Berberin Nedir? Faydaları ve Yan Etkileri

Berberin, çok sayıda tıbbi özelliği olan doğal bir biyoaktif maddedir. Hücrelerdeki sözde moleküler hedeflere doğrudan etki eder ve bunların işlevlerini etkiler. Yüzlerce bilimsel çalışma ile kanıtlanmış faydalara sahiptir ve en etkili besin takviyelerinden biridir. Genellikle şeker hastalığını tedavi etmek için kullanılır…

Bitkisel aktif bileşen berberinin birçok özelliğe sahip olduğu söylenir: Kan şekeri, yağ seviyeleri ve kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ayrıca kan basıncını düşürdüğü ve kalp damar hastalıklarına karşı koruduğu söylenmektedir. Peki gerçekten doğru olan nedir ve berberinin yan etkileri nelerdir?

Berberinin Tanımı

Berberin sözde bir alkaloid, yani bitkilerde doğal olarak bulunan ve insan organizması üzerinde etkisi olan alkalin nitrojenli bir bileşiktir. Bilimsel adı Berberis vulgaris olan (adi kadıntuzluğu olarak da bilinir) bitkiden elde edilir. Bu bitki ağırlıklı olarak Avrupa ve Asya’da yetişir. Dallardaki uzun, ince dikenlerin yanı sıra kırmızı, zehirsiz, çok asidik meyveler taşır. Yapraklar ise zehirlidir.

Berberin, Geleneksel Çin Tıbbında (TCM) ve Hint Ayurveda’da enfeksiyonları, sindirim bozukluklarını ve enflamatuar hastalıkları tedavi etmek için uzun süredir kullanılmaktadır. Diyabette kolesterol seviyelerini ve kan şekeri seviyelerini düzenlemenin doğal bir yolu olarak kabul edilir. Günümüzde kilo vermeye yardımcı olarak da pazarlanmaktadır.

Son yıllarda berberinin etkinliği üzerine, çoğu hayvan deneyleri veya hücre kültürleri kullanılarak yürütülen bir dizi çalışma vardır. ABD Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’ne (MSK) göre, berberinin insanlarda kolesterol, trigliseritler ve kan şekeri düzeylerini düşürebildiğine dair sınırlı kanıt mevcuttur. (Kaynak)

Berberin üzerinde yapılan araştırmalar, bu doğal aktif bileşenin tip 2 diyabetin başlangıç ​​tedavisinde yaygın olarak kullanılan metformin ile karşılaştırılabilir bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Tip 2 diyabetin temel tedavisi olarak kabul edilen bu oral antidiyabetik, berberin ile aynı etki tarzına sahiptir. Başka bir deyişle, hem metformin hem de berberin kan şekeri düzeylerini düşürmek için çalışır, böylece tip 2 diyabetin hiperglisemi özelliğinden kaçınmaya yardımcı olur.

Berberinin Özellikleri

Berberinin bazı etkileri çok sayıda bilimsel çalışma ile doğrulanmıştır. Yalnızca 2020’de berberinin iyileştirici özelliklerini, kullanımlarını ve etkilerini sunan yaklaşık 500 yayın mevcuttur. Berberinin biyoaktif etkisi çok güçlüdür ve bazı hastalıklarda ilaç kadar etkilidir.

Berberinin iyileştirici özellikleri ve kullanım alanları şunlardır:

Antidiyabetik etki: Daha önce bahsedildiği gibi berberin, metformin ile aynı antihiperglisemik aktiviteyi paylaşır. Çalışmalar, kan şekerini çeşitli şekillerde düşürebileceğini göstermektedir. Araştırmacılar, glikoz metabolizmasında yer alan bir enzim olan AMPK üzerindeki etkisini vurgulamaktadırlar. Bu enzimi aktive ederek, berberin insülin duyarlılığını artırır ve vücutta glikoz alımı ile kullanımını destekler. Bazı çalışmalara göre, karaciğerde glikoz sentezine yol açan bir mekanizma olan glukoneogenezi de düzenler. Bu nedenle, berberinin çeşitli etkileri kan şekeri düzeylerini düşürebilir ve tip 2 diyabetin tipik özelliği olan hiperglisemiye karşı savaşabilir.

Antienfeksiyöz aktivite: Berberin içeren bitkiler olarak Berberidaceae familyası, anti-enfektif özellikleri nedeniyle Asya’da popülerdir. Çalışmalar, berberinin bir dizi enfeksiyöz ajanın gelişimiyle savaşabileceğini göstermektedir. Örneğin staph, strep ve salmonella’ya karşı antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ayrıca, anti-amip ve anti-protozoal etkileri olan diğer parazitlere karşı da aktif görünmektedir.

Antienflamatuar etki: Berberin, enfeksiyöz maddeler tarafından tetiklenen inflamatuar reaksiyonlara karşı da etki edebilir. Çeşitli çalışmalar, düzenli olarak berberin alımının inflamatuar yanıtları azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Yaşlanma karşıtı etki: Berberin, antioksidan özellikleri sayesinde fiziksel savunmaya katkıda bulunabilir, bazı hastalıkları önleyebilir ve yaşlanma karşıtı etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, Longevity Nutrients formülasyonu gibi yaşlanma karşıtı takviyelerin bir parçasıdır.

Lipid düşürme potansiyeli: AMPK üzerindeki aktive edici etkisi sayesinde, berberinin ayrıca kan trigliserid ve kolesterol seviyelerini düşürerek lipit profilini iyileştirebildiği görülmektedir.

Berberinin Faydaları

Birçok özelliği nedeniyle berberin, terapötik potansiyeli yüksek bir moleküldür. Şimdiye kadar elde edilen deneyimlere ve hayvan deneylerine göre, berberinin şeker hastalığı (diabetes mellitus), kandaki yüksek kolesterol seviyeleri (hiperkolesterolemi), iltihaplanma ve arteriyoskleroz (damar sertleşmesi) gibi hastalıklar üzerinde olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir. İnsanlardaki etkisi çeşitli çalışmalarda araştırılmaktadır. (Kaynak)

Şeker hastalığında berberin: Berberin, insüline karşı hücresel direnci azaltır, glikolizi artırır, hücrelerdeki şekerlerin parçalanmasına yardımcı olur, karaciğerde şeker üretimini azaltır, bağırsakta şekerlerin parçalanmasını yavaşlatır ve kommensal bağırsak bakterilerinin çoğalmasını destekler. Bu, diyabet ve insülin direnci riskini önemli ölçüde azaltır.

Berberin ve kardiyovasküler sistem: Berberin kan basıncını, kandaki “kötü huylu” LDL kolesterol ve trigliserid seviyesini düşürür. Kan damarlarını güçlendirmeye ve aterosklerotik lezyonları azaltmaya yardımcı olur. Bu da ülkemizde önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan kalp krizi ve felç riskini azaltabilir.

Karaciğer sağlığında berberin: Berberin karaciğer sağlığını da destekleyebilir. Doğal karaciğer fonksiyonu, aktif bileşenin ikamesi ile desteklenir. Bu, yağ asitlerinin daha iyi yakılabileceği ve böylece karaciğerde glikoz üretimini azaltılabileceği için karaciğerde yağların parçalanması anlamına gelir.

Berberin Zayıflatır mı?

Berberinin zayıflama üzerinde etkileri henüz ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Ancak berberin, vücudun enerji yönetiminden ve yağ dokusunun depolanmasından sorumlu hormonların (insülin, leptin ve adiponektin) salınımını düzenler.

Berberinin yukarıda açıklanan özellikleri, yağ hücrelerinin büyümesini engellemeye, yağ parçalanmasını hızlandırmaya ve karbonhidrat metabolizmasını düzenlemeye dayanmaktadır. Bu nedenle, berberin sadece aşırı kilolu insanlar için değil, aynı zamanda diyet yapan sporcular için de artan kalori değeri ile kilo almaya yardımcı olur. Sonuçta, kilo alımı tamamen kas kütlesi ile ilgilidir, vücut dokusuyla değil.

2012’de Çin’de yapılan bir araştırma, aşırı kilolu deneklerin günde üç kez 500 mg berberin aldıktan sonra 12 hafta içinde ortalama yaklaşık 2,3 kilo verdiğini gösterdi. Bu çalışmadaki denekler büyük bir kilo kaybı yaşamamış olsalar da, kan lipit seviyeleri önemli ölçüde iyileşmiştir. Trigliserit seviyeleri yüzde 23, kolesterol seviyeleri yüzde 12,2 düşüş göstermiştir.

Berberin Nasıl Kullanılır?

Berberin her zaman bir doktora danışılarak alınmalıdır. Özellikle ilaç kullananlar, doktor tavsiyesi olmadan besin takviyelerini kullanmamalıdır. Berberinin güçlü ilaç etkileşimlerine sahip olduğu bilinmektedir.

Normal berberin dozu günde 900 ila 1500 mg‘dır. Bu, bir seferde en fazla 500 mg olmak üzere üç ila dört bölünmüş dozda alınmalıdır. Çünkü aktif içeriğin çok fazlası mide rahatsızlığına, kramplara ve ishale yol açabilir. Yemek yerken kan şekeri ve lipidlerdeki artışı olumlu yönde etkilemek için yemekle birlikte veya kısa bir süre sonra almak en iyisidir.

Berberinin Yan Etkileri

Şimdiye kadar, berberin takviyesi kullanmanın hiçbir önemli yan etkisi listelenmemiştir. Bununla birlikte, herhangi bir aktif madde gibi, bu maddenin de bazı kontrendikasyonları olabilir. Genel olarak, altı ay kadar bir süre boyunca günde maksimum 1500 miligramlık doz zararsız kabul edilir. Ancak mide ağrısı veya ishal gibi yan etkiler fark ederseniz, almayı bırakmalısınız. Son olarak, hamile ve emziren kadınlar ile çocuklar için berberin preparatları önerilmemektedir.

Yüksek miktarda berberin toksik olabilir. Daha sonra aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir: