bitki özellikle dona karşı hassastır ve yaklaşık 7 santigrat derecenin altında büyümeyi durdurur. Afrika’nın tropikal bölgelerinde, Brezilya’da, Sri Lanka’da, Tayland’da ve Hindistan’da yetişir.

Forskolin Ne İşe Yarar?

Coleus forskohlii bitkisinde bulunan forskolin, terpen grubuna aittir. Terpenler doğada çok yaygındır, esas olarak bitkilerde bulunur ve bunların uçucu yağlarının bileşenleridir. Steroidlerle birlikte terpenler basit lipitlerdir. Hemen hemen tüm kültürlerde bilinen antimikrobiyal etkileri vardır.

Forskolin, Hint halk tıbbında kan basıncını düşürücü bir dolaşım ilacı olarak uzun süredir kullanılmaktadır. Damarları genişleterek ve kanın daha iyi akmasını sağlayarak kan basıncını düşürdüğü bilinmektedir. Ayrıca bronşiyal astım, glokom ve kalp yetmezliğine karşı etkili olduğu bilinir.

Forskolin, tüm bu özelliklerinin yanı sıra vücuttaki bir dizi fonksiyonda da yer alır. Sindirim sisteminde, midede hidroklorik asit salınımını uyarır ve bağırsak koliklerini rahatlatabilir. Bağışıklık sisteminde, forskolin lenfositleri ile makrofajları aktive edebilir ve genellikle hücrelerde enerji üretimini destekler. Ayrıca astım, sedef hastalığı, dismenore ve erkek iktidarsızlığı gibi cinsel sistem bozukluklarını tedavi etmek için kullanılır.

Forskolinin bronkodilatatör etkisi olduğu ve bronşların daralmasını engellediği için astım, bronşit veya diğer kronik solunum yolu hastalıklarına karşı da kullanılmaktadır. Coleus, düşük mide asidi ve pankreatik enzim eksikliğinden kaynaklanan zayıf sindirime karşı koyar. Bitki müshil ve idrar söktürücü etkiye sahip olması nedeniyle, aynı zamanda mide ağrısı ve şişkinlik gibi sindirim şikayetleri için de faydalıdır.

Ek olarak, kireçlenme, kalp atardamarındaki zayıf kan akışı ve kalbi güçlendirmek için de etkili olduğu bilinir. Kalbin kasılmasını teşvik eder ve böylece kalp fonksiyonunu destekler. Hem harici hem de dahili olarak, Coleus forskohlii sedef hastalığını tedavi etmek için de tercih edilir.

Forskolin Zayıflatır mı?

Vücut yağlarının yakılması üzerinde olumlu etkileri olduğu söylenen maddelerden biri de Coleus forskohlii bitkisinin ana bileşeni olan forskolindir. Bu bitki esas olarak fitness ve spor sektöründe yağ yakıcı özelliği ile ön plandadır. Daha sonra kana salınabilen serbest yağ asitlerini yağ dokusundan çıkararak yağ salınımını büyük ölçüde destekleyen bir enzim olan hormona duyarlı lipazın çalışmasını aktive ederek ve artırarak çalışır. Oradan, serbest yağ asitleri, yağ yakmanın merkezi bölgesi olan mitokondriye taşınır.

Teorik olarak forskolin, lipaz ve adenilat siklaz adı verilen enzimler oluşturarak kilo vermenize yardımcı olur. Bu iki enzim, vücut hücrelerinden yağ asitlerini serbest bırakır. Bu yağ asitleri serbest olduklarında, enerji için metabolizma tarafından yakılabilirler. Vücut yağ asitlerini yaktığında, kas kütlesini etkilemeden yağlar azaltılabilir.

Bununla birlikte, kilo kaybının gerçekleşmesi için bir kalori açığının da olması gereklidir. Başka bir deyişle, bir kişi yiyecek ve içecek yoluyla aldığından daha fazla kalori yakmalıdır. Bu olmazsa, kişi kilo vermez. Bu nedenle, forskolin yağ yakma kapasitesini artırabilirken, kalori açığını desteklemek için sağlıklı bir diyet ve egzersiz eşlik etmiyorsa, bu önemsizdir.

Forskolin Kullanmanın Riskleri Nelerdir?

Bilimsel açıdan kapsamlı bir şekilde araştırılmadığından, forskolin almanın güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bununla birlikte, forskoline karşı bazı olumsuz yan etkiler bildirilmiştir. Onlardan bazıları:

İntravenöz olarak alındığında kızarma, taşikardi ve düşük tansiyon

Üst solunum yolu tahrişi, öksürme, tremor ve nefes alma sorunları

Gözlerde yanma ve gözlerdeki kan damarlarında genişleme

Baş ağrısı

Forskolin kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Kan pıhtılaşmasını yavaşlatan ilaçlarla birlikte forskolin almak kanama ve morarma riskini artırabilir. Kan sulandırıcı veya antiplatelet ilaçları alan kişiler forskolin kullanmamalıdır.

Ayrıca, yüksek tansiyon ilaçlarından bazıları bu madde ile etkileşime girebilir. Bu nedenle, yüksek tansiyon için herhangi bir ilaç kullanıyorsanız forskolin almamanız önerilir.

Son olarak, polikistik böbrek hastalığı olanlarda da forskolinden kaçınılmalıdır. Hamilelik ve emzirme döneminde forskolinin güvenliği hakkında yeterli bilgi yoktur. Bu nedenle, gebe ve emziren kadınların kullanmaması tavsiye edilir.