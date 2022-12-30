İnositol Nedir, Hangi Besinler İnositol İçerir?

B8 vitamini olarak da bilinen inositol, vücuttaki her hücrede ve sinir sisteminde önemli görevleri olan bir maddedir. Glikozdan farklı bir şekilde metabolize edilir ve gıda ile alındığında kan şekerini yükseltmez. İnositolün çoğunu vücut kendisi üretse de bitki kökenli besinlerde de bulunur…

İnositolün Tanımı

İnositol şeker benzeri bir bileşiktir (şeker alkolü). İnositol bir dönem B vitaminleri arasında B8 vitamini olarak sınıflandırılmıştır. Ancak daha sonra vücudun bu maddeyi üretebildiği keşfedildi. Tanım gereği vitaminler insan vücudu tarafından üretilmez. Bu nedenle bir vitamin (temel mikro besin) değildir.

İnositol beyin, karaciğer ve böbrek dokularında üretilir. Diyet yoluyla alınan inositol, esas olarak beyne, kalp kasına, iskelet kasına, cinsellik bezlerine ve kemiklere gittiği bağırsakta emilir.

İnositolün 9 izomeri vardır (tüm izomerler aynı bileşime ancak biraz farklı uzamsal yapıya sahiptir). İnsanlar için en önemli inositol izomerleri miyo-inositol (MYO) ve D-(+)-kiro-inositoldür (DCI).

Myo-inositol, inositolün dokuz olası yapısal formundan biridir. Hücrelerimizin etrafındaki zarlarda yapısal bir rol oynar. Hangi maddelerin ve enzimlerin vücuda girip çıkabileceğini veya vücutta hareket edebileceğini kontrol etmeye yardımcı olur. Myo-inositol, bu amaç için en yaygın olarak test edilen formdur ve diyet takviyelerinde yaygın olarak kullanılır.

İnositol Ne İşe Yarar?

İnositol bileşikleri, sinyal maddeleri olarak işlev görür. Metabolizmada, hücre ve sinir fonksiyonu için önemlidirler. İnsan vücudundaki başlıca görevleri şunlardır:

Sinir aktivitesi: İnositol bileşikleri otonom sinir aktivitesinden sorumludur. Bu sinirler bilinç dışı işlevleri kontrol eder. Örneğin kalp, kalp ritmini düzenlemek için inositol bileşiklerine ve kan basıncını düzenlemek için kan damarlarına ihtiyaç duyar. Bronşlar, mide, vücut bezleri ve gözler de inositole ihtiyaç duyar.

Ruh hali: Örneğin beyin, dikkati ve davranışı kontrol etmek için inositol bileşiklerine ihtiyaç duyar. Bipolar bozukluk, depresyon ve panik ataklar gibi akıl hastalıkları, bozulmuş inositol metabolizması ile ilişkili olabilir.

Şeker metabolizması: İnositol bileşikleri, şeker metabolizmasında bir sinyal maddesi olarak çalışır. Kan şekeri hormonu insülinin etkisine aracılık ederler. Bu, şekerin kandan hücreye taşınmasını sağlar. Ek olarak, bir inositol sinyali, hücrelere şeker depoları (glikojen) oluşturmaları için sinyal verir. Ayrıca bağırsakta şeker emilimini de engelleyebilir.

Yağ metabolizması: İnositol almak, diğer şeylerin yanı sıra yağların sindirimini ve emilimini yavaşlatır. Yağ dokusundaki kahverengi yağ hücrelerinin sayısını da artırabilir. Bunlar, yağı parçalayarak ısı üretme konusunda uzmanlaşmıştır. Ek olarak, inositol muhtemelen adiponektin oluşumunda rol oynar. Bu yağ kaybına neden olan bir hormondur. İnositol, enerji tüketimini artırır ve yağ birikintilerini parçalar.

Oksidatif stres: İnositol bileşikleri oksidatif strese karşı koruma sağlar: Serbest radikalleri temizlerler ve vücudun antioksidan enzimlerinin aktivitesini arttırdığına inanılır.

Doğurganlık: Bazı inositol bileşiklerinin hem erkeklerde hem de kadınlarda çeşitli cinsellik hormonlarını düzenlediğine dair kanıtlar vardır. Antioksidan etkiye sahip olmaları nedeniyle, sperm ve yumurta hücrelerinin kalitesini artırarak döllenmeyi daha olası hale getirirler. İnositol bileşikleri döllenmenin kendisinde de önemli olabilir.

Bağışıklık sistemi: Hücre zarfındaki inositol bileşikleri, bağışıklık sisteminden önemli sinyalleri tetikler. Belirli bağışıklık hücrelerinin (öldürücü hücreler ve nötrofiller) gelişimini ve işlevini kontrol ederler. Bu hücreler enfeksiyonla savaşır ve kanser hücrelerini ortadan kaldırır. Bağışıklık hücreleri de inositollerin yardımıyla aktive edilir ve vücuttaki hareket bölgesine göçleri uyarılır. Ayrıca proinflamatuar veya antiinflamatuar haberci maddelerin oluşumunu da düzenler.

İnositol Hangi Besinlerde Bulunur?

İnositolün çoğunu vücut kendisi üretse de besinlerde de bulunur. Meyveler, sebzeler, fasulye gibi baklagiller, tahıllar, yağlar, tohumlar ve kabuklu yemişler en fazla inositolü sağlar. Taze sebze ve meyveler, donmuş veya konserve gıdalara göre daha yüksek içeriğe sahiptir.

Et, balık ve yumurta gibi hayvansal kaynaklı besinler de inositol içerir. Temel olarak, inositol gıdalarda farklı formlarda bulunur. Hayvansal gıdalarda çoğunlukla yağlara, bitkisel gıdalarda ise esas olarak fosfatlara (inositol fosfat veya fitat) bağlanır.

Filizlenmiş baklagiller

Kepekli tahıllar (tam buğday ekmeği, irmik, kahverengi pirinç)

Yulaf ezmesi ve kepek

Fındık

Kırmızı biber

Domates

Patates

Kuşkonmaz

Yeşil yapraklı sebzeler (örn. lahana, ıspanak)

Portakal

Şeftali

Armut

Limon

Muz

Otla beslenen ineklerden elde edilen sığır eti

Hindistan cevizi sütü ve hindistan cevizi yağı

Günlük İnositol İhtiyacı Ne Kadardır?

İnositol vücut tarafından üretilebildiği için gıda ile alınması gerekmez. Böbrekler günde yaklaşık 4.000 miligram üretir. Karaciğer ve diğer hücreler de arza biraz katkıda bulunur. Diyet yoluyla günde ortalama 900 miligram inositol alınır. Bununla birlikte, miktar diyete bağlı olarak büyük ölçüde değişir (230 ila 1.800 miligram).

Vücuttaki oluşum bozulursa, yetersiz bir inositol arzı meydana gelebilir. Bu, düşük inositol içeren bir diyetle birleştirildiğinde özellikle sorunludur.

Bazı farklı faktörlerin de inositol kullanılabilirliğini azalttığı bilinmektedir. Bunlara sınırlı emilim, artan parçalanma veya artan atılım dahildir. Yüksek kan şekeri seviyeleri inositolün parçalanmasını destekleyerek, oluşumunu ve bağırsakta emilimini engeller. Özellikle diyabetli veya yüksek şeker tüketimi olan kişiler yetersiz beslenebilir. Diyabette inositolün idrarla atılımı da artar.

İnositol gereksinimleri, yaşlanma veya uzun süreli antibiyotik kullanımı gibi belirli durumlarda da artabilir.